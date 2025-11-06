Perú

El exHotel Comercio, donde ocurrió uno de los crímenes más recordados de Lima, será restaurado y convertido en centro patrimonial

La entrega del inmueble al equipo técnico de PROLIMA marca una nueva etapa dentro del Plan Maestro del Centro Histórico. El edificio será restaurado y adaptado para albergar el futuro Centro de Investigación y Exposición del Patrimonio Arqueológico

Guardar
El antiguo Hotel Comercio fue
El antiguo Hotel Comercio fue oficialmente entregado al equipo técnico de PROLIMA, dentro del proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima. (Difusión)

La entrega del antiguo Hotel Comercio al equipo técnico de PROLIMA marcó un punto clave dentro del proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima. La ceremonia se desarrolló en un ambiente formal, con la presencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la entidad municipal encargada de la planificación urbana. El inmueble, ubicado en el jirón Áncash, volvió a la agenda pública por su valor arquitectónico, pero también por la historia que acompañó a su existencia.

La estructura mantiene su fachada, la única parte que aún puede verse desde la calle y que conserva la memoria de un establecimiento que funcionó en una Lima distinta, marcada por el tránsito de viajeros, el movimiento cultural y episodios que quedaron en las crónicas policiales. Para muchos limeños, el nombre del exHotel Comercio evoca una época en la que la ciudad empezaba a consolidar su infraestructura de hospedaje y en la que este edificio ocupó un espacio estratégico junto al actual Bar Cordano.

La transferencia del inmueble a PROLIMA abrió paso a un proceso de restauración basado en criterios técnicos, con énfasis en la evidencia histórica y el respeto a la autenticidad material. Dentro del Plan Maestro del Centro Histórico, este edificio forma parte de uno de los ejes priorizados, donde se impulsa la recuperación del patrimonio y la reactivación cultural. La propuesta incluye un cambio de uso: el antiguo espacio comercial servirá como sede del futuro Centro de Investigación y Exposición del Patrimonio Arqueológico del Centro Histórico de Lima, destinado a mostrar hallazgos locales vinculados al desarrollo urbano desde el periodo fundacional hasta la etapa republicana.

Un edificio con pasado largo y transformaciones sucesivas

La ceremonia contó con representantes
La ceremonia contó con representantes del MEF y autoridades municipales. (Difusión)

El solar original perteneció a García de Salcedo durante el periodo colonial. Después pasó por diversas manos desde su primer adjudicatario, Alonso Riquelme, hasta que los terremotos de 1687 y 1746 destruyeron las primeras construcciones del área. Con el tiempo, la zona quedó disponible para nuevas edificaciones que respondieron a las dinámicas de la ciudad en expansión.

En 1848, Isidro de Aramburú levantó el Hotel Comercio, un edificio de adobe, quincha y ladrillo que reflejaba las soluciones arquitectónicas tradicionales de la época. Contaba con tres pisos, dos patios y más de cien habitaciones. Su entrada principal estaba en la calle Pescadería, muy cerca del lugar donde funciona el Bar Cordano. El flujo de huéspedes creció con la construcción de la Estación Ferroviaria de Desamparados en 1912, lo que convirtió al hotel en un punto muy concurrido del centro limeño.

Décadas después, su reputación cambió de forma abrupta por un crimen que quedó grabado en las páginas policiales de 1930. Ese episodio alteró la imagen del establecimiento hasta que, con el paso del tiempo, dejó de operar como hospedaje. Solo quedó activo el tradicional bar del primer nivel, mientras el resto del inmueble permaneció en abandono progresivo.

En 1980, el exHotel Comercio recibió la condición de Monumento y pasó a integrar el conjunto patrimonial del Centro Histórico. Más adelante, en 2004, la gestión del inmueble quedó a cargo del Instituto Nacional de Cultura. La incorporación actual al plan de PROLIMA representa un nuevo capítulo orientado a su recuperación completa y a su integración a la dinámica cultural de la zona.

El crimen que marcó una época

El descuartizador del Hotel Comercio
El descuartizador del Hotel Comercio fue el español Genaro Ortiz. Fotos: Pinceladas limeñas/El Comercio

El episodio más recordado ocurrió la noche del 24 de junio de 1930, cuando dos ciudadanos españoles, Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez, ocupaban la habitación 89 tras llegar desde Buenos Aires. Ambos habían salido de Argentina después de robar una joyería y estaban instalados en el hotel desde el 20 de junio. Una discusión por dinero terminó en un ataque que dejó muerto a Marcelino.

Genaro intentó ocultar el cuerpo y lo dividió en partes para meterlo en dos maletas. Después alquiló un cuarto en la calle Concha 356, donde escondió una de ellas y aseguró el lugar con un candado antes de dirigirse al Callao con intención de abandonar el país. Días después, la familia que administraba la vivienda percibió un olor desagradable y avisó a la Policía, que encontró los restos.

La investigación llevó a los agentes a la habitación del Hotel Comercio. Allí hallaron indicios del crimen y descubrieron que los documentos de Genaro no eran auténticos. Tras una búsqueda internacional, las autoridades lo ubicaron en Panamá el 10 de julio de 1930. Recibió una sentencia de 25 años en la Penitenciaría de Lima, aunque salió en libertad por un indulto otorgado en los años cincuenta. Después cambió su nombre y desapareció de los registros públicos.

Temas Relacionados

exhotel comercioCentro de LimaProlimaperu-noticias

Más Noticias

CCL en CADE Ejecutivos 2025: “Sería buena idea encargar las cárceles al sector privado, y no solo su construcción”, señala De la Tore

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima apuesta por mecanismos mixtos para destrabar proyectos detenidos y modernizar el país, con un foco sostenido para controlar el déficit fiscal y garantizar la continuidad de las inversiones

CCL en CADE Ejecutivos 2025:

CORPAC suspende operaciones aéreas en Pisco por condiciones meteorológicas adversas que afectan vuelos turísticos

La medida, adoptada por seguridad, afecta los vuelos turísticos e instructivos sobre las Líneas de Nasca

CORPAC suspende operaciones aéreas en

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

La cantante adelantó que revelará cómo fue su reunión con el conductor y su hija, en una entrevista donde confesará entre lágrimas lo que vivió y cómo enfrenta las secuelas de una relación marcada por el dolor

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

La cantante se refirió a la denuncia del cumbiambero contra la mamá de su hija mayor y pidió que piense primero en la adolescente.

Pamela Franco se pronuncia tras

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

La bailarina sorprendió al hablar sobre la relación especial que tuvo con la adolescente, recordando momentos entrañables y dejando claro que mantiene el mejor deseo para ella y su madre.

Isabel Acevedo rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

DEPORTES

Jairo Vélez espera continuar en

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”