Juventudes del norte presentan Agenda 2026 para fortalecer participación de mujeres y población LGBTIQA+

Líderes juveniles del norte consolidan hoja de ruta para la igualdad y la participación política en 2026. (Foto: Agencia Andina)

El norte del país fue escenario de un encuentro histórