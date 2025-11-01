Rutas de Lima retoma el cobro de peajes en Villa y Punta Negra: ¿Desde cuándo estará vigente esta medida?

Peaje en Lima Sur: Rutas de Lima reanuda cobro

Rutas de Lima (RDL) informó que desde las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025 volverá a cobrar peaje en las unidades de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La empresa explicó que esta decisión se debe a que apeló la sentencia que ordenaba suspender el cobro, y mientras esa apelación esté en trámite, la medida judicial queda detenida y no se puede aplicar.

De esta forma, la concesionaria aclaró que la resolución que había suspendido el cobro no tiene efectos inmediatos, algo que —según RDL— también reconoció la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Al haber RDL apelado la referida sentencia, los efectos de dicha sentencia quedan suspendidos hasta que el recurso sea resuelto y adquiera la calidad de definitiva”, precisó la empresa en un comunicado.

Usuarios podrán utilizar su saldo en otras estaciones o solicitar devolución, informa la empresa. (Foto: ANDINA/Eddy Ramos)

Rutas de Lima denunció hostigamiento de la MML

Rutas de Lima recordó que, tras ser notificada con la “arbitraria decisión judicial”, detuvo temporalmente el cobro en el tramo sur por motivos de seguridad, tanto para sus trabajadores como para los usuarios, mientras evaluaba sus opciones legales.

Asimismo, pidió a las autoridades no promover actos que generen conflictos o agitación social en las zonas de peaje. En su comunicado, la compañía expresó su preocupación por la presencia de algunos representantes políticos en las estaciones del tramo sur y denunció una “constante campaña de hostigamiento” por parte de la MML y otras entidades del Estado.

Trabajadores de Rutas de Lima se retiraron de las casetas de peajes. Panamericana TV

¿Por qué el Poder Judicial ordenó suspender los peajes?

El 29 de octubre, el Poder Judicial dispuso que la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspenda de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La decisión judicial responde a un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar, que denunció la vulneración del derecho al libre tránsito de los ciudadanos que circulan por esa vía.

El juzgado determinó que el cobro del peaje debía detenerse bajo apercibimiento de multas sucesivas, en caso de que la empresa no acatara la medida. Este fallo se apoya en un precedente del Tribunal Constitucional (TC), emitido en marzo de 2024 dentro del expediente N° 01072-2023-PHC/TC, que ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro en Puente Piedra por motivos similares. En ese momento, el TC argumentó que la concesionaria había restringido el libre tránsito al no garantizar rutas alternas adecuadas para los usuarios.

Renzo Reggiardo manifestó que la Municipalidad de Lima podría asumir el mantenimiento en caso Rutas de Lima incumpla. (Composición Infobae)

¿Qué decía la sentencia del TC sobre el peaje de Puente Piedra?

La sentencia del Tribunal Constitucional marcó un precedente legal que ahora se extiende al sur de Lima. Según el fallo, aunque no se cuestiona la validez del contrato de concesión, no puede cobrarse peaje cuando no existe una vía alterna funcional, ya que esto afecta derechos fundamentales.

La nueva resolución del Poder Judicial aplica el mismo criterio al caso de Villa y Punta Negra, señalando que la falta de vías alternas convierte el cobro en una medida arbitraria. Este conflicto entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Santa María del Mar se agravó desde junio de 2025, cuando ambas partes se enfrentaron judicialmente por la continuidad de las estaciones de peaje.

Contraloría detectó cobro irregular de S/8 millones a usuarios de peaje de Rutas de Lima| Andina

Según estimaciones, el cobro de estos peajes genera una recaudación anual de más de 130 millones de dólares, lo que refleja la magnitud económica y social del fallo que hoy vuelve a poner en debate el modelo de concesiones viales en Lima.