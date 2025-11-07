Marina Mora lamenta que polémica con Mr Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025 | TiKTok

La empresaria y exreina de belleza Marina Mora anunció el inicio de una nueva edición del certamen Miss Teen Model Perú, evento que este año cuenta con la coproducción de la Municipalidad de San Miguel y una marcada apuesta por alianzas institucionales y trabajo social en el distrito. Durante una entrevista con Infobae Perú, la directora del concurso detalló los desafíos de organizar un evento de esta magnitud, al tiempo que se refirió a la reciente polémica en el Miss Universo, tras la suspensión de Mr. Nawat en el certamen de belleza.

En esta edición, Miss Teen Model Perú recibió más de 150 postulaciones a nivel nacional. Setenta jóvenes ingresaron a la etapa de retos y preparación, mientras que 27 continúan en competencia realizando producciones profesionales, actividades en redes sociales y acciones benéficas. La semifinal, programada para el 21 de noviembre, dará paso a la final que se celebrará el 30 del mismo mes, siempre con atención a la formación y visibilidad de las participantes en el mundo del modelaje actual.

Marina Mora presentó a sus candidatas del Miss Teen Model Perú.

Marina Mora remarcó ante Infobae Perú que el proceso de selección de candidatas ha evolucionado. “Hemos hecho casting dos o tres veces al mes durante todo el año, no solo en Lima sino en diversas provincias. Nuestro objetivo es que las candidatas encuentren en el certamen una plataforma real para proyectar y formar su talento, porque muchas quieren ser modelos, actrices o influencers. Lo que desean es dar a conocer lo que saben y hacen”, señaló la directora, quien destacó la celebración del décimoquinto aniversario del concurso y la consolidación de alianzas clave para su crecimiento.

El certamen incluirá actividades solidarias durante la etapa de preparación, con visitas a sectores vulnerables y campañas de ayuda animal, entre otros objetivos.

Marina Mora presentó a sus candidatas del Miss Teen Model Perú.

Sus duras palabras contra Mr Nawat

Nawat Itsaragrisil, presidente de 'Miss Universo Tailandia’ y anfitrión del certamen, fue expulsado y sancionado por la organización tras insultar a Fátima Bosch, representante de México, durante un evento oficial en Bangkok. Al respecto, Marina Mora no se mantuvo ajena y lamentó que se esté viviendo esta situación en el certamen de belleza internacional. La exreina de belleza señaló que esto solo genera inestabilidad en el certamen y afecta la proyección de sus participantes.

“Lo que te puedo decir es que este señor, o personas como él, no deberían existir en los concursos de belleza, porque gente como él le da pie a todas esas personas a criticar los concursos. Realmente, eso no es lo que se vive. Hay gente como él, seguramente la hay en todos lados, no solamente en los concursos, pero me parece muy leve la sanción”, indicó la exreina de belleza, remarcando no cree en el arrepentimiento de Itsaragrisil.

“Sé que todavía están evaluando (la sanción), pero ya deberían haber tomado la decisión de retirarlo, incluso, de tener la franquicia de Miss Universo, porque una persona así no puede ser director. Me parece muy mal lo que él ha hecho. Sus disculpas realmente me parecen falsas, mi apoyo total a Miss México, y a todas esas chicas que se sienten maltratadas por él", agregó.

Marina Mora lamenta polémica del Miss Universo.

Para la directora del Miss Teen Model, la actitud de Mr Nawat le quita valor al certamen internacional. “Los concursos tienen una mística muy linda. Tienen cosas muy positivas: campañas de ayuda social, fortalecimiento de la autoestima de las chicas, de las mujeres en general. Comparten mensajes positivos, de esperanza y esto, simplemente, lo que hace es opacar lo que es la realidad de un concurso de belleza en la actualidad. Anteriormente, era solamente un tema de quién es la más bella. Ahora es quién es la más bella, la que comunica mejor, la que es capaz de trabajar incansablemente por las causas sociales, eso es lo que debería primar", sentenció.

Celebra los avances en inclusión del Miss Universo

En torno a los cambios en los certámenes internacionales, Marina Mora celebró la ampliación de criterios de inclusión en el Miss Universo 2025 —como la participación de mujeres trans ( Nguyen Huong Giang, representante de Vietnam) y de delegadas de nuevos países, incluyendo la primera candidata de Palestina en el Miss Universo (Nadeen Ayoub).

“Como seres humanos debemos, en primer lugar, procurar hacer algo que nos haga felices y que no le haga daño a nadie. Por más que parezca indiferente, también me parece un mensaje de mucha esperanza para muchas mujeres que quieren hacer eso y que no han tenido las posibilidades. Yo lo veo como algo positivo, como un ejemplo de resiliencia, como un ejemplo de fortaleza. Ella (Nadeen Ayoub) les está abriendo las puertas a otras chicas”, señaló.

“Y respecto a la participación de mujeres trans, Eso depende de cada organización. Nosotros somos respetuosos de las normas y reglas de cada organización. En el caso del Miss Universo lo permiten. Entonces, pueden y tienen la libertad de darles la oportunidad. Y eso también está bien”, agregó.

Karla Bacigalupo es la peruana que busca la corona del Miss Universo 2025.

Respecto al desempeño de Karla Bacigalupo, la representante peruana en Miss Universo 2025, Mora consideró que hasta el momento le ha dado una muy buena impresión, sin embargo, la preparación y consistencia serán decisivas a lo largo de la competencia.

Como peruana, su deseo es que nuestra compatriota traiga la corona. Sin embargo, como directora de Miss Teen Model Perú y Miss Teen Model Internacional, sabe que nada está definido. “A veces una candidata inicia fuerte y luego se debilita, otras mejoran con el tiempo. El desafío es sostener el nivel y tener fortaleza mental para superar imprevistos”, explicó.

Marina Mora fue Miss Perú Mundo 2001. Participó en el certamen Miss Mundo 2002, quedando como segunda finalista.