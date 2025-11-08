Perú

Nicolás Duarte, Gala Brie, Miki González y más se suman al festival solidario ‘No Me Sueltes’ este sábado 8 de noviembre

Este evento en La Noche de Barranco será un soporte para colaborar con la salud de Diana Foronda. A ellos se les sumarán Fátima Foronda, Adali Montero y los chicos de Diábolo

Guardar
Concierto en Lima solidario No
Concierto en Lima solidario No me sueltes a favor de la salud de de la músico Diana Foronda

La lucha de Diana Foronda contra el cáncer de cuello uterino ha movilizado a la comunidad artística de Lima, que se prepara para un evento solidario en su honor. El próximo sábado ocho de noviembre, la emblemática Noche de Barranco será escenario del festival ‘No Me Sueltes - versión acústica’, una cita en la que músicos y cantautoras se unirán para respaldar a Diana y a su familia en uno de los momentos más difíciles que han enfrentado.

La convocatoria reúne a figuras destacadas de la escena musical peruana. Nicolás Duarte ofrecerá un repertorio amplio que abarcará desde composiciones de su etapa en el grupo de rock Cuchillazo hasta piezas de sus proyectos personales y su carrera como solista. El dúo Diábolo abrirá la noche con una propuesta minimalista y alternativa, mientras que Miki González presentará un proyecto innovador en solitario, sumando diversidad y creatividad al cartel.

El apoyo femenino también tendrá un papel central en la velada. Gala Brie ha confirmado su participación y compartirá canciones que recorren su trayectoria como solista. Adali Montero aprovechará el formato acústico para desplegar lo más destacado de su repertorio. Además, Fátima Foronda subirá al escenario no solo para acompañar a su hermana Diana, sino también para interpretar un conjunto de temas propios, consolidando el carácter íntimo y familiar del evento.

Concierto en Lima solidario No
Concierto en Lima solidario No me sueltes a favor de la salud de de la músico Diana Foronda

La situación de Diana ilustra las dificultades que enfrentan muchos peruanos para acceder a tratamientos médicos complejos. Ella misma ha compartido el impacto que ha tenido el diagnóstico en su vida: “Ser paciente oncológica me cambió la perspectiva de vida por completo. Ahora soy más consciente de que dejarse ayudar es más valiente que intentar hacerlo todo en un momento tan difícil emocional y físicamente. Y lo sé”, expresó la compositora de ‘10 Minutos’.

Las entradas para el festival solidario ya están disponibles y pueden adquirirse contactando al número 981583143.

Resiliencia

Diana Foronda recibió la noticia
Diana Foronda recibió la noticia más dura de su vida: fue diagnosticada con cáncer al útero

En una reciente entrevista al diario El Comercio, Diana Foronda relató con honestidad extrema cómo la enfermedad la llevó al límite. “Yo ya me estaba muriendo. No podía caminar, no podía comer. Sentía que ya me estaba despidiendo de la vida”, reveló. Sus palabras reflejan la gravedad del proceso que ha enfrentado y el desafío físico y emocional que implica para los pacientes oncológicos en Perú, donde el acceso a una atención médica eficiente suele ser limitado.

El relato de Diana revela el sufrimiento silencioso de quienes padecen enfermedades crónicas graves. A pesar de la adversidad, la música se ha convertido en su refugio y esperanza. “La música es lo único que me mantiene firme. Sigo creando y componiendo, aunque no tenga fuerzas ni para levantarme de la cama”, confesó la artista, reconociendo el papel vital de la expresión artística en su proceso de recuperación.

La organización del festival ‘No Me Sueltes - versión acústica’ surge como respuesta a este difícil panorama, mostrando el respaldo de una comunidad cultural que reconoce la urgencia y la importancia de la solidaridad en situaciones extremas. La noche del ocho de noviembre promete ser un encuentro de talentos y emociones profundas, con el fin de brindar ayuda tangible a Diana y visibilizar la lucha de miles de peruanos que enfrentan el cáncer de cuello uterino sin recursos ni acceso total a tratamientos.

Temas Relacionados

Concierto en LimaDiana Forondaperu-entretenimiento

Más Noticias

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fiesta está asegurada en el Estadio Monumental, donde los ‘cremas’ darán la vuelta olímpica con el título nacional, la tercera de manera consecutiva. Conoce todos los detalles de transmisión

Dónde ver Universitario vs Deportivo

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

La central dominicana Florangel Terrero, adémas, se refirió a la llegada de Natalia Málaga para luchar por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Voleibolista de Géminis respaldó decisión

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario celebrará su tricampeonato en su estadio, Sporting Cristal buscará levantarse con Cienciano, Cusco FC saldrá a recuperar el segundo lugar, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 7

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘merengues’ buscarán completar la fiesta con el ‘pedacito de cielo’ con la premiación del tercer título consecutivo en la Liga 1. Sigue las incidencias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

La trujillana la acusó de causar dolor en su familia y aseguró que el país siempre la recordará como “la clandestina”.

Pamela López destruye a Pamela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rómulo Mucho sobre debate de

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Habría muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

Asilo de Betssy Chávez en suspenso: Gobierno de Perú pone en espera el salvoconducto para que viaje a México

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

ENTRETENIMIENTO

Pamela López destruye a Pamela

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Christian Domínguez recibe advertencia del colegio de Camila por participar en campaña de Alejandra Baigorria: “Es menor de edad”

Miss Perú Karla Bacigalupo se pronuncia por polémica en Miss Universo 2025: “Seguimos adelante con esperanza y cariño”

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Deportivo

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025