Nicolás Duarte, Gala Brie, Miki González y más se suman al festival solidario ‘No Me Sueltes’ este sábado 8 de noviembre

Concierto en Lima solidario No me sueltes a favor de la salud de de la músico Diana Foronda

La lucha de Diana Foronda contra el cáncer de cuello uterino ha movilizado a la comunidad artística de Lima, que se prepara para un evento solidario en su honor. El próximo sábado ocho de noviembre, la emblemática Noche de Barranco será escenario del festival ‘No Me Sueltes - versión acústica’, una cita en la que músicos y cantautoras se unirán para respaldar a Diana y a su familia en uno de los momentos más difíciles que han enfrentado.

La convocatoria reúne a figuras destacadas de la escena musical peruana. Nicolás Duarte ofrecerá un repertorio amplio que abarcará desde composiciones de su etapa en el grupo de rock Cuchillazo hasta piezas de sus proyectos personales y su carrera como solista. El dúo Diábolo abrirá la noche con una propuesta minimalista y alternativa, mientras que Miki González presentará un proyecto innovador en solitario, sumando diversidad y creatividad al cartel.

El apoyo femenino también tendrá un papel central en la velada. Gala Brie ha confirmado su participación y compartirá canciones que recorren su trayectoria como solista. Adali Montero aprovechará el formato acústico para desplegar lo más destacado de su repertorio. Además, Fátima Foronda subirá al escenario no solo para acompañar a su hermana Diana, sino también para interpretar un conjunto de temas propios, consolidando el carácter íntimo y familiar del evento.

Concierto en Lima solidario No me sueltes a favor de la salud de de la músico Diana Foronda

La situación de Diana ilustra las dificultades que enfrentan muchos peruanos para acceder a tratamientos médicos complejos. Ella misma ha compartido el impacto que ha tenido el diagnóstico en su vida: “Ser paciente oncológica me cambió la perspectiva de vida por completo. Ahora soy más consciente de que dejarse ayudar es más valiente que intentar hacerlo todo en un momento tan difícil emocional y físicamente. Y lo sé”, expresó la compositora de ‘10 Minutos’.

Las entradas para el festival solidario ya están disponibles y pueden adquirirse contactando al número 981583143.

Resiliencia

Diana Foronda recibió la noticia más dura de su vida: fue diagnosticada con cáncer al útero

En una reciente entrevista al diario El Comercio, Diana Foronda relató con honestidad extrema cómo la enfermedad la llevó al límite. “Yo ya me estaba muriendo. No podía caminar, no podía comer. Sentía que ya me estaba despidiendo de la vida”, reveló. Sus palabras reflejan la gravedad del proceso que ha enfrentado y el desafío físico y emocional que implica para los pacientes oncológicos en Perú, donde el acceso a una atención médica eficiente suele ser limitado.

El relato de Diana revela el sufrimiento silencioso de quienes padecen enfermedades crónicas graves. A pesar de la adversidad, la música se ha convertido en su refugio y esperanza. “La música es lo único que me mantiene firme. Sigo creando y componiendo, aunque no tenga fuerzas ni para levantarme de la cama”, confesó la artista, reconociendo el papel vital de la expresión artística en su proceso de recuperación.

La organización del festival ‘No Me Sueltes - versión acústica’ surge como respuesta a este difícil panorama, mostrando el respaldo de una comunidad cultural que reconoce la urgencia y la importancia de la solidaridad en situaciones extremas. La noche del ocho de noviembre promete ser un encuentro de talentos y emociones profundas, con el fin de brindar ayuda tangible a Diana y visibilizar la lucha de miles de peruanos que enfrentan el cáncer de cuello uterino sin recursos ni acceso total a tratamientos.