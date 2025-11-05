Magaly Medina advierte que amor entre Christian Cueva y Pamela Franco se ‘desinfló’: “El atractivo estaba en ser clandestinos”

Magaly Medina pone en duda el amor entre Pamela Franco y Christian Cueva tras su aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina comentó el reciente aniversario de Christian Cueva y Pamela Franco, una pareja que en su momento protagonizó uno de los romances más mediáticos del espectáculo tras la separación del futbolista con Pamela López. Sin embargo, la periodista de espectáculos fue tajante al afirmar que ese amor que alguna vez desbordó en redes sociales “ya no es ni la sombra de lo que fue”, dejando entrever que entre ambos ya no existe la misma pasión ni conexión que mostraban en los primeros meses de relación.

Todo comenzó cuando el programa de ‘Metiche’ reveló el regalo que Christian Cueva le habría dado a Franco por su primer aniversario. Se trataba de una pulsera de acero, un detalle que, según el espacio televisivo, habría generado sorpresa entre los seguidores del futbolista, pues esperaban un obsequio más ostentoso. Este hecho fue suficiente para que Magaly dedicara unos minutos de su programa a comentar el estado actual de la relación.

“En ese año no se ha divorciado, se ha ido a jugar a Ecuador y hemos visto cómo una serie de cosas los ha distanciado, al punto que ya no destilan miel como al principio. Ya no se mandan mensajes, no se siente esa especie de relación pasional que los unía en un principio”, señaló la conductora con su característico tono crítico.

Magaly se burla del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva: “Ya no es ni la sombra de lo que fue”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ya no es ni la sombra”

La popular ‘Urraca’ recordó que durante los primeros meses, tanto el futbolista como la cantante compartían constantemente publicaciones románticas, viajes y demostraciones públicas de afecto, algo que, en su opinión, ha desaparecido por completo. “Vamos a ver lo que pasa en esta relación, pero no hay que ser muy suspicaz para darnos cuenta de que eso que veíamos que se lucían, como si quisieran sacar pica a alguien, ahora ya no es ni la sombra de lo que fue”, comentó entre risas.

Magaly Medina enfatizó que el romance entre Pamela Franco y Christian Cueva habría perdido fuerza, no solo por la distancia, sino también por las circunstancias personales del jugador. Según la periodista, los viajes constantes del futbolista y los problemas que ha tenido fuera del campo habrían contribuido a enfriar la relación.

“No se nota la unión, la relación cercana y romántica, ya no hay esos grandes detalles que ellos hacían. No sé, pero creo que hay cosas que ella no publica o cuenta, pero una relación cuando está bien sí trasciende a los ojos del público”, apuntó con ironía.

Para Magaly, la dinámica de la pareja cambió desde que se confirmó públicamente su romance, pues el misterio y la tensión que rodeaban su vínculo —cuando todavía no era oficial— podrían haber sido parte del atractivo que los unía.

“A un año, este romance es como que se fuera desinflando, de pronto el atractivo más grande estaba en ser clandestino. En el olor a lo prohibido, en el olor de esa relación que se tiene que ocultar”, sostuvo la presentadora, dejando en claro que, a su juicio, la pasión inicial de la pareja se basaba en el escándalo.

La periodista también recordó que Christian Cueva y Pamela Franco iniciaron su relación en medio de la polémica, cuando aún se especulaba sobre la situación sentimental del jugador con la madre de sus hijos. Desde entonces, ambos se convirtieron en el blanco de la prensa de espectáculos, alimentando titulares con sus apariciones y muestras de afecto. No obstante, esa exposición constante parece haber disminuido, y con ella, el interés del público en su historia de amor.

“Ya no se les ve tan juntos, ni tan felices. No hay ese brillo, esas miradas o esas frases románticas que antes publicaban por todo. Cuando uno está enamorado, se le nota, y eso ya no se nota en ellos”, comentó la conductora, haciendo alusión al cambio de actitud que ha percibido en ambos.

