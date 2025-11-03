Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, confirmó su participación en la CADE Ejecutivos 2025, el principal foro empresarial del Perú

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó este domingo su participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos 2025), el principal foro empresarial del país.

Durante un acto partidario, el exalcalde de Lima afirmó que no se rehúye “de ningún foro”, en referencia al rechazo de Keiko Fujimori —hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000)—, del empresario y exgobernador de La Libertad César Acuña y del comediante Carlos Álvarez.

“No digo: ‘No, es una tanda de pitucos, de elitistas’. No, no, no. En su cara hay que hablarle bonito, hay que hacerlos reflexionar. Igual que les dije: ‘ustedes han comprado bonos a la corrupción de Odebrecht, las AFP, la compañía de seguros, los han comprado esos bonos y a la Municipalidad de Lima no le compraron nada’”, agregó de manera irónica.

Según la organización del evento, López Aliaga participará este jueves 6 de noviembre en el Bloque Preelectoral, programado para las 09:35 horas, junto a Alfonso López Chau, de Ahora Perú, y Mario Vizcarra, de Perú Primero.

Durante el acto en el que confirmó su asistencia, reiteró sus críticas a Fujimori, quien buscará por cuarta ocasión la presidencia con el partido Fuerza Popular. “¿Qué trabajo tiene la señora? ¿Qué ha hecho en su vida? (…) ¿Quién le pagó el estudio también? ¿De dónde? (…) Quiere mandarme insinuaciones, por favor”, manifestó.

En otro tramo de su alocución, propuso implementar el programa Buen Pagador, dirigido a personas con historial crediticio favorable y planteó establecer límites a las tasas de interés que aplican los bancos.

Fujimori y López Aliaga ya compitieron en las presidenciales de 2021, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, detrás de Pedro Castillo, ganador de aquellos comicios.

Según la última encuesta de Ipsos, el líder de Renovación Popular encabeza la intención de voto presidencial con 9%, mientras que la hija del exdictador Alberto Fujimori alcanza 7%, al igual que Mario Vizcarra, representante de Perú Primero. Carlos Álvarez, postulado por País para Todos, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtienen 2% cada uno.

Fujimori aseguró en intervenciones recientes que ejerce como docente invitada en el Adam Smith Center de la Florida International University, donde dicta clases y conferencias, y que además participa en una editorial dirigida por su hermana Sachi, colaborando en la estrategia de ventas y en la difusión de libros escritos por su padre.

También mencionó sus estudios de maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y su trabajo en GM Asset Management, una firma dedicada a la gestión de fondos de pensiones en Nueva York.

Panorama

La sexagésima edición CADE 2025 reúne a más de 50 líderes nacionales e internacionales de los sectores público, privado, académico y social, quienes debatirán sobre los principales desafíos estructurales del Perú en un contexto preelectoral.

Días atrás, el presidente argentino Javier Milei, invitado estrella del foro, canceló su participación en la conferencia titulada “Desafíos gubernamentales en el contexto global”, debido a “compromisos ineludibles de su gestión de gobierno”.

El comité organizador expresó su reconocimiento por la disposición inicial de Milei de participar en el foro y reiteró su agradecimiento al Gobierno de Argentina por la constante coordinación durante el proceso de invitación.