Arrancó el Festival de Cine Europeo de Lima: 20 películas gratuitas en 20 sedes del país

Festival de Cine Europeo 2025: programación, sedes y cómo obtener entradas gratis vía Joinnus

El 37° Festival del Cine Europeo de Lima inició esta nueva edición con una propuesta que busca descentralizar y acercar el cine del continente a más peruanos. Del 13 al 27 de noviembre de 2025, se proyectarán 20 películas seleccionadas oficialmente en 20 sedes a nivel nacional, de las cuales 13 se encuentran en Lima y 7 en provincias como Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. Todas las funciones son gratuitas mediante reserva en Joinnus.

Este año, el festival reúne producciones de 16 países europeos: Finlandia, que ostenta la presidencia, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como país invitado, Ucrania. La programación completa ya puede consultarse en www.festivaldecineeuropeo.pe.

La organización está a cargo de las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea, EUNIC (grupo de Institutos Culturales Europeos en Perú) y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el respaldo de la Comisión Europea, que desde 2018 impulsa la calidad de los festivales de cine europeos en el mundo, a través de un consorcio liderado por el Goethe-Institut, el Instituto Francés y Cineuropa.

Festival de Cine Europeo de Lima 2025 inicia con 20 películas gratuitas en 20 sedes del país

Finlandia preside el festival y llega con invitadas internacionales

Finlandia asume la presidencia de esta edición y presentará la película “Orenda”. Para ello, llegarán al país dos invitadas de lujo: su directora, Pirjo Honkasalo, y la actriz Pirkko Saisio, quienes participarán en conversatorios en sedes de Lima y Cusco.

Además, se desarrollará un Diálogo Fílmico entre Finlandia y Perú bajo el tema “Las comunidades originarias y la construcción del cine en ambos países”, con una programación que aborda cómo el cine refleja los vínculos comunitarios, sociales y políticos de cada territorio. A ello se suma una clase magistral sobre la historia del cine finlandés, a cargo del crítico y cineasta peruano Claudio Cordero.

Ciclo especial: Ucrania como país invitado

El festival incluirá por primera vez un Ciclo Especial de Ucrania, en un contexto marcado por el conflicto que vive ese país. Se proyectarán dos películas seleccionadas: “Álbum familiar” y “Después de la lluvia”, ambas centradas en la memoria colectiva, la reconstrucción emocional y la resiliencia de las familias ucranianas. Las producciones buscan mostrar el poder del cine como refugio, testimonio y herramienta para sanar.

Nuevos premios y reconocimientos

El evento incorpora tres premios principales:

Mejor Largometraje Europeo de Ficción

Mejor Película Europea , otorgado por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI)

Premio del Público, que llega a su cuarto año consecutivo y permitirá que los asistentes voten por su película favorita

Con estos reconocimientos se busca aproximar más al público al proceso cinematográfico y promover el intercambio cultural europeo–peruano.

El cine europeo toma Lima: 20 películas, invitados de Finlandia y ciclo especial dedicado a Ucrania

Charlas, mesas y experiencias para el público

La edición 2025 ofrecerá actividades paralelas para disfrutar del cine desde distintas miradas. Entre las novedades figuran charlas como “El mundo de Mumin”, que incluirá lectura de fragmentos de sus publicaciones y proyección, y el conversatorio “Dedicarse al cine en el Perú: tres visiones”, que reunirá a voces del cine nacional. También se desarrollarán encuentros culturales entre cineastas europeos y peruanos para fomentar el diálogo creativo.

En total, se realizarán 148 funciones en todo el país, fortaleciendo el acceso cultural y la difusión del cine europeo más allá de los espacios tradicionales.

Datos clave del festival

Evento: 37° Festival de Cine Europeo de Lima

Fechas: 13 al 27 de noviembre de 2025

Películas: 20 largometrajes seleccionados

Países participantes: 16 (más Ucrania invitado)

Sedes: 13 en Lima y 7 en regiones

Invitadas internacionales: Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio

Entradas: gratuitas vía Joinnus

Organizan: Delegación de la UE, embajadas europeas, EUNIC y Filmoteca PUCP

Web oficial: www.festivaldecineeuropeo.pe