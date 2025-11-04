Perú confirma la expulsión de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México, tras ruptura de relaciones diplomáticas

José Jerí

El presidente del Congreso, José Jerí, confirmó este lunes la expulsión de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú, como parte de las medidas adoptadas luego de la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano. El anuncio, realizado a través de plataformas oficiales y redes sociales, respondió directamente a la crisis desatada tras el asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por delitos de rebelión y conspiración relacionados con el intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país“, escribió en su cuenta de X.

Esta acción se produjo después que Betssy Chávez solicitara y recibiera asilo en la residencia de la Embajada de México en Lima, movimiento percibido desde el Ejecutivo peruano como un “acto inamistoso” y, según declaraciones del canciller De Zela, una injerencia directa en los asuntos internos del país. La decisión de romper lazos diplomáticos, explicaron las autoridades, surgió tras “reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Cabe recordar que la ruptura diplomática implica la suspensión de todo contacto político y la terminación de las funciones de representación entre ambas naciones, manteniéndose únicamente la protección consular básica para ciudadanos peruanos en México y mexicanos en Perú.

Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

¿Quién es Karla Ornelas?

Karla Tatiana Ornelas Loera es diplomática de carrera mexicana y llegó a liderar la sede diplomática en Lima tras la salida de Pablo Monroy Conesa, anterior embajador de México en Perú, quien fuera declarado “persona non grata” y expulsado en diciembre de 2022. La salida de Monroy Conesa se ordenó después de que el gobierno mexicano, entonces bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo abierto al gobierno de Dina Boluarte —calificándola de “usurpadora”— y ofreció protección y apoyo a la familia del expresidente Pedro Castillo cuando este fue destituido y encarcelado.

La expulsión de Monroy Conesa marcó el descenso de la relación diplomática al nivel de encargados de negocios. En ese contexto, Karla Ornelas asumió como jefa de la misión diplomática mexicana con funciones mayoritariamente consulares y administrativas, representando a México ante el Estado peruano en un entorno ya caracterizado por profundas tensiones mutuas.

A partir de su llegada, la funcionaria centró su actividad en la asistencia y protección de ciudadanos mexicanos en Perú, así como en la gestión de trámites consulares y la interlocución institucional.