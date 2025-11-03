Paro de transportistas en el Callao: choferes y cobradores se suman parcialmente a la protesta contra la inseguridad

Paro de transportistas se acata parcialmente en el Callao. Trabajadores del sector afirman que se unirán a la protesta en las próximas horas. (Video: Latina)

Un nuevo paro de transportistas fue convocado para hoy por trabajadores del sector específicamente en la provincia constitucional del Callao para protestar contra la inseguridad. Es por ello que desde temprano en la mañana varias unidades aparecieron paralizadas en sus paraderos a lo largo de la Av. Venezuela, en el límite con el distrito de San Miguel.

Sin embargo, varias unidades del Callao han iniciado sus actividades con normalidad con el compromiso de unirse a la protesta en las próximas horas. Aunque el paro fue convocado para realizarse a partir de las 8:00 a.m, algunos conductores y cobradores indicaron a Latina que se sumarán en distintos horarios.

“Sí, claro que sí (nos sumaremos al paro) a partir de la tarde o la noche (...) mañana no salimos. Hoy sí (...)”, indicó una de las cobradoras al medio televisivo cuando fue consultada por la convocatoria a la paralización para hoy. “A partir de las 10:00 a.m.”, afirmó uno de los conductores entrevistados por el medio.

Dirigente de transportistas advierte que podrían realizar un "paro indefinido" si no cesa la violencia por extorsiones. (Andina)

¿Por qué paran los transportistas en el Callao?

La manifestación de los transportistas fue convocada para hoy luego del asesinato de José Johnny Esqueche Ningles a manos de delincuentes en la avenida Néstor Gambetta el pasado 28 de octubre. El hecho generó una manifestación espontánea y el bloqueo parcial de la vía en el Callao que fue reprimida por un gran despliegue policial de la PNP y gases lacrimógenos.

La indignación colectiva por el asesinato del chofer ha generado que en los días siguentes a su muerte varios gremios de transportistas organizaron sus propias manifestaciones. Si bien hoy ya hay una en el Callao, también hay otras pactadas para los días 4 y 14 de noviembre, todas para protestar por la falta de garantía de seguridad para los transportistas.

Sin embargo, el martes 4 de noviembre es la fecha que se presenta con mayor probabilidad de que cientos de unidades de transporte público paralicen sus operaciones. La convocatoria la hace el gremio de transportistas representado por Martín Ojeda, el mismo que paralizó el servicio fuertemente el pasado 6 de octubre.

Un nuevo paro de transporte se acatará este martes 4 de noviembre en Lima y Callao, anunció Martín Ojeda. (Andina)

Martín Ojeda, representante de los transportistas formales de los conos de Lima y director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, confirmó sobre el acatamiento de la nueva medida de fuerza.

“Teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre (...), han decidido realizar un paro de 24 horas el día martes 4 de noviembre”, comunicó en RPP Noticias.

Los grupos de transportistas que se plegarán a la medida de este martes 4, son los mismos que acataron una medida similar el pasado 6 octubre. Sus dirigentes se reunieron con ministros y otros integrantes del gobierno y acordaron una serie de acciones, que —según Ojeda— hasta el día de hoy no se cumplen.