Sicario asesina a balazos a un trabajador de construcción en San Juan de Miraflores: cámaras captan ataque

El crimen ocurrió frente a la vivienda de la víctima, identificado como Manuel Alejandro Chirinos Cabellos, quien recibió varios disparos cuando conversaba con residentes

Un hombre identificado como Manuel Alejandro Chirinos Cabellos fue asesinado a balazos al interior de su camioneta cuando conversaba con sus vecinos frente a su vivienda en el asentamiento humano primero de junio, en San Juan de Miraflores, Lima. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad en la zona.

En esta se visualiza, que un sicario ingresó a la calle a pie sin llamar la atención, se acercó al vehículo, verificó la presencia de Chirinos Cabellos y disparó varias veces por la ventana del conductor. Testigos indicaron que tras efectuar al menos diez disparos, el agresor escapó corriendo, mientras el vehículo avanzó algunos metros con el cuerpo de la víctima en su interior.

Familiares y vecinos intentaron auxiliar a Chirinos Cabellos, pero los disparos resultaron mortales y ya no pudieron hacer nada, según detalló Panamericana. La conmoción se apoderó de quienes residen en la zona, donde señalaron que el hombre era conocido y residía allí junto a su familia.

“Él vive ahí [...] es un chico sano”, relató una vecina. Asimismo, se conoció que el trabajador realizaba labores en el sector construcción, principalmente en la región Tumbes, al norte del país, y solía visitar la vivienda familiar de forma esporádica.

De esta manera, fue trasladado al hospital María Auxiliadora, pero luego se confirmó su deceso.

Vecinos precisaron que la reja de acceso a la calle donde ocurrió el ataque permanece habitualmente cerrada por las noches, pero se mantiene abierta en el día debido a la cercanía de una escuela, permitiendo el libre tránsito en la zona.

Cámaras de seguridad registran el hecho

La familia de Manuel Alejandro Chirinos Cabellos prefirió no dar declaraciones sobre el caso, mientras que la Policía Nacional del Perú inició una investigación para esclarecer los motivos y dar con el paradero del responsable. Las autoridades analizarán imágenes de cámaras de seguridad y tomarán declaración a vecinos y familiares que presenciaron la escena.

En el material se visualiza que el hombre iba con un gorra negra y capucha negra, así como también con un buzo plomo. A los segundos de cometer el hecho, corre sin nadie quien lo espere.

Ola de crímenes

Desde el inicio del mandato de José Jerí el 10 de octubre, Perú registra 129 homicidios, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Este conteo revela que el país no ha tenido un solo día sin asesinatos durante el periodo mencionado, a pesar de los operativos policiales y el despliegue de militares en diversas regiones.

Los días con el mayor número de crímenes se produjeron el 12 de octubre, con doce homicidios, y el 31 de octubre, con once asesinatos. Según el registro presentado a nivel nacional, Lima encabeza la lista con 39 casos, seguida por Huaura, que contabiliza 10 muertes, la mayoría vinculada al uso de proyectil de arma de fuego (PAF), responsable de entre el 80% y el 90% de las muertes violentas según lo explicado por Juan Carbajal.

El escenario adquiere mayor complejidad si se incorporan las 20 muertes que los certificados de necropsia catalogan como “ignoradas” o “no se conoce”, aunque presentan características asociadas al empleo de armas de fuego. Todo ello en un estado de emergencia.

