Perú

Arrancó el Festival de Cine Europeo de Lima: 20 películas gratuitas en 20 sedes del país

La edición 37 del festival trae producciones de 16 países, funciones gratuitas en Lima y regiones, invitados internacionales y un ciclo especial dedicado a Ucrania

Guardar
Festival de Cine Europeo 2025:
Festival de Cine Europeo 2025: programación, sedes y cómo obtener entradas gratis vía Joinnus

El 37° Festival del Cine Europeo de Lima inició esta nueva edición con una propuesta que busca descentralizar y acercar el cine del continente a más peruanos. Del 13 al 27 de noviembre de 2025, se proyectarán 20 películas seleccionadas oficialmente en 20 sedes a nivel nacional, de las cuales 13 se encuentran en Lima y 7 en provincias como Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. Todas las funciones son gratuitas mediante reserva en Joinnus.

Este año, el festival reúne producciones de 16 países europeos: Finlandia, que ostenta la presidencia, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como país invitado, Ucrania. La programación completa ya puede consultarse en www.festivaldecineeuropeo.pe.

La organización está a cargo de las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea, EUNIC (grupo de Institutos Culturales Europeos en Perú) y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el respaldo de la Comisión Europea, que desde 2018 impulsa la calidad de los festivales de cine europeos en el mundo, a través de un consorcio liderado por el Goethe-Institut, el Instituto Francés y Cineuropa.

Festival de Cine Europeo de
Festival de Cine Europeo de Lima 2025 inicia con 20 películas gratuitas en 20 sedes del país

Finlandia preside el festival y llega con invitadas internacionales

Finlandia asume la presidencia de esta edición y presentará la película “Orenda”. Para ello, llegarán al país dos invitadas de lujo: su directora, Pirjo Honkasalo, y la actriz Pirkko Saisio, quienes participarán en conversatorios en sedes de Lima y Cusco.

Además, se desarrollará un Diálogo Fílmico entre Finlandia y Perú bajo el tema “Las comunidades originarias y la construcción del cine en ambos países”, con una programación que aborda cómo el cine refleja los vínculos comunitarios, sociales y políticos de cada territorio. A ello se suma una clase magistral sobre la historia del cine finlandés, a cargo del crítico y cineasta peruano Claudio Cordero.

Ciclo especial: Ucrania como país invitado

El festival incluirá por primera vez un Ciclo Especial de Ucrania, en un contexto marcado por el conflicto que vive ese país. Se proyectarán dos películas seleccionadas: “Álbum familiar” y “Después de la lluvia”, ambas centradas en la memoria colectiva, la reconstrucción emocional y la resiliencia de las familias ucranianas. Las producciones buscan mostrar el poder del cine como refugio, testimonio y herramienta para sanar.

Nuevos premios y reconocimientos

El evento incorpora tres premios principales:

  • Mejor Largometraje Europeo de Ficción
  • Mejor Película Europea, otorgado por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI)
  • Premio del Público, que llega a su cuarto año consecutivo y permitirá que los asistentes voten por su película favorita

Con estos reconocimientos se busca aproximar más al público al proceso cinematográfico y promover el intercambio cultural europeo–peruano.

El cine europeo toma Lima:
El cine europeo toma Lima: 20 películas, invitados de Finlandia y ciclo especial dedicado a Ucrania

Charlas, mesas y experiencias para el público

La edición 2025 ofrecerá actividades paralelas para disfrutar del cine desde distintas miradas. Entre las novedades figuran charlas como “El mundo de Mumin”, que incluirá lectura de fragmentos de sus publicaciones y proyección, y el conversatorio “Dedicarse al cine en el Perú: tres visiones”, que reunirá a voces del cine nacional. También se desarrollarán encuentros culturales entre cineastas europeos y peruanos para fomentar el diálogo creativo.

En total, se realizarán 148 funciones en todo el país, fortaleciendo el acceso cultural y la difusión del cine europeo más allá de los espacios tradicionales.

Datos clave del festival

  • Evento: 37° Festival de Cine Europeo de Lima
  • Fechas: 13 al 27 de noviembre de 2025
  • Películas: 20 largometrajes seleccionados
  • Países participantes: 16 (más Ucrania invitado)
  • Sedes: 13 en Lima y 7 en regiones
  • Invitadas internacionales: Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio
  • Entradas: gratuitas vía Joinnus
  • Organizan: Delegación de la UE, embajadas europeas, EUNIC y Filmoteca PUCP
  • Web oficial: www.festivaldecineeuropeo.pe

Temas Relacionados

Festival de Cine EuropeoJoinnusUcraniacineperu-noticias

Más Noticias

Tramita gratis tu DNI electrónico en noviembre 2025: fechas, puntos de atención y quiénes acceden

Con la participación del personal del Reniec, varias municipalidades del país ofrecen jornadas para tramitar el documento nacional de identidad sin costo alguno

Tramita gratis tu DNI electrónico

Hallan embarcación de hombre que lleva días desaparecido en el río Ucayali: solo su perrita permanecía a bordo

La mascota de Javier Zambrano (63) fue encontrada en el bote con el motor aún encendido. La familia del agricultor insiste en no abandonar la búsqueda

Hallan embarcación de hombre que

¿Espinacas tóxicas? Así de contaminadas están las verduras que llegan a los mercados de Lima

Cinco mercados mayoristas fueron evaluados y tres incumplieron los límites legales de pesticidas. La contaminación podría afectar la salud de millones de consumidores, revela estudio

¿Espinacas tóxicas? Así de contaminadas

Agustín Lozano confirmó que los partidos de Universitario y Sport Boys no pasarán por GOLPERU en el 2026: “Tienen que alinearse a la FPF”

Se podría desatar una nueva polémica por los derechos de TV en la próxima temporada de la Liga 1, debido a que los ‘cremas’ y ‘rosados’ vencen contrato con el Consorcio Fútbol Perú

Agustín Lozano confirmó que los

León XIV y Francisco, dos papas muy distintos que comparten con una misma visión de la Iglesia católica

La periodista y autora de “León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, Elise Ann Allen, conversó con Infobae Perú sobre su publicación que será comentada en el Hay Festival Arequipa 2025

León XIV y Francisco, dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se siente orgulloso

Alejandro Cavero se siente orgulloso de lo logrado en el Congreso a pesar de que el 94% de los empresarios desaprueba el Parlamento

Pedro Castillo pierde los papeles y se niega a obedecer a los jueces: Tuvieron que apagar su micrófono

Censura a Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori no cuenta con respaldo

Perú no debería darle salvoconducto a Betssy Chávez para que viaje a México, asegura excanciller

Exjefe del INPE cuestiona al actual titular de la institución: “Semejante imputación lo descalifica de la función pública”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat canceló cena exclusiva

Mr. Nawat canceló cena exclusiva en Miss Universo tras polémica con Fátima Bosh, Miss México

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

DEPORTES

Agustín Lozano confirmó que los

Agustín Lozano confirmó que los partidos de Universitario y Sport Boys no pasarán por GOLPERU en el 2026: “Tienen que alinearse a la FPF”

Alex Valera cumplió promesa y se hizo corte de cabello de Ronaldo Nazário tras tricampeonato con Universitario

Mr Peet reveló la incertidumbre de Alianza Lima con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “No puedes asegurar que se queden los dos”

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters

Agustín Lozano desmintió a Ricardo Gareca por su salida de la selección peruana y apuntó: “No ha dicho la verdad, hice lo imposible para que siga”