Flor Polo recibe duras críticas por su postulación al Congreso: “Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada”

Flor Polo recibe duras críticas por postulación al Congreso: "Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada".

“Para mí debería estar gente capacitada. La verdad ella no sabe nada, es guapa, un personaje querido. Pero ni dos palabras dice, recién ahora se va a poner a estudiar oratoria, no entiendo. Mi voto no lo tienes”. Con estas palabras, Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, desató una ola de comentarios al cuestionar abiertamente la postulación de Flor Polo al Congreso.

La hija de la excongresista Susy Díaz anunció su candidatura por el partido Somos Perú, pero la reacción de Villavicencio, puso en el centro del debate la preparación y capacidad de la aspirante, mientras que un reciente incidente en el programa ‘Amor y Fuego’ avivó aún más la controversia sobre su idoneidad para el cargo.

Durante su programa, Kurt Villavicencio no escatimó en cuestionamientos hacia Flor Polo, señalando que la joven carece de la experiencia y formación necesarias para asumir un escaño en el Parlamento. Villavicencio expresó que, pese al aprecio personal que le tiene, le resulta “gracioso” que Polo afirme que se va a preparar para el Congreso. “Entonces yo también mañana postulo al Congreso, tal vez ni necesito practicar oratoria, ya que todos los días hablo en televisión”, ironizó el conductor.

Villavicencio también puso en duda la comprensión de Polo sobre los problemas nacionales y las funciones parlamentarias. “Dice: ‘Voy a eliminar la delincuencia’. Cómo se ve que Florcita no se da cuenta de que hay paro tras paro, cada dos semanas. Dice que va a bajar los impuestos y promover a los emprendedores. Qué fácil es decir todas esas cosas”, comentó en su espacio televisivo. Además, comparó la capacidad de Flor Polo con la de su madre, Susy Díaz, quien, a su juicio, sí tenía “cerebro” y contaba con buenos asesores durante su paso por el Congreso.

El conductor fue más allá al sugerir que la candidatura de Polo, hija de Susy Díaz, responde más a una estrategia mediática que a una verdadera vocación política. “No entiendo, ¿está promocionando picarones o se está promocionando como precandidata? ¿Ella sabrá cuál es la labor de un diputado? Yo lo dudo”, sentenció. Finalmente, Villavicencio concluyó que, aunque cualquier persona puede postular, el país necesita representantes preparados y con estudios en administración o especialidades afines, dejando claro que su voto no irá para Flor Polo.

La postulación de Flor Polo al Congreso

El anuncio de Flor Polo sobre su candidatura al Congreso, sorprendió tanto al mundo del espectáculo como al ámbito político. La hija de Susy Díaz y del fallecido compositor Augusto Polo Campos oficializó su intención de postular por Somos Perú en las elecciones generales de 2026, compartiendo en redes sociales una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta del partido, y mostrando entusiasmo por el reto.

Polo busca continuar el legado político de su madre, aunque su candidatura aún no cuenta con la confirmación oficial del partido. En cuanto a su formación, la empresaria e influencer cuenta con estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación, pero no obtuvo el título de bachiller, como relató la propia Susy Díaz en entrevista con América TV. Díaz, quien fue congresista entre 1995 y 2000, presentó más de 120 proyectos de ley y se caracterizó por una gestión mediática y polémica. Ahora, ha decidido no regresar a la política, agradeciendo la invitación de Somos Perú y enfocándose en asuntos personales.

La candidatura de Polo ha sido interpretada como un intento de renovar la presencia de la familia Díaz-Polo en la política nacional. Aunque su madre la considera “una mujer preparada y trabajadora”, la falta de un título universitario y la ausencia de experiencia política han generado dudas sobre su idoneidad. Susy Díaz aconsejó a su hija mantener la humildad y la transparencia como valores fundamentales para tener éxito en el Congreso.

El incidente en ‘Amor y Fuego’ y la negativa a responder preguntas

La controversia en torno a la postulación de Flor Polo se intensificó tras un tenso episodio en el programa ‘Amor y Fuego’. Durante una activación pública, un reportero del programa la abordó para preguntarle sobre sus propuestas y su preparación para el cargo. Polo respondió inicialmente que pensaba apoyar a emprendedores, niños y madres solteras, y que buscaba “acabar con la delincuencia”. Sin embargo, cuando se le consultó sobre funciones básicas de un diputado o la estructura del Estado, la candidata se mostró incómoda y evitó responder.

“Te multiplico por cero”, replicó Polo, negándose a continuar la entrevista y argumentando que no se lleva bien con el programa. El incidente fue transmitido en ‘Amor y Fuego’, donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron la reacción de Polo y cuestionaron su preparación. González señaló que la postulación de Polo es un tema de interés general y lamentó que la candidata no pudiera responder preguntas básicas sobre el cargo al que aspira.

Flor Polo evita responder preguntas políticas y "Amor y Fuego" la deja en evidencia.

Mitre, por su parte, centró su crítica en el partido Somos Perú, calificando de “irresponsabilidad política preocupante” la inclusión de candidatos sin preparación ni trayectoria. “No tengo nada personal contra Flor, pero todos conocemos su historia pública y sus limitaciones. Es el partido el que actúa con ligereza”, afirmó la periodista.

Tanto Gigi Mitre como Rodrigo González coincidieron en que la falta de preparación de Flor Polo quedó en evidencia durante la entrevista, y advirtieron sobre los riesgos de priorizar figuras mediáticas por encima de la formación y la experiencia.

Mitre enfatizó la necesidad de representantes con formación sólida, mientras que González lamentó que los partidos no aprendan de los errores del pasado al incluir en sus listas a personas sin claridad sobre sus propias propuestas. Ambos subrayaron que el electorado merece candidatos capaces de responder a las demandas del país y de ejercer sus funciones con conocimiento y responsabilidad.