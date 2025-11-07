Perú

Marina Mora lamenta que polémica con Mr Nawat opaque el verdadero objetivo del Miss Universo: “Sus disculpas me parecen falsas”

En conversación con Infobae Perú, la directora del Miss Teen Model Perú se refirió a la nueva edición de su certamen coproducido con la Municipalidad de San Miguel. Además, se pronunció sobre la polémica que protagonizó Mr. Nawat en Miss Universo

Guardar
Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025 | TiKTok

La empresaria y exreina de belleza Marina Mora anunció el inicio de una nueva edición del certamen Miss Teen Model Perú, evento que este año cuenta con la coproducción de la Municipalidad de San Miguel y una marcada apuesta por alianzas institucionales y trabajo social en el distrito. Durante una entrevista con Infobae Perú, la directora del concurso detalló los desafíos de organizar un evento de esta magnitud, al tiempo que se refirió a la reciente polémica en el Miss Universo, tras la suspensión de Mr. Nawat en el certamen de belleza.

En esta edición, Miss Teen Model Perú recibió más de 150 postulaciones a nivel nacional. Setenta jóvenes ingresaron a la etapa de retos y preparación, mientras que 27 continúan en competencia realizando producciones profesionales, actividades en redes sociales y acciones benéficas. La semifinal, programada para el 21 de noviembre, dará paso a la final que se celebrará el 30 del mismo mes, siempre con atención a la formación y visibilidad de las participantes en el mundo del modelaje actual.

Marina Mora presentó a sus
Marina Mora presentó a sus candidatas del Miss Teen Model Perú.

Marina Mora remarcó ante Infobae Perú que el proceso de selección de candidatas ha evolucionado. “Hemos hecho casting dos o tres veces al mes durante todo el año, no solo en Lima sino en diversas provincias. Nuestro objetivo es que las candidatas encuentren en el certamen una plataforma real para proyectar y formar su talento, porque muchas quieren ser modelos, actrices o influencers. Lo que desean es dar a conocer lo que saben y hacen”, señaló la directora, quien destacó la celebración del décimoquinto aniversario del concurso y la consolidación de alianzas clave para su crecimiento.

El certamen incluirá actividades solidarias durante la etapa de preparación, con visitas a sectores vulnerables y campañas de ayuda animal, entre otros objetivos.

Marina Mora presentó a sus
Marina Mora presentó a sus candidatas del Miss Teen Model Perú.

Sus duras palabras contra Mr Nawat

Nawat Itsaragrisil, presidente de 'Miss Universo Tailandia’ y anfitrión del certamen, fue expulsado y sancionado por la organización tras insultar a Fátima Boschrepresentante de México, durante un evento oficial en Bangkok. Al respecto, Marina Mora no se mantuvo ajena y lamentó que se esté viviendo esta situación en el certamen de belleza internacional. La exreina de belleza señaló que esto solo genera inestabilidad en el certamen y afecta la proyección de sus participantes.

“Lo que te puedo decir es que este señor, o personas como él, no deberían existir en los concursos de belleza, porque gente como él le da pie a todas esas personas a criticar los concursos. Realmente, eso no es lo que se vive. Hay gente como él, seguramente la hay en todos lados, no solamente en los concursos, pero me parece muy leve la sanción”, indicó la exreina de belleza, remarcando no cree en el arrepentimiento de Itsaragrisil.

“Sé que todavía están evaluando (la sanción), pero ya deberían haber tomado la decisión de retirarlo, incluso, de tener la franquicia de Miss Universo, porque una persona así no puede ser director. Me parece muy mal lo que él ha hecho. Sus disculpas realmente me parecen falsas, mi apoyo total a Miss México, y a todas esas chicas que se sienten maltratadas por él", agregó.

Marina Mora lamenta polémica del
Marina Mora lamenta polémica del Miss Universo.

Para la directora del Miss Teen Model, la actitud de Mr Nawat le quita valor al certamen internacional. “Los concursos tienen una mística muy linda. Tienen cosas muy positivas: campañas de ayuda social, fortalecimiento de la autoestima de las chicas, de las mujeres en general. Comparten mensajes positivos, de esperanza y esto, simplemente, lo que hace es opacar lo que es la realidad de un concurso de belleza en la actualidad. Anteriormente, era solamente un tema de quién es la más bella. Ahora es quién es la más bella, la que comunica mejor, la que es capaz de trabajar incansablemente por las causas sociales, eso es lo que debería primar", sentenció.

