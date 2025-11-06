Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. América TV.

Alejandra Baigorria dio su opinión sobre la denuncia que Christian Domínguez interpuso contra Melanie Martínez, madre de su hija adolescente, por supuesta violencia psicológica.

Visiblemente incómoda, la empresaria calificó la acusación como “exagerada” y señaló que el cantante estaría buscando quedarse con la custodia de la menor.

“Me parece jalado de los pelos, no entiendo. Me imagino que Christian lo que está pidiendo es que la niña viva con él, pero si no la llama... Está haciendo esta denuncia para quitarle la patria potestad a la mamá, porque una denuncia de violencia es para eso, cuando la mamá la ha criado toda la vida”, declaró para América Espectáculos.

Baigorria no dudó en mostrar su molestia ante la situación y dejó entrever que Domínguez estaría tomando decisiones precipitadas que podrían afectar emocionalmente a su hija.

Baigorria: “Camila es una niña madura y sabe lo que quiere”

La influencer y empresaria también reveló que recientemente compartió tiempo con Melanie Martínez y Camila Domínguez, la hija del cantante, quien —según contó— forma parte de su nueva colección de moda.Baigorria aseguró que, tras pasar un par de noches conversando con ellas, se dio cuenta de la madurez y claridad que tiene la adolescente.

“Estuve conversando mucho con las dos. La madurez que tiene esa niña... sabe lo que quiere, quiere ser abogada, está trabajando para pagar sus estudios, quiere salir del país, estudiar. Tiene muy claro todo como para que sea manipulable. Y a Melanie la vi como un pan de Dios, más bien la vi con menos carácter que a la misma hija”, contó.

La empresaria remarcó que Camila, con 16 años, tiene la capacidad de decidir por sí misma y no cree que haya sido manipulada, como habría insinuado el cantante de cumbia.

“Ya es una niña de dieciséis años, puede tomar las decisiones, decir sí o no y lo que ella quiere. A esa edad no es manipulable”, insistió Baigorria.

Alejandra Baigorria sorprende al presentar a la hija de Christian Domínguez como nueva imagen de su marca. Infobae Perú / Captura: IG

Baigorria: “Si Christian sigue picando, hay cosas que no le van a gustar”

En otro momento, la figura de televisión le lanzó una advertencia directa a Christian Domínguez, al considerar que su denuncia podría desatar una serie de reacciones inesperadas.Según Baigorria, Melanie Martínez ha preferido mantener el silencio, pero podría defenderse si las provocaciones continúan.

“Si él sigue picando y picando, hay cositas que ella puede decir y no le van a gustar. Creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija. Ella ha vivido toda la vida con su mamá y tiene 16 años y está bien ahí”, sentenció.

Asimismo, reiteró que no le parece correcto judicializar un conflicto familiar que pudo resolverse de manera privada:

“La acción que ha hecho Christian no me parece la correcta ni para su hija ni para la madre de su hija. Creo que ha sido un problema que se ha podido solucionar en cuatro paredes, es lo mejor para los niños”, opinó.

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. Captura de TV - América Espectáculos.

Ale: “Estoy del lado de Melanie y su hija”

Alejandra fue clara al señalar que se siente del lado de Melanie Martínez y su hija, destacando que, por lo que pudo observar, entre ambas existe una relación saludable y respetuosa. Incluso señaló que le cuesta creer que una madre que ha criado sola a su hija durante tantos años sea acusada de violencia psicológica.

“Sí estoy muy del lado de Melanie y su hija... Si no le hablas a tu hija dos o tres meses, no entiendo que ahora la demandes de la nada”, expresó.

Además, Baigorria destacó que no hay rencores ni manipulaciones entre madre e hija, sino una relación basada en el respeto y el trabajo conjunto.

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian. Captura de TV - América Espectáculos.