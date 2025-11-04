Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario, según vendedora. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de los festejos por su primer aniversario, Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a ser el centro de atención. Hace exactamente un año, durante una presentación por Halloween, ambos se dieron un beso en una discoteca, gesto que marcó el inicio oficial de su relación. Desde entonces, su romance ha atravesado momentos de altos y bajos, pero esta vez lo que generó conversación no fue su historia de amor, sino los modestos obsequios que el futbolista habría hecho llegar a la cantante.

De acuerdo con un informe presentado por el programa ‘Todo se filtra’, Pamela Franco comenzó a compartir en sus redes sociales los detalles de los regalos que, aparentemente, le envió ‘Aladino’, apodo con el que se conoce al jugador peruano. La cumbiambera mostró primero un box con 24 rosas rojas, un gesto romántico que habría tenido un costo aproximado de 160 soles. Aunque el detalle fue bien recibido por sus seguidores, lo que vino después despertó curiosidad y, en algunos casos, críticas.

Revelan el verdadero valor del regalo de Christian Cueva a Pamela Franco: “La pulsera no sería de oro”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En una de sus siguientes publicaciones, Pamela mostró una caja de la marca Dior, lo que muchos interpretaron como un regalo lujoso. Sin embargo, al abrirla, no se trataba de un perfume o algún accesorio de alta gama, sino de un set de brochas de maquillaje. El programa de televisión señaló que, si bien los obsequios reflejaban una intención cariñosa, no eran precisamente costosos, algo que contrastaba con la imagen de un futbolista que ha ganado notoriedad y fama internacional.

El regalo que más llamó la atención fue una pulsera con tres dijes, la cual la cantante mostró con orgullo en sus redes. En los colgantes se podía leer el nombre de sus padres, el de su hija y uno que decía “CC10”, en alusión a las iniciales y número de camiseta de Christian Cueva. Muchos interpretaron el detalle como un símbolo sentimental que reafirmaba el vínculo entre ambos.

Revelan el verdadero valor del regalo de Christian Cueva a Pamela Franco: “La pulsera no sería de oro”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Sin embargo, el romanticismo del gesto se vio opacado cuando el programa ‘Todo se filtra’ decidió investigar más a fondo la procedencia y el valor real de la joya. Consultaron a una vendedora especializada en accesorios, quien, tras observar las imágenes de la pulsera, fue tajante: no era de oro, sino de acero.

“Por el tipo de grabado es acero. No es oro. En el acero queda ese color, en el oro no. Además, hay una diferencia abismal en el color de la pulsera”, explicó la vendedora. Según su análisis, los tonos metálicos y el acabado del accesorio no coincidían con el de una joya de oro.

Revelan el verdadero valor del regalo de Christian Cueva a Pamela Franco: “La pulsera no sería de oro”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lo importante es el gesto

La comerciante también estimó el valor aproximado del regalo, asegurando que, con los grabados personalizados incluidos, “le habría costado 100 soles”. Sus declaraciones causaron revuelo entre los televidentes, quienes no tardaron en comentar la noticia en redes sociales, divididos entre quienes defendían la sencillez del detalle y quienes criticaban el aparente bajo costo.

“Lo importante es el gesto, no el precio”, comentaron algunos seguidores, recordando que el valor sentimental muchas veces pesa más que el económico. Otros, en cambio, consideraron que el futbolista pudo haberse esmerado más, teniendo en cuenta su carrera y el contexto mediático que los rodea.

Lo cierto es que, más allá del material con que esté hecha la pulsera o del costo de los regalos, el gesto simboliza un año de relación que ambos han decidido mantener a pesar de las opiniones ajenas. Como dirían algunos de sus seguidores, “el amor no se mide en soles, sino en detalles”.

Revelan el verdadero valor del regalo de Christian Cueva a Pamela Franco: “La pulsera no sería de oro”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión