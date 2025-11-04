Perú

Policía detiene a seis sujetos vinculados al ataque a bus en Chorrillos

En el operativo se incautaron una réplica de arma de fuego y diferentes vehículos con irregularidades, incluyendo motocicletas con alteraciones en placas y numeraciones

Caen sujetos vinculada al ataque a bus de la línea E en Chorrillos (Créditos: Panamericana TV)

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chorrillos terminó con la captura de seis ciudadanos extranjeros, presuntamente implicados en redes de extorsión bajo la modalidad “gota a gota” y señalados como vinculados al reciente ataque a un bus de la línea E.

La intervención se realizó tras el atentado contra un vehículo de la empresa de transportes Etul 4 SA, que activó la búsqueda de los responsables en diferentes sectores del distrito, de acuerdo con información de Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

Agentes llegaron hasta la urbanización Villa Nicolasa, donde identificaron a ocho personas en un inmueble vinculado con actividades ilícitas. Seis de los individuos, de nacionalidad colombiana, permanecen bajo custodia y se investiga su relación con el préstamo extorsivo conocido como “gota a gota”.

El modo de operar de
El modo de operar de estas organizaciones implica otorgar préstamos rápidos con cuotas diarias elevadas y penalizaciones abusivas ante el mínimo retraso, lo que deriva en extorsión - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Durante el registro, los efectivos incautaron una réplica de arma de fuego, junto con varias motocicletas, una de ellas con placa adulterada y otra con irregularidades en la numeración de motor y chasis.

El general Óscar Arriola, jefe de la División de Investigación Criminal, expuso cómo operan estas organizaciones: “Estas personas recorren mercados o zonas donde trabajadores generan ingresos diarios. Cuando alguien acepta un préstamo, por ejemplo de 1.500 hasta 3.500 soles, los prestamistas exigen pagos diarios que varían entre setenta y ciento diez soles”, declaró ante el citado medio.

“Si el deudor retrasa un día el pago, la cuota sube abruptamente, incrementando el monto de manera desproporcionada. Estos préstamos terminan en extorsión”, detalló el oficial.

Las diligencias incluyeron la revisión del inmueble, la verificación de los antecedentes de los detenidos y el análisis de los vehículos hallados en la zona. Los seis ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Pincri), donde permanecen en calidad de detenidos mientras avanzan las pesquisas para determinar su implicancia en la extorsión y el reciente atentado contra el transporte público.

De acuerdo con el personal policial, la conexión entre la red de prestamistas y el ataque al bus de la línea E se encuentra bajo indagación, aunque las evidencias recogidas apuntan a que los presuntos extorsionadores habrían recurrido a la violencia para presionar a negocios y empresas de transporte en el distrito. La investigación continúa para establecer responsabilidades y desmontar la estructura criminal que actúa en Lima Sur.

Estas sujetos están implicados al
Estas sujetos están implicados al delito "gota a gota" - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Empresas de transportes que acatan el paro

La paralización de transportistas alteró la circulación en Lima y Callao este 4 de noviembre, dejando a miles de usuarios sin servicio tras la suspensión de operaciones por la escalada de homicidios y las recientes manifestaciones en la actividad.

La decisión adoptada por los choferes debido al aumento de los crímenes y extorsiones produjo un alza inmediata en el valor de los pasajes. Se detectaron incrementos notables en las tarifas de colectivos y ocurrieron situaciones en las que los pasajeros abandonaron los vehículos durante el recorrido.

Diversas compañías de transporte acataron en su totalidad la convocatoria al paro, según informó Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

  • La Encantada S.A. (Carabayllo – Ate)
  • Santa Cruz 13 (Carabayllo – La Victoria)
  • Empresa de Transporte La “Z” (Ate – Pueblo Libre)
  • E.I.R. Polosac “Lorito” (Ate – Pachacutec)
  • E.T. Zeballos (Lurín – Surquillo)
  • E.T. Tisg.S.A (San Germán) (SJL – SMP)
  • Transporte Cruz del Centro S.A. (Ate – Carabayllo)
  • Transporte Consorcio Vía (San Miguel – Puente Piedra)
  • Transporte Etersac – Ediberto Ramos (VES – Puente Piedra)
  • Empresa Vipusa (VES – Ancón)
  • Empresa Guadulfo Silva Carbajal (San Miguel – San Bartolo)
  • E.T. Rosario de Santa María (Callao – Independencia)
  • Etuchisa – Los Chinos (VES – Puente Piedra)
  • Nueva América (Carabayllo – SJM)
  • Empresa Etrascapsa (Línea E) (VES – SJL)
  • E.T. Express Pachacamac S.A. (VES – Miraflores)
  • Empresa El Rápido (VMT – Carabayllo)
  • E.T. 41 (VES – Ventanilla)
  • E.T. San Sebastián ‘La 50′ (SJL-Callao)
  • Etul 4 SA

