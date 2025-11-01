Perú

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”

El futbolista peruano sorprendió en un en vivo junto a Pamela Franco al anunciar su incursión en el mundo del streaming.

Christian Cueva se lanza como streamer. TikTok.

Christian Cueva vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por un inesperado anuncio: su incursión en el mundo del streaming.

El futbolista peruano, recordado por su talento y carisma, reveló durante un live transmitido el 31 de octubre por la noche que planea abrir su canal en la plataforma Kick, una de las más populares entre los creadores de contenido.

“Se viene el kick, se viene el kick. El invitado especial, Cristorata, inauguración. El kick del 10 del pueblo”, expresó emocionado durante la transmisión, donde compartió espacio con la cantante Pamela Franco.

Su anuncio generó revuelo inmediato entre sus seguidores, quienes celebraron el nuevo proyecto del mediocampista y se mostraron expectantes por conocer qué tipo de contenido ofrecerá.

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”.

Christian Cueva y su nueva faceta digital

Según el tiktoker José Pastor, quien comentó la noticia en redes, el jugador del Emelec “quiere seguir el camino de Edison Flores y del Kun Agüero, futbolistas que también han incursionado con éxito en el streaming”.

“Christian Cueva parece que ya va a salir de vacaciones y quiere sumarse a esa plataforma. Además, está buscando hacer una colaboración con Cristorata, uno de los streamers peruanos más conocidos”, señaló Pastor en su cuenta de TikTok.

Durante el live, la propia Pamela Franco reveló que Cueva planea transmitir en vivo de forma constante:

“A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo”, adelantó entre risas.

Con esto, el popular “Aladino” parece dispuesto a conquistar un nuevo público fuera de los estadios, en una etapa de reinvención personal y profesional tras los conflictos mediáticos que han marcado su vida en los últimos meses.

¿Qué es Kick y por qué tantos famosos migran a esta plataforma?

Kick es una plataforma de streaming en crecimiento que se ha posicionado como una alternativa a Twitch, destacando por sus políticas más flexibles y mayores ingresos para los creadores de contenido.

Famosos del deporte, como el Kun Agüero, han encontrado en este espacio una manera divertida de conectar con sus fanáticos mientras comparten videojuegos, anécdotas o transmisiones casuales.

Cueva, con su carisma y estilo espontáneo, podría encontrar allí un escenario ideal para conectar con su audiencia y mostrar un lado más relajado y cercano.

Esta plataforma de streaming tiene inversiones del casino Stake.com.

Christian Cueva amenaza a Pamela López

El entusiasmo por su nueva faceta llegó acompañado de un nuevo capítulo en su complicada relación con Pamela López, madre de sus hijos. Días antes del live, el futbolista protagonizó titulares tras advertirle a López que informará al juzgado por presuntamente impedirle las visitas a sus menores.

De acuerdo con los reportes difundidos por 'Magaly TV La Firme’, Cueva le habría reclamado a López en reiteradas ocasiones su negativa para coordinar los encuentros establecidos por el régimen de visitas firmado en agosto.

Informaré al juzgado de su conducta y accionar. Procederé legalmente”, habría escrito el jugador en un mensaje, según las capturas mostradas por el programa.

Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”. Video: Magaly TV La Firme

Pamela López responde: “Yo cumplo lo acordado”

Por su parte, Pamela López negó haber incumplido el acuerdo judicial, asegurando que es el propio futbolista quien no respeta los plazos ni las coordinaciones establecidas. Según explicó, las visitas deben programarse con al menos 48 horas de anticipación, pero en varias ocasiones Cueva habría solicitado ver a sus hijos con poca anticipación o en fechas ya comprometidas con actividades familiares.

Cumplo con lo estipulado. A veces él prioriza otras actividades cuando está en Lima”, sostuvo la influencer, quien afirmó que las discrepancias se han visto exageradas por la exposición mediática y los malentendidos entre ambas partes.

López también recalcó que la situación se ha vuelto más compleja debido a la constante atención mediática que rodea el caso y a las distintas interpretaciones sobre el cumplimiento del régimen de visitas. “Yo siempre busco que mis hijos mantengan el vínculo con su padre, pero todo debe hacerse de forma ordenada y con respeto”, habría expresado en conversaciones cercanas a su entorno.

Entretanto, la conductora Magaly Medina fue una de las voces más críticas sobre el conflicto entre Christian Cueva y Pamela López. Durante su programa Magaly TV La Firme, calificó la situación como “un juego de poder y control”, cuestionando las actitudes de ambos. “Las negativas, los reclamos y las amenazas legales solo generan más tensión y terminan afectando directamente a los hijos”, comentó la periodista, instando a la expareja a resolver sus diferencias lejos de los reflectores.

Christian Cueva amenaza a Pamela López ante negativas de ver a sus hijos: “Informaré al juzgado de su accionar, procederé legalmente”.

