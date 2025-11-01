Perú

Paro de transportistas genera división: Cámara de Transporte Urbano lo califica como acción minoritaria

El llamado a una nueva medida de fuerza enfrenta opiniones encontradas entre gremios, mientras aumenta la tensión por la inseguridad en Lima

Guardar

Un nuevo paro de transportistas ha sido programado para este martes 4 de noviembre. Aunque la medida busca visibilizar la situación de inseguridad y las demandas insatisfechas de los operadores, diversos gremios afirman que la convocatoria proviene de un grupo minoritario y no representa a la mayoría de empresas formales del sector. 

Entre ellos, el presidente de la Cámara de Transporte UrbanoRicardo Pareja, aclaró que su organización no apoyará el paro.

Sostuvo que el gremio se ha reunido con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y decidió conceder un margen de confianza al Ejecutivo tras recibir propuestas orientadas a mitigar los problemas de inseguridad y desorden en el sector.

“Somos 8 organizaciones gremiales que nos hemos unido para evaluar la problemática del transporte y escuchar a la autoridad sobre lo que están ofreciendo”, expresó Pareja durante una entrevista recogida por Exitosa Noticias.

Añadió que, si bien la situación es delicada y la inseguridad afecta de forma directa a los conductores y propietarios, las organizaciones firmaron un acta comprometiéndose a esperar avances oficiales antes de realizar cualquier paralización mayoritaria.

En contraste, otros colectivos como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) continúan evaluando su adhesión a la huelga y reconocen la falta de consensos al interior del sector.

El vocero de los transportistas formales y representante de la Cámara Internacional de la Industria del TransporteMartín Ojeda, confirmó a medios locales que el paro de 24 horas responde al incumplimiento de acuerdos previos.

Violencia e inseguridad profundizan la crisis

El llamado a huelga se produce mientras las calles de Lima y Callao están bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, medida que no ha logrado frenar los actos de violencia.

Durante las últimas semanas, varios son los choferes de transporte público que perdieron la vida tras negarse al pago de cupos, en circunstancias que, según la opinión de los gremios, agravan el clima de inseguridad.

La fragmentación dentro del sector quedó en evidencia al conocerse que aproximadamente 280 empresas, agrupadas en diferentes gremios, decidieron otorgar un plazo prudente al gobierno antes de retomar nuevas medidas de fuerza.

La Cámara de Transporte Urbano, que representa buena parte de la operación formal en la ciudad, sostuvo que la unidad resulta fundamental para plantear soluciones y reducir la informalidad, fuente de parte de los delitos que aquejan a choferes y usuarios.

De acuerdo con cifras extraídas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef)en los primeros quince días de la gestión de José Jerí se reportaron 28 homicidios relacionados con el transporte, evidencia de la magnitud del problema.

El calendario gremial contempla posibles nuevas protestas si no se registran avances tangibles en la reducción de la violencia y en la atención de los reclamos sectoriales.

Clases virtuales

La Universidad de Lima (UL) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fueron las primeras en optar por clases virtuales para el martes 4. No se descarta que otras instituciones educativas de Lima y Callao se sumen a medidas similares en las próximas horas.

<br>

Temas Relacionados

paro de transportistasLimaCallaoperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ están obligados a sacar un triunfo frente las ‘águilas’ para meterse a los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”

El futbolista peruano sorprendió en un en vivo junto a Pamela Franco al anunciar su incursión en el mundo del streaming.

Christian Cueva se lanza como

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Wanka EN

Magaly aconseja a Yiddá Eslava no repetir patrones en su relación con Ángel Fernández: “Lo mismo que hacía con Julián Zucchi”

La conductora de espectáculos invitó a la actriz a reflexionar sobre los aprendizajes del pasado y la importancia de no repetir viejos patrones al combinar la vida personal con la profesional

Magaly aconseja a Yiddá Eslava

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Líder del partido del lápiz se encuentra en la clandestinidad desde hace más de 2 años. Completan la plancha presidencial su madre Bertha Rojas y el congresista Flavio Cruz

Vladimir Cerrón es inscrito como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva se lanza como

Christian Cueva se lanza como streamer: “Se viene el Kick del 10 de pueblo”

Magaly aconseja a Yiddá Eslava no repetir patrones en su relación con Ángel Fernández: “Lo mismo que hacía con Julián Zucchi”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de tiro libre de Santiago González en Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025