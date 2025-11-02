Perú

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Además, los acompañará el artista colombiano Lorduy para presentar el tema “Piola de Flow Remix”

Emilio Jaime, más conocido como Emil, anunció el estreno de un nuevo espectáculo que contará con la participación de la tiktoker Milenka Nolasko y del artista colombiano Lorduy. El evento se realizará el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores, desde donde los tres artistas presentarán por primera vez el tema “Piola de Flow Remix”.

La propuesta está dirigida al público aficionado a la música urbana, reuniendo en un solo escenario a figuras emergentes de distintos ámbitos. Emil, quien desarrolla su carrera entre Perú, México y Colombia, ha recibido reconocimientos recientes dentro de la escena urbana, ampliando su presencia a través de diversos lanzamientos y colaboraciones.

En esta presentación, el intérprete ofrecerá además un repertorio actualizado, con temas propios que han marcado su evolución musical durante el último año. En la misma línea, Milenka Nolasko, conocida por su actividad en plataformas digitales, debuta en el escenario musical como parte de esta convocatoria, acercando su imagen y seguidores virtuales a una experiencia en vivo.

El show contará también con la presencia de Lorduy, cantante colombiano vinculado anteriormente a grupos destacados del género urbano. Su participación refuerza el carácter internacional del evento y aporta variedad a la programación.

Las entradas están disponibles a través de www.vaope.com. Según los organizadores, el espectáculo ofrecerá una experiencia de contacto directo entre los artistas y el público, buscando consolidar a EMIL dentro del circuito regional y permitiendo a los asistentes conocer nuevas facetas de los invitados.

La presentación en Lumma de Miraflores es parte de un proceso de expansión para los artistas involucrados, que buscan abrir nuevas oportunidades y fortalecer su presencia en escenarios y plataformas musicales de América Latina.

Emilio Jaime y Milenka Nolasco estrenaron videoclip

El cantante Emilio Jaime, conocido artísticamente como EMIL, presentó “ChatGPLove”, un nuevo sencillo con el que suma a la influencer Milenka Nolasco como figura central de su primer videoclip. El lanzamiento reúne el universo de la música urbana con la presencia digital de Nolasco, quien acompaña al intérprete en una propuesta audiovisual desarrollada en Lima.

“ChatGPLove”, escrita por Emil, Sir Boss y Zetto, propone una mirada actual sobre las relaciones y la forma en que los sentimientos interactúan con la tecnología. El tema explora el pedido de perdón en una relación y muestra cómo los personajes recurren a una versión ficticia de ChatGPT para buscar palabras apropiadas que permitan reparar un error emocional. La producción musical se realizó en los estudios de La Causa Records, en Medellín, fortaleciendo así los lazos del artista con la escena musical de Colombia.

El videoclip, dirigido por Leo Guadamur y grabado en locaciones reconocibles de la capital peruana, ofrece una narrativa en la que Emilio Jaime intenta recomponer su vínculo afectivo tras cometer una equivocación, mientras aparece en pantalla junto a Milenka Nolasco. La participación de la influencer ha generado expectativa entre los seguidores, incrementando la atención en redes sociales tanto por la “química y naturalidad” captada en las imágenes como por su debut en este formato audiovisual.

En la historia del videoclip, el artista recurre a ChatGPLove en tono de humor y ternura para recibir consejos, mientras se observan escenas cotidianas y gestos de acercamiento entre los protagonistas. Según lo informado, el trabajo busca conectar con el público joven gracias a su tono melódico y la representación de situaciones personales comunes.

Con este lanzamiento, EMIL refuerza su presencia dentro del género urbano y suma a Milenka Nolasco como aliada estratégica para ampliar su alcance en plataformas digitales y escenarios musicales en Perú y el extranjero.

