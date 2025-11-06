Perú

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

La empresaria pidió que el cantante priorice el bienestar de su hija antes que los conflictos mediáticos.

Guardar
Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. América TV.

Alejandra Baigorria dio su opinión sobre la denuncia que Christian Domínguez interpuso contra Melanie Martínez, madre de su hija adolescente, por supuesta violencia psicológica.

Visiblemente incómoda, la empresaria calificó la acusación como “exagerada” y señaló que el cantante estaría buscando quedarse con la custodia de la menor.

“Me parece jalado de los pelos, no entiendo. Me imagino que Christian lo que está pidiendo es que la niña viva con él, pero si no la llama... Está haciendo esta denuncia para quitarle la patria potestad a la mamá, porque una denuncia de violencia es para eso, cuando la mamá la ha criado toda la vida”, declaró para América Espectáculos.

Baigorria no dudó en mostrar su molestia ante la situación y dejó entrever que Domínguez estaría tomando decisiones precipitadas que podrían afectar emocionalmente a su hija.

Baigorria: “Camila es una niña madura y sabe lo que quiere”

La influencer y empresaria también reveló que recientemente compartió tiempo con Melanie Martínez y Camila Domínguez, la hija del cantante, quien —según contó— forma parte de su nueva colección de moda.Baigorria aseguró que, tras pasar un par de noches conversando con ellas, se dio cuenta de la madurez y claridad que tiene la adolescente.

“Estuve conversando mucho con las dos. La madurez que tiene esa niña... sabe lo que quiere, quiere ser abogada, está trabajando para pagar sus estudios, quiere salir del país, estudiar. Tiene muy claro todo como para que sea manipulable. Y a Melanie la vi como un pan de Dios, más bien la vi con menos carácter que a la misma hija”, contó.

La empresaria remarcó que Camila, con 16 años, tiene la capacidad de decidir por sí misma y no cree que haya sido manipulada, como habría insinuado el cantante de cumbia.

“Ya es una niña de dieciséis años, puede tomar las decisiones, decir sí o no y lo que ella quiere. A esa edad no es manipulable”, insistió Baigorria.

Alejandra Baigorria sorprende al presentar
Alejandra Baigorria sorprende al presentar a la hija de Christian Domínguez como nueva imagen de su marca. Infobae Perú / Captura: IG

Baigorria: “Si Christian sigue picando, hay cosas que no le van a gustar”

En otro momento, la figura de televisión le lanzó una advertencia directa a Christian Domínguez, al considerar que su denuncia podría desatar una serie de reacciones inesperadas.Según Baigorria, Melanie Martínez ha preferido mantener el silencio, pero podría defenderse si las provocaciones continúan.

“Si él sigue picando y picando, hay cositas que ella puede decir y no le van a gustar. Creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija. Ella ha vivido toda la vida con su mamá y tiene 16 años y está bien ahí”, sentenció.

Asimismo, reiteró que no le parece correcto judicializar un conflicto familiar que pudo resolverse de manera privada:

“La acción que ha hecho Christian no me parece la correcta ni para su hija ni para la madre de su hija. Creo que ha sido un problema que se ha podido solucionar en cuatro paredes, es lo mejor para los niños”, opinó.

Alejandra Baigorria defiende a Melanie
Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. Captura de TV - América Espectáculos.

Ale: “Estoy del lado de Melanie y su hija”

Alejandra fue clara al señalar que se siente del lado de Melanie Martínez y su hija, destacando que, por lo que pudo observar, entre ambas existe una relación saludable y respetuosa. Incluso señaló que le cuesta creer que una madre que ha criado sola a su hija durante tantos años sea acusada de violencia psicológica.

“Sí estoy muy del lado de Melanie y su hija... Si no le hablas a tu hija dos o tres meses, no entiendo que ahora la demandes de la nada”, expresó.

Además, Baigorria destacó que no hay rencores ni manipulaciones entre madre e hija, sino una relación basada en el respeto y el trabajo conjunto.

Alejandra Baigorria defiende a Melanie
Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. Captura de TV - América Espectáculos.

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaMelanie MartínezCamila Domínguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

En la página web de SíCreo, el periodista deportivo aparece con el número 14 para postular a la Cámara de Diputados en las elecciones 2026

Óscar del Portal postularía como

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

El exalcalde de Lima presentó 34 propuestas económicas en CADE 2025, en las que resaltó la creación de una criptomoneda nacional respaldada en oro y una empresa estatal para desarrollar litio en Puno, bajo gestión privada

Rafael López Aliaga propone crear

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana 7 de noviembre

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: el pronóstico

Explosión en Base Naval de Iquitos deja tres miembros de la Marina heridos: uno perdió ambas manos durante prueba con explosivos

Entre los heridos figuran el teniente Ítalo Núñez, el técnico Jorge Piñella y el oficial Welike Catalán, quien sufrió la amputación de ambas manos. La institución activó protocolos médicos y una pesquisa sobre las causas del accidente

Explosión en Base Naval de

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Luego de celebrar un triunfo en la liga francesa, la armadora nacional vivió un momento inolvidable junto a su pareja en la cancha

Emotiva pedida de matrimonio a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga propone crear

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

Le reacción del presidente José Jerí a mujer que le gritó: “Qué más voy a esperar, que me baile ya”

Rafael López Aliaga responde a Keiko Fujimori por comentario sobre el Congreso: “No es premio menor, es cruz y sacrificio”

ENTRETENIMIENTO

Crhiss Vanger reaparece con comunicado

Crhiss Vanger reaparece con comunicado y anuncia colaboración con las autoridades: “siempre dentro del marco legal”

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Cuándo es la final del certamen de belleza y dónde se podrá ver en Perú?

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

DEPORTES

Emotiva pedida de matrimonio a

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Felipe Chávez, Luis Ramos y Renato Tapia, las grandes ausencias de Perú: ¿Por qué no fueron convocados para amistosos ante Rusia y Chile?