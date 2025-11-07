Intoxicación masiva en Ica: trabajadores de fundo agrícola fueron trasladados a hospitales por malestares

Intoxicación en Ica: trabajadores fueron trasladados a hospital tras malestares| Canal N

Decenas de trabajadores sufrieron una intoxicación masiva en el fundo agroexportador Frutícola Sur en la región Ica mientras se disponían a iniciar labores de recolección de arándanos. Según Canal N, el incidente obligó el traslado de los afectados a los hospitales Félix Torrealba y Augusto Hernández, ambos pertenecientes a EsSalud.

De acuerdo del citado medio, el director de la Red de Salud local confirmó que los equipos médicos ejecutan la extracción de muestras a los obreros para identificar la sustancia responsable del cuadro clínico. El contacto directo con la piel habría sido la vía de exposición principal, descartándose la inhalación como causa de la intoxicación.

Las autoridades reportaron que cincuenta y siete personas requirieron atención hospitalaria tras presentar síntomas luego de entrar en contacto con un químico cuyo origen sigue en investigación. El fundo Frutícola Sur, conocido también como fundo Athos, se dedica principalmente al cultivo y exportación de arándanos en el sur de la región.

Este caso no sería un hecho aislado, por lo que hicieron un llamado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El equipo a cargo de la atención médica mantiene en observación a los trabajadores afectados mientras continúan las investigaciones para determinar la composición exacta de la sustancia implicadas.

Comunicado de Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral comunicó que, tras el incidente registrado en el fundo Frutícola del Sur del distrito de Santiago en Ica, su Intendencia Regional comenzó las actuaciones inspectivas necesarias. Estas acciones buscan verificar los hechos vinculados a la intoxicación de los trabajadores mientras realizaban labores de cosecha de arándano.

La entidad señaló que la verificación se centra en aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. El procedimiento permitirá establecer si se cumplieron las medidas exigidas por la normativa laboral al momento del incidente y determinar eventuales responsabilidades.

Otro accidente en Ica

En octubre de 2025, un bus que transportaba trabajadores agrícolas se volcó cerca del fundo El Pedregal, en el distrito de Los Aquijes, en la región Ica. El vehículo trasladaba personal de campo cuando ocurrió el accidente poco antes de ingresar a una de las zonas agrícolas más reconocidas del área.

Varios trabajadores resultaron heridos y fueron atendidos en diferentes centros de salud de la provincia, mientras equipos de emergencia y personal médico acudieron de inmediato al lugar del siniestro.

Las investigaciones preliminares no determinaron la causa exacta del vuelco, aunque las autoridades locales iniciaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente.

Tras el accidente, Sunafil activó acciones inspectivas para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en la empresa agroexportadora involucrada, así como para revisar los protocolos de emergencia y las condiciones laborales en el traslado del personal.

Canales de ayuda

Central telefónica 390-2800 : Permite consultas sobre derechos sociolaborales y seguridad y salud en el trabajo. El sistema ofrece siete opciones y hasta siete especialistas atienden llamadas en paralelo.

Línea gratuita nacional 0800-16872: Disponible para atención e información en todo el país sin costo para el usuario.