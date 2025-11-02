Perú

Policía de Río de Janeiro incauta un antiguo fusil G3 de Perú en arsenal del Comando Vermelho tras operativo mortal

Las autoridades de Brasil informaron que la mayoría de las armas incautadas provienen de rutas clandestinas que atraviesan la Amazonía, especialmente desde Paraguay

Guardar
Officials display firearms during a
Officials display firearms during a press conference, which the police said were captured during what was the deadliest police operation in Brazil's history, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Tita Barros

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que entre las armas de guerra incautadas al grupo criminal Comando Vermelho se halló un fusil G3 registrado a las Fuerzas Armadas del Perú. El hallazgo se produjo durante el operativo realizado el 28 de octubre en los complejos de favelas de Penha y Alemão, donde se ejecutó una intervención de gran escala contra la organización narcotraficante.

El coordinador de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (CEFAI), Vinícius Domingos, informó que el arsenal decomisado incluía armamento de distintos orígenes sudamericanos, lo que evidencia el alcance regional del tráfico de armas en la zona. Entre el material incautado se hallaron fusiles pertenecientes a fuerzas militares de varios países:

  • Dos fusiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.
  • Dos fusiles de las Fuerzas Armadas de Brasil.
  • Un fusil del Ejército Argentino.
  • Un fusil G3 de procedencia peruana.
Firearms are displayed during a
Firearms are displayed during a press conference, which the police said were captured during what was the deadliest police operation in Brazil's history, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Tita Barros

Armas del tráfico en la Amazonía

Domingos explicó que la mayoría de estas armas no proviene de coleccionistas brasileños, sino que llegan por rutas terrestres que atraviesan la Amazonía, especialmente desde Paraguay. Durante la operación se incautaron miles de municiones, fusiles de asalto, granadas y dispositivos tecnológicos empleados por el Comando Vermelho para coordinar ataques.

El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, informó que el operativo fue planificado durante un año, con 60 días de coordinación, y permitió la mayor incautación de rifles en un solo día: 93, de un total de 120 armas decomisadas.

Officials display weapons during a
Officials display weapons during a press conference, which the police said were captured during what was the deadliest police operation in Brazil's history, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Tita Barros

Arsenal valuado en USD 2 millones

Una redada policial sin precedentes en las favelas de Río de Janeiro resultó en la incautación de un arsenal valorado en más de 2 millones de dólares, en lo que las autoridades describieron como la operación antidrogas más letal en la historia de Brasil. Durante el operativo, se decomisaron 120 armas, de las cuales 93 eran rifles, con un valor total estimado de 12,8 millones de reales (aproximadamente 2,4 millones de dólares). Las autoridades destacaron que se trató de “una de las mayores incautaciones de armas militares en un solo día”, subrayando la magnitud del hallazgo.

Además de las armas, la policía encontró municiones, explosivos, drogas y equipo militar utilizado por la facción narcotraficante que operaba en la zona.

Firearms are displayed during a
Firearms are displayed during a press conference, which the police said were captured during what was the deadliest police operation in Brazil's history, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Tita Barros

Operativo de alto impacto

Castro indicó que el 90% de los fusiles incautados en Río provienen del exterior, principalmente de Estados Unidos, ingresando por las fronteras con Paraguay, Colombia y Chile. “Hemos pedido al gobierno federal reforzar el control fronterizo y sancionar a los países que pierdan el control de su armamento”, señaló el gobernador.

El operativo contra el Comando Vermelho —la principal facción criminal de Brasil— dejó al menos 132 personas muertas, 100 órdenes de captura y 81 detenciones, según la Defensoría Pública regional. También se incautó media tonelada de drogas y 14 artefactos explosivos en una acción que las autoridades calificaron como una de las más letales en la historia reciente de Río de Janeiro.

Police officers guard alleged criminals
Police officers guard alleged criminals arrested during the Operacao Contencao (Operation Containment) at the Vila Cruzeiro favela, in the Penha complex, in Rio de Janeiro, Brazil, on October 28, 2025. At least 2,500 security forces agents took part in an operation to arrest drug traffickers from the Comando Vermelho (CV), which resulted in 64 people dead, authorities reported. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Fusil G3 en Perú

El fusil Heckler & Koch G3, de fabricación alemana, forma parte del armamento histórico de varios países sudamericanos. Según el Small Arms Survey en su informe Surplus Arms in South America (2012), el Perú figura entre los países con mayores existencias de armas pequeñas y excedentes militares, aunque el informe no detalla la llegada exacta del G3 al país. De acuerdo con registros históricos sobre armamento en la región, el G3 comenzó a distribuirse en Sudamérica durante la década de 1960, principalmente a través de acuerdos de licencia y compras directas, y posteriormente fue adoptado por las Fuerzas Armadas y algunas unidades policiales del Perú.

El fusil G3 se caracteriza por su calibre 7,62x51 mm, diseño robusto y fiabilidad en combate, convirtiéndose en un estándar de infantería en muchos ejércitos del mundo. En Perú, su uso ha sido documentado tanto en la Fuerza de Infantería del Ejército como en cuerpos especializados de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Comando VermelhoRío de JaneiroFuerzas ArmadasEjército Perúperu-noticias

Más Noticias

Nueva Esperanza, el cementerio más grande de América Latina que supera en tamaño al Vaticano

En Villa María del Triunfo, al sur de Lima, se extiende una necrópolis que alberga más de un millón de nichos y recibe a dos millones de visitantes cada Día de Todos los Santos

Nueva Esperanza, el cementerio más

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se jugó el primer día de esta nueva jornada. Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones

Resultados de la fecha 2

Alianza Lima vs Wanka 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las dirigidas por Facundo Morando no tuvieron competencia en su segundo encuentro y sumaron tres puntos más para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones

Alianza Lima vs Wanka 3-0:

Avión presidencial repatria a 24 peruanos afectados por el devastador huracán Melissa en Jamaica

El avión presidencial también trasladó dos toneladas de ayuda humanitaria hacia Jamaica para los damnificados por el fenómeno natural

Avión presidencial repatria a 24

Christofer Gonzales dice adiós a la Liga 1 2025: ‘Canchita’ sufrió una dura lesión que lo obligará a someterse a un tratamiento conservatorio

El mediocentro peruano padece una lesión ligamentaria en la rodilla, que impedirá su presencia con Sporting Cristal en el resto de la temporada. El cuerpo técnico descarta una operación

Christofer Gonzales dice adiós a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Carlos Galdós genera debate por

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka EN

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Christofer Gonzales dice adiós a la Liga 1 2025: ‘Canchita’ sufrió una dura lesión que lo obligará a someterse a un tratamiento conservatorio

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”

Goles y doblete de Irven Ávila para triunfo de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025