Celebra los avances en inclusión del Miss Universo

En torno a los cambios en los certámenes internacionales, Marina Mora celebró la ampliación de criterios de inclusión en el Miss Universo 2025 —como la participación de mujeres trans ( Nguyen Huong Giang, representante de Vietnam) y de delegadas de nuevos países, incluyendo la primera candidata de Palestina en el Miss Universo (Nadeen Ayoub).

“Como seres humanos debemos, en primer lugar, procurar hacer algo que nos haga felices y que no le haga daño a nadie. Por más que parezca indiferente, también me parece un mensaje de mucha esperanza para muchas mujeres que quieren hacer eso y que no han tenido las posibilidades. Yo lo veo como algo positivo, como un ejemplo de resiliencia, como un ejemplo de fortaleza. Ella (Nadeen Ayoub) les está abriendo las puertas a otras chicas”, señaló.

“Y respecto a la participación de mujeres trans, Eso depende de cada organización. Nosotros somos respetuosos de las normas y reglas de cada organización. En el caso del Miss Universo lo permiten. Entonces, pueden y tienen la libertad de darles la oportunidad. Y eso también está bien”, agregó.

Karla Bacigalupo es la peruana
Karla Bacigalupo es la peruana que busca la corona del Miss Universo 2025.

Respecto al desempeño de Karla Bacigalupo, la representante peruana en Miss Universo 2025, Mora consideró que hasta el momento le ha dado una muy buena impresión, sin embargo, la preparación y consistencia serán decisivas a lo largo de la competencia.

Como peruana, su deseo es que nuestra compatriota traiga la corona. Sin embargo, como directora de Miss Teen Model Perú y Miss Teen Model Internacional, sabe que nada está definido. “A veces una candidata inicia fuerte y luego se debilita, otras mejoran con el tiempo. El desafío es sostener el nivel y tener fortaleza mental para superar imprevistos”, explicó.

Marina Mora fue Miss Perú
Marina Mora fue Miss Perú Mundo 2001. Participó en el certamen Miss Mundo 2002, quedando como segunda finalista.

Temas Relacionados

Marina Moraperu-entretenimientoMr NawatMiss Universo

Más Noticias

Intoxicación masiva en Ica: trabajadores de fundo agrícola fueron trasladados a hospitales por malestares

Diversas personas resultaron afectados y fueron trasladados a los hospitales Félix Torrealba y Augusto Hernández, ambos pertenecientes a EsSalud

Intoxicación masiva en Ica: trabajadores

Enorme hueco en avenida Néstor Gambetta pone en riesgo la vía que conecta el Callao con el puerto de Chancay

El hundimiento registrado en el km 3,5 de Ventanilla afecta una importante vía nacional por donde circulan camiones de carga pesada. Autoridades cerraron una parte de la avenida

Enorme hueco en avenida Néstor

Reniec inicia proceso de verificación de direcciones del padrón electoral con tachas u observaciones en estos distritos

Durante cinco días, la población pudo revisar sus datos personales en la Lista del Padrón Inicial. La verificación domiciliaria ahora busca confirmar la residencia real e identificar posibles casos de irregularidad o alteración en registros electorales.

Reniec inicia proceso de verificación

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio este 7 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por organización criminal Los Intocables de la Corrupción

Se le imputa al expresidente ser líder de la red criminal que se habría infiltrado en Provías Descentralizado. Subcomisión admitió la denuncia constitucional

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por organización criminal Los Intocables de la Corrupción

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar proceso por presunta falta de neutralidad en evento de Keiko Fujimori

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta

Madre de Vladimir Cerrón afirma que su hijo “está en el Perú” y denuncia persecución política

Defensoría Anticorrupción exige identificar quién autorizó salida de cámara del Congreso usada en mitin de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sorprende al poner

Samahara Lobatón sorprende al poner en venta su cuenta de Instagram por 6000 dólares y causa furor entre fans

Yiddá Eslava culpa a Natalia Otero, amiga de Julián Zucchi, por el frío recibimiento de ‘La Habitación Negra’

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día,

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025