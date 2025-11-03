Perú

Vecinos de Miraflores, Surco, San Borja y otros distritos de Lima reportaron vuelos de aviones a baja altura, causando alarma y molestias

Durante la tarde del lunes 3 de noviembre, ciudadanos de Lima reportaron el paso de aviones a baja altitud que provocó alarma y reclamos en redes sociales por el intenso ruido que acompañó el vuelo

Guardar
Ruido ensordecedor en Lima: vecinos de varios distritos denuncian vuelo de avión sin aviso previo. (Facebook: Marissa Paredes)

Durante la tarde de este lunes 3 de noviembre, residentes de varios distritos de Lima comunicaron un episodio que alteró la rutina urbana: el paso de un avión militar a baja altitud. Los avisos circularon con rapidez en redes sociales, donde se compartieron descripciones, impresiones y reclamos por el fuerte estruendo que acompañó el vuelo. La situación generó inquietud inmediata entre familias, trabajadores y comerciantes que se encontraban en espacios abiertos o cerca de zonas residenciales.

Los reportes partieron de Surco, Miraflores y San Borja, aunque más usuarios de redes mencionaron que también se sintió con intensidad en Chorrillos y San Juan de Miraflores. En cada caso, el ruido sobresalió por encima de los sonidos habituales de la ciudad, cuestión que llevó a muchos a registrar videos y comentarios para advertir lo ocurrido. Un vecino expresó: “Pasó más de una vez a baja altura generando estruendo ensordecedor, activando alarmas y asustando a la gente como todos los años”. Otro usuario de Miraflores publicó: “¿Y esos aviones que estaban pasando bien bajito en Miraflores?”.

Según los avisos ciudadanos, el avión atravesó varios límites distritales durante su desplazamiento. La percepción general fue inmediata: un sonido intenso, brusco y prolongado que provocó preocupación entre quienes escucharon el paso del equipo aéreo sin aviso previo. Para muchos, el tema no resulta nuevo. Se recuerda que desde meses anteriores e incluso desde años pasados se repiten quejas similares, sobre todo cuando se registran maniobras militares cerca de zonas urbanas densas.

Avión militar a baja altura
Avión militar a baja altura causa alarma en Surco, Miraflores y San Borja: vecinos reportaron fuerte estruendo. (Composición: Infobae)

Razones técnicas detrás del estruendo

Especialistas en aeronáutica explican que la intensidad sonora producida por aviones militares responde a factores directamente vinculados al funcionamiento de sus motores y a la forma en que se desplazan. La estructura y potencia de sus sistemas están orientadas a cumplir operaciones tácticas, lo que incrementa de manera notable el nivel de ruido.

Uno de los elementos centrales corresponde a los motores a reacción. Estos expulsan gases a gran velocidad y generan una mezcla turbulenta con el aire circundante. Esa interacción produce el sonido abrupto que se percibe desde tierra. A ello se suma el vuelo a baja altitud, característica que reduce el margen para que las ondas sonoras se dispersen. En consecuencia, el ruido llega con más fuerza y alcanza sectores amplios en pocos segundos.

Otra variable señalada por especialistas guarda relación con las velocidades extremas que pueden alcanzar las aeronaves de uso militar. En ciertos momentos se aproximan al rango transónico, límite cercano a la velocidad del sonido. Si la nave supera Mach 1, aproximadamente 1.225 km/h, se registra un estampido sónico por el quiebre de la barrera del sonido, fenómeno que provoca un impacto acústico contundente. Además, durante maniobras específicas, los pilotos utilizan postquemadores, sistemas que inyectan combustible adicional en los gases de escape para incrementar la potencia del motor. Este proceso eleva el empuje, pero también multiplica el nivel de ruido.

Noticia en desarrollo...

