Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Solo tengo que darle explicaciones a ella”. Amor y Fuego.

La historia de amor entre Jesús Barco y Melissa Klug continúa generando titulares. Luego de varias semanas de especulación sobre una posible reconciliación, el futbolista decidió romper su silencio y hablar sobre su actual vínculo con la empresaria, a quien se le ha visto visitando con frecuencia en los últimos días.

El jugador del club Alianza Universidad de Huánuco fue abordado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, de Rodrigo González y Gigi Mitre, cuando salía del domicilio de la popular 'Blanca de Chucuito’. Su respuesta dejó en claro que, aunque la relación terminó, todavía existen temas pendientes entre ambos.

“Mi hija ha estado un poquito enferma y estamos viendo ese tema. Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (...) estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, señaló el pelotero ante las cámaras.

Captado varias veces en casa de Melissa Klug

Durante las últimas semanas, el programa de espectáculos mostró imágenes de Jesús Barco llegando en reiteradas ocasiones a la vivienda de Melissa Klug. En algunos de los registros, incluso se le ve utilizando el automóvil de la empresaria mientras ella lo acompaña como copiloto.

Estas escenas encendieron nuevamente los rumores de reconciliación, sobre todo porque la expareja ha sido vista compartiendo tiempo con la hija menor que ambos tienen. No obstante, Barco evitó confirmar si existe un acercamiento amoroso, dejando entrever que, por ahora, están enfocados en resolver asuntos personales y familiares.

“No tengo que darle explicaciones a nadie más que a ella”, remarcó con firmeza, dejando claro que las decisiones sobre su relación solo competen a ambos.

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug. IG

Melissa Klug confirma su separación

Pese a la cercanía reciente, Melissa Klug confirmó oficialmente que su relación con Jesús Barco llegó a su fin. La empresaria respondió a un mensaje del programa “Magaly TV La Firme” y no dejó lugar a dudas sobre su situación sentimental.

“Como te dije, estamos separados”, escribió Klug en el chat mostrado por el adelanto del programa de Magaly Medina, emitido el pasado 21 de octubre.

Con esa declaración, la empresaria puso punto final a las especulaciones que circulaban desde hace semanas, especialmente después de que admitiera públicamente que estaban atravesando una crisis. La confirmación llegó justo después de que se difundieran imágenes del futbolista disfrutando con amigos y otras mujeres en Huánuco.

Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Las imágenes que desataron la polémica

El escándalo se originó tras un informe emitido por “Magaly TV La Firme”, donde se mostró a Jesús Barco disfrutando de un día de piscina con amigas y compañeros de equipo en Huánuco. En las imágenes, el jugador aparece relajado, riendo y compartiendo tragos, lo que provocó la reacción del público y desató comentarios sobre su comportamiento.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, y muchos usuarios cuestionaron su actitud, considerando que aún no había aclarado su situación con Klug.

Entre los asistentes a esa reunión también se encontraban los futbolistas Carlos Ascues y “La Hiena” Gómez, junto a dos mujeres con las que Barco compartía animadamente. Aunque el deportista no comentó directamente sobre el video, su presencia en casa de Melissa días después avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Melissa Klug termina con Jesús Barco y revela el verdadero motivo de su ruptura: “Esos jugadores siempre llevan mujeres”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“No tengo miedo de enfrentar los problemas”

Durante su breve conversación con la prensa, Jesús Barco evitó entrar en polémicas y prefirió centrarse en la relación con su hija y el bienestar familiar. Según señaló, su prioridad en este momento es mantener la estabilidad emocional de la menor y resolver los temas personales con madurez.

“No tengo miedo de enfrentar los problemas. Hay cosas que uno tiene que hablar con calma, y eso estamos haciendo”, afirmó el deportista.

Su tono conciliador contrasta con el silencio de Melissa Klug, quien, tras confirmar la ruptura, no ha vuelto a pronunciarse sobre el vínculo que los une ni sobre las recientes visitas del futbolista.

¿Reconciliación en camino?

Aunque la separación parece un hecho confirmado, las recientes imágenes de Jesús Barco entrando y saliendo de la casa de Melissa Klug mantienen viva la expectativa de una posible reconciliación.

Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar en redes sociales, dividiéndose entre quienes apoyan un regreso y quienes consideran que ambos deben seguir caminos separados.

Por ahora, el deportista ha dejado claro que las explicaciones sobre su vida privada solo se las debe a Melissa, dejando abierta la posibilidad de que el futuro los vuelva a unir.

“No sé qué pasará más adelante, pero siempre le voy a tener cariño y respeto”, concluyó Barco, con tono sereno, pero dejando entrever que la historia entre ambos podría no haber terminado del todo.

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco: “La amo, pero no tengo nada que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme