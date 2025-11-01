Paro de transportistas genera división: Cámara de Transporte Urbano lo califica como acción minoritaria

Un nuevo paro de transportistas ha sido programado para este martes 4 de noviembre. Aunque la medida busca visibilizar la situación de inseguridad y las demandas insatisfechas de los operadores, diversos gremios afirman que la convocatoria proviene de un grupo minoritario y no representa a la mayoría de empresas formales del sector.

Entre ellos, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, aclaró que su organización no apoyará el paro.

Sostuvo que el gremio se ha reunido con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y decidió conceder un margen de confianza al Ejecutivo tras recibir propuestas orientadas a mitigar los problemas de inseguridad y desorden en el sector.

“Somos 8 organizaciones gremiales que nos hemos unido para evaluar la problemática del transporte y escuchar a la autoridad sobre lo que están ofreciendo”, expresó Pareja durante una entrevista recogida por Exitosa Noticias.

Añadió que, si bien la situación es delicada y la inseguridad afecta de forma directa a los conductores y propietarios, las organizaciones firmaron un acta comprometiéndose a esperar avances oficiales antes de realizar cualquier paralización mayoritaria.

En contraste, otros colectivos como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) continúan evaluando su adhesión a la huelga y reconocen la falta de consensos al interior del sector.

El vocero de los transportistas formales y representante de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, confirmó a medios locales que el paro de 24 horas responde al incumplimiento de acuerdos previos.

Violencia e inseguridad profundizan la crisis

El llamado a huelga se produce mientras las calles de Lima y Callao están bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, medida que no ha logrado frenar los actos de violencia.

Durante las últimas semanas, varios son los choferes de transporte público que perdieron la vida tras negarse al pago de cupos, en circunstancias que, según la opinión de los gremios, agravan el clima de inseguridad.

La fragmentación dentro del sector quedó en evidencia al conocerse que aproximadamente 280 empresas, agrupadas en diferentes gremios, decidieron otorgar un plazo prudente al gobierno antes de retomar nuevas medidas de fuerza.

La Cámara de Transporte Urbano, que representa buena parte de la operación formal en la ciudad, sostuvo que la unidad resulta fundamental para plantear soluciones y reducir la informalidad, fuente de parte de los delitos que aquejan a choferes y usuarios.

De acuerdo con cifras extraídas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días de la gestión de José Jerí se reportaron 28 homicidios relacionados con el transporte, evidencia de la magnitud del problema.

El calendario gremial contempla posibles nuevas protestas si no se registran avances tangibles en la reducción de la violencia y en la atención de los reclamos sectoriales.

Clases virtuales

La Universidad de Lima (UL) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fueron las primeras en optar por clases virtuales para el martes 4. No se descarta que otras instituciones educativas de Lima y Callao se sumen a medidas similares en las próximas horas.

