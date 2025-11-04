Perú

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y explicó su versión del altercado con Fátima Bosch, luego del polémico conflicto que sacudió el certamen internacional.

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el 'Miss Universo 2025′.

El escándalo que sacudió al Miss Universo 2025 continúa dando de qué hablar. Días después del enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, y Fátima Bosch, representante de México, el empresario rompió su silencio en un extenso pronunciamiento público, en el que ofreció disculpas y explicó su versión de lo sucedido.

El origen del conflicto con Miss México

Todo comenzó durante la ceremonia del 4 de noviembre, cuando Nawat lanzó desde la cuenta oficial de Miss Universo Tailandia una votación paralela y no autorizada, prometiendo una cena privada a las diez candidatas más votadas por el público.

La iniciativa fue desconocida por la organización internacional de Miss Universo, que aclaró que solo las etapas oficiales —traje típico, traje de baño, gala y ronda de preguntas— determinan los resultados del certamen.

A pesar del pronunciamiento oficial, Nawat continuó promoviendo su votación en redes sociales. Sin embargo, Fátima Bosch, representante de México, se negó a participar en la dinámica, argumentando respeto por las reglas del concurso. Esa decisión habría generado incomodidad en el directivo tailandés, quien la confrontó frente a las demás delegadas durante una reunión.

Mr. Nawat: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no?”

Durante ese encuentro, Nawat interpeló directamente a la mexicana con una serie de preguntas: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”.

Bosch respondió con calma: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre Tailandia?”.

El empresario insistió, asegurando que su equipo le había informado que la mexicana no colaboraba con la promoción del país anfitrión. Ella, sin embargo, negó las acusaciones y trató de aclarar el malentendido: “No es así. Creo que hay un malentendido”.

La tensión subió cuando Nawat exigió una respuesta concreta: “¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.

La reina mexicana respondió afirmativamente: “Sí, por supuesto, sí”.

Aun así, el tono del intercambio se tornó más áspero. Nawat criticó al director nacional de México, calificándolo de “cabeza hueca para la reina”, comentario que fue considerado ofensivo por parte de las delegadas.

Miss México: “Usted no me está respetando como mujer”

En medio del diálogo, Fátima Bosch mantuvo la compostura, pero no dudó en defenderse: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto”.

El empresario replicó: “Sí tienes voz, pero debes respetar”. La mexicana respondió con firmeza: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer”.

Esa frase marcó el punto más tenso del enfrentamiento. De inmediato, Nawat llamó a seguridad, lo que provocó la indignación de varias concursantes, quienes salieron en defensa de Bosch:

“Este no es el modo de tratar a las delegadas”.

Antes de retirarse, Bosch elevó la voz y expresó: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

Nawat rompe el silencio y ofrece disculpas públicas

Días después del incidente, Nawat Itsaragrisil emitió un mensaje mediante un video en vivo en el que pidió disculpas y explicó su versión de los hechos.

“Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación”, declaró.

El organizador aseguró que su intención “jamás fue faltar el respeto” a ninguna candidata, y atribuyó lo ocurrido a la carga de trabajo y los malentendidos dentro del certamen.

“Tengo mucha presión todos los días, muchos problemas y el grupo no siempre está unido. Quiero hacer un evento muy bueno y enorme. Pero muchas delegadas no se toman fotos, no se graban videos y no prestan atención a algunos eventos. Y ahí es donde comienzan pequeños problemas”, sostuvo.

Mr. Nawat: “Solo quiero un certamen justo”

Itsaragrisil también aclaró que su prioridad era garantizar la equidad para todas las participantes: “Intento resolver los problemas y dar a cada país un certamen justo. No estoy hablando de ningún país en particular”.

Asimismo, explicó que el incidente con México ocurrió porque varias candidatas se negaron a grabar videos promocionales, lo que, según él, afectaba los acuerdos con los patrocinadores.

“Hoy tuve alrededor de 20 países que no quisieron filmar. Mi personal vino a hablar conmigo. Fue una situación muy complicada”, agregó.
El futuro del ‘Miss Universo’ y la reacción del público

El video de las disculpas de Nawat se viralizó en redes sociales, generando opiniones divididas. Mientras algunos fans del concurso consideraron sincera su reflexión, otros calificaron su comportamiento como “inaceptable” y “machista”.

Por su parte, la organización central de Miss Universo aún no ha emitido un comunicado formal sobre las disculpas del empresario, pero fuentes cercanas confirmaron que el caso está siendo evaluado internamente.

El conflicto entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch ha abierto un debate sobre el trato a las concursantes y los límites de la autoridad en certámenes internacionales.

Mientras tanto, la mexicana continúa concentrada en su participación, enfocada en demostrar que el respeto y la dignidad también forman parte de la verdadera belleza.

