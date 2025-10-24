Estos pasajeros deberán pagar un cargo extra en el aeropuerto Jorge Chávez desde el 27 de octubre

¿Qué pasajeros sí deberán pagar la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez? - Crédito LAP

En pocos días se viene un nuevo cambio para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se trata de un nuevo cobro que se le hará a pasajeros que hagan conexión internacional en Lima. Es decir, pasajeros (independientemente de su nacionalidad) que viajen con origen en otro país, hagan escala en el Jorge Chávez, y pasen a otro país. En sencillo, para pasajeros que hagan escala en Lima. La TUUA de transferencia será de US$ 12,67. (Tarifa Unificada por Uso Aeropuertuario.)

Pero este solo se cobrará en caso de que el lugar de origen del vuelo y el destino final sea en otro país, y esta ruta este conectada con Lima como escala. (Pero, ojo, solo aplica en tanto sean vuelos donde se considere bajar del avión y pisar el Aeropuerto Jorge Chávez).

Es decir, si un pasajero compra pasaje para ir de España a Colombia, por ejemplo, y este implica una escala en Lima, deberá pagar este monto extra. Actualmente, el monto no estará incluído en los pasajes, como otras TUUA, sino que los mismos pasajeros deberán hacer el pago. Este podrá hacerse de tres modos.

Desde el lunes 27 de octubre los pasajeros internacionales que usen Lima como escala para ir a otro país tendrán que pagar obligatoriamente la TUUA de transferencia. - Crédito LAP

¿Cómo pagar la TUUA de transferencia?

Si bien los pasajeros internacionales tendrán que pagar TUUA de transferencia, esto no implica que este se limitará a ciudadanos extranjeros: si hay casos de peruanos en el extranjero que usen a Lima de escala para ir a otro país, estos deberán pagar.

Dado que frente a las diferencia entre Lima Airport Partners y los gremios de aerolíneas (como la AETAI) —donde el primero espera que la TUUA, como las otras, esté incluída en el boleto del pasaje, y los segundos piden que se eliminé este cobro extra—, este pago es obligatorio y el mismo pasajero deberá hacerlo.

Para esto, LAP ha revelado en redes sociales cuáles serán estas tres formas en que se podrá realizar el pago:

Plataforma de pago online , para realizar el pago anticipado antes del viaje.

Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles , distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

Módulos presenciales de pago exclusivos para el cobro de la TUUA.

AETAI pide eliminar la TUUA de Transferencia, que implementará LAP en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Asimismo, se contará “con personal capacitado para orientar a los pasajeros en las áreas de transferencia”. Desde LAP, señala que continuarán “trabajando con las aerolíneas para que, en un futuro, se incluya esta tarifa directamente en el boleto aéreo”.

LAP se pronuncia ante versiones de aerolínea

“Desde LAP advertimos con preocupación la difusión de anuncios públicos por parte de las aerolíneas que buscan desinformar y generar confusión en torno a la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia. Esta tarifa, reconocida legalmente por el Estado peruano y supervisada por el regulador (Ositrán), no constituye un cobro adicional, sino la ejecución de un mecanismo contractual vigente desde 2013, en estricto cumplimiento de la Adenda 6 del contrato de concesión”, aclaran desde LAP.

Así, en este contexto, LAP reitera la importancia de la seguridad jurídica como un pilar fundamental para la atracción de inversiones y la estabilidad de largo plazo. “En un entorno político cambiante, garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión y de las normas regulatorias vigentes es esencial para la confianza de las empresas extranjeras que apuestan por el país”, añaden.