Latam evalúa suspensión de cuatro rutas por aplicación de nueva TUUA de Transferencia, ¿cuáles son?

Misiva enviada al titular de Transportes y Comunicaciones. | RPP

La aerolínea LATAM Airlines Perú evalúa suspender cuatro rutas internacionales desde Lima a raíz de la incertidumbre originada por la posible implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A través de una carta enviada al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, anunciaron que las rutas podrían quedar canceladas si no se logra una solución definitiva en los próximos días.

El documento, fechado el 5 de noviembre de 2025, advierte que la aplicación de la TUUA de transferencia, cuya entrada en vigencia está proyectada para el 7 de diciembre, pondría en riesgo la rentabilidad y viabilidad de nuevas operaciones.

Aunque actualmente existe una negociación para modificar la adenda que regula la tarifa y se prevé que no incluiría la transferencia internacional, la empresa señala que la falta de definiciones concretas afecta los planes de crecimiento inmediato y la capacidad de sostener la conectividad establecida.

Carta enviada por el CEO de LATAM Airlines Perú al MTC.

¿Cuáles son las rutas que LATAM evalúa suspender?

De acuerdo con la misiva enviada por el CEO de LATAM Airlines Perú, Manuel Van Oordt, las cuatro rutas en evaluación para ser suspendidas son:

Lima–Orlando (Estados Unidos)

Lima–Curazao (Caribe)

Lima–Florianópolis (Brasil)

Lima–Tucumán (Argentina)

La primera de ellas, Lima–Orlando, se había reprogramado para arrancar el 1 de diciembre tras una postergación previa. Las rutas a Curazao y Florianópolis tenían su inicio planeado para el 2 de diciembre, mientras que la conexión a Tucumán estaba agendada para el 14 de diciembre.

La misiva enviada al Ministro de Transportes y Comunicaciones enfatiza: “Queremos hacer de su conocimiento que en el corto plazo estamos evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de cuatro nuevas rutas programadas para comienzos de diciembre”.

La empresa argumenta que la eventual aplicación de la TUUA de transferencia genera incertidumbre y sobrecostos para los pasajeros en conexión, lo que afectaría la demanda y el atractivo de operar estas rutas. Esta evaluación obligaría a la aerolínea a asumir una postura conservadora respecto a la apertura de nuevas rutas internacionales que dependen, en gran medida, de la previsibilidad financiera y regulatoria.

LATAM Airlines es la aerolínea con mayor presencia en Perú. Foto: Latam Airlines

Durante más de dos décadas, LATAM Airlines Perú ha contribuido al fortalecimiento de la conectividad aérea del país, posicionando a Lima como uno de los principales hubs de Sudamérica. Sin embargo, de acuerdo con la comunicación remitida al MTC, la compañía sostiene que el entorno debe ser competitivo, previsible y sostenible, con el objetivo de beneficiar tanto a los pasajeros como al desarrollo económico del país.

La TUUA de transferencia es una tarifa que, según el sector, afecta principalmente a los viajeros en tránsito internacional, quienes podrían ver incrementados sus costos de viaje en caso de que se concrete su aplicación.

Para la compañía, esto genera un efecto inmediato sobre las inversiones y el desarrollo de la demanda en rutas internacionales, además de poner en duda el lanzamiento y la sostenibilidad de nuevas operaciones desde Lima. El documento de LATAM Airlines Perú explica que la inversión necesaria para abrir nuevas rutas, junto con los riesgos comerciales y el tiempo requerido para posicionarlas en el mercado, no resulta compatible con un escenario de sobrecostos e incertidumbre regulatoria.

Hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha emitido una respuesta pública tras recibir el documento, el cual fue ingresado oficialmente a la mesa de partes del despacho ministerial. El periodo de negociaciones continúa abierto y la posible suspensión de rutas internacionales mantiene en alerta a los actores del sector aéreo y turístico.