Perú

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

La representante peruana en el Miss Universo, sorprendió al contar su motivación para llevarse la corona y de dónde nació su gusto por los concursos de belleza

Guardar
Karla Bacigalupo revela que concursó
Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

La representante de Perú en Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo, ha destacado que su participación en concursos de belleza está motivada por el recuerdo de su abuela. La modelo, quien también fue Miss USA Perú, explicó que su vínculo con el mundo de los certámenes se originó en su entorno familiar, cuando desde pequeña compartía con su abuela la emoción de ver los concursos.

Actualmente, Bacigalupo se encuentra en Tailandia, preparándose para la competencia internacional con la expectativa de llevar el nombre de Perú al podio. Antes de iniciar su recorrido por el certamen, la joven recibió la propuesta para representar oficialmente a su país fuera de sus fronteras.

“Cuando se me presenta la oportunidad de ser Miss Perú, yo dije que sí porque quiero representar a la comunidad peruana en el extranjero, así que vamos por este nuevo camino. Soy una persona muy positiva. Creo que la vida me está poniendo en este camino por algo”, sostuvo.

Según relató, la pasión de su abuela por los concursos de belleza la acompañó siempre y fue determinante en su carrera.

Karla Bacigalupo revela cómo transforma
Karla Bacigalupo revela cómo transforma las críticas en motivación para brillar en Miss Universo 2025.
“Mi abuela era muy fanática de los concursos de belleza, así que también lo hice por honor a ella. Y bueno, eso yo lo llegué a ganar y exitosamente me fui a Perú y me llevé la corona nacional, así que estoy feliz con todo lo que ha ocurrido y cómo es que se ha dado. A veces uno no lo planea, yo creo que la vida quiere lo mejor para ti”, expresó Bacigalupo en diálogo con Hola! Américas.

La influencia de su abuela en los concursos de belleza

Karla Bacigalupo ahondó en cómo los certámenes formaban parte de la vida familiar a través de su abuela, quien consideraba estos eventos como plataformas excepcionales de visibilidad femenina, especialmente en épocas pasadas cuando las oportunidades eran escasas. La modelo recordó que desde muy niña notaba el entusiasmo con el que su abuela seguía cada transmisión televisiva.

“Desde que yo era muy niña, veía cómo ella con muchísima emoción los sintonizaba no solamente por los concursos de belleza, sino porque esta plataforma era de las únicas maneras en las cuales la mujer podía mostrar su evolución en la sociedad”, compartió Bacigalupo.

Subrayó que el hecho de estar en una pasarela en bikini o dar una opinión ante las cámaras representaba para su abuela un motivo de orgullo, por la posibilidad de que las mujeres pudieran expresarse públicamente.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia
Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′
El relato de la reina peruana incluye una imagen vívida del ambiente en el que creció: “A ella tú la escuchabas en la sala silbando por su favorita, así como si fuera el evento más importante del año. De ahí me dio mucha emoción desde chica y bueno, con los años pude tener la oportunidad de cumplir un sueño del que yo sé que ella desde arriba, desde el cielo, está muy orgullosa de mí”.

Este apoyo familiar fue decisivo en el camino de Karla Bacigalupo hacia su título nacional y ahora en su aspiración internacional. Cada momento de su recorrido, según afirmó, lleva el recuerdo de su abuela como motor y homenaje.

La modelo insistió en que su vínculo con los certámenes trasciende lo personal, pues significa también una celebración de la historia y el empuje de mujeres que, como su abuela, encontraron en estas plataformas una vía de representación y orgullo.

Karla Bacigalupo - Miss Perú
Karla Bacigalupo - Miss Perú 2025

Mientras Karla Bacigalupo espera el inicio del Miss Universo 2025 en Tailandia, avanza con la convicción de que su participación simboliza no solo su esfuerzo individual, sino también un tributo a quienes la inspiraron desde la infancia.

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss PerúMiss Universoperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Un pequeño equipo de asesores define cada uno de los pasos del mandatario, desde los operativos en penales hasta su presencia en redes sociales, para consolidar la narrativa de un líder fuerte y cercano, según H13

¿Quién controla a José Jerí?

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Se juega el primer tiempo. Las ‘blanquiazules’ se imponen 1-0 en su cancha. Sigue todas las incidencias del partido

Alianza Lima vs Mannucci EN

No son 57: Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario y ordena su retiro del mercado

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud precisó que ya se dispuso la suspensión del registro sanitario de 57 productos, y que un segundo grupo de 50 fármacos será retirado el 3 de noviembre

No son 57: Minsa detecta

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién controla a José Jerí?

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

ENTRETENIMIENTO

Ale Seijas revela las razones

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

DEPORTES

Alianza Lima vs Mannucci EN

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Cusco FC vs Alianza Universidad 2-2: goles y resumen del empate en Huánuco por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos