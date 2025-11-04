Perú

Paro de transportistas hoy 4 de noviembre: esta es la situación de los pasajeros en el Callao

Algunas unidades de transporte sí salieron a trabajar, mientras que otras acatan la medida de fuerza

Paro de transportistas hoy 4 de noviembre: esta es la situación de los pasajeros en el Callao (Créditos: Buenos días Perú)

El paro de transportistas, que se desarrolla este 4 de noviembre ante la ola de extorsiones y asesinatos, impacta el Callao donde el servicio se encuentra parcialmente restringido. Mientras algunas líneas han mantenido operaciones, otras no circulan, lo que ha generado una notoria reducción de unidades en avenidas principales.

En el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela se ha reforzado la presencia policial. Anteriormente, unidades de la Marina de Guerra ofrecieron apoyo logístico en la zona. Entre las líneas afectadas, la ruta Pesquero redujo su circulación, mientras que no se ha registrado paso de unidades del Consorcio Huáscar,Trasnasa ni La 50, de acuerdo con información de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Esta última había compartido un comunicado anticipando que no operaría ese día, en apoyo al paro convocado por transportistas.

En contraste, el público sí ha reportado circulación de la línea Aquarius, así como de vehículos de Grupo Diez S.A., lo que ha permitido a algunos usuarios movilizarse pese a la medida de fuerza.

Las unidades que van desde Callao hasta la plaza 2 de Mayo sí han salido a trabajar - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La situación es distinta en Ventanilla. Los pasajeros describen alzas inusuales, como el cobro de 10 soles hasta el aeropuerto Jorge Chávez, un trayecto cuyo precio habitual es considerablemente menor.

Desde la madrugada, el flujo de unidades resultó restringido y la demanda de servicios alternativos impactó en los precios de los colectivos, que también subieron sus tarifas habituales, según constató el citado medio de comunicación.

Los usuarios, acostumbrados a pagar entre S/1.50 y S/2.50 por rutas similares, tuvieron que afrontar montos muy superiores. La molestia se hizo evidente en los paraderos más concurridos, donde se formaron largas filas ante la cantidad reducida de vehículos operativos. “No hay empatía con la gente. Cobran demasiado. Es un abuso. ¿Quién defiende a los ciudadanos?”, expresó un pasajero.

La situación afectó especialmente a quienes viajan desde Ventanilla, punto estratégico para quienes deben trasladarse hacia distritos como Bellavista, La Perla, Mi Perú y Carmen de la Legua, así como a los vecinos que diariamente conectan con diversos puntos de Lima Norte, entre ellos Independencia, Los Olivos y Comas. Además del incremento en los pasajes, se reportaron demoras y dificultades para acceder a medios de transporte convencionales.

Ante la poca movilidad, los pasajeros en Ventanilla lucha por subir al carro - Créditos: Panamericana TV.

El lunes 3 de noviembre también hubo un paro de transportistas en los distintos distritos del Callao, lo que agravó la situación para los pasajeros en la región durante dos días consecutivos.

La protesta se organizó después del homicidio de José Johnny Esqueche Ningles, quien fue víctima de un ataque en la avenida Néstor Gambetta el 28 de octubre.

El clima de malestar tras el crimen del conductor motivó que, en los días posteriores, distintos gremios de transportistas llevaran a cabo manifestaciones en señal de rechazo.

Clases escolares en la virtualidad

La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) anunció, mediante un comunicado en sus redes sociales, que el martes 4 de noviembre las clases en todas las instituciones educativas de la región se llevará a cabo de manera virtual.

La Dirección Regional de Educación del Callao anunció que las clases serán virtuales - Créditos: DREC.

La medida responde al paro convocado por gremios del transporte urbano y busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo.

“Los directores de las instituciones educativas deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta implementación de la modalidad virtual, permitiendo que los estudiantes continúen con sus actividades académicas de manera efectiva”, se lee.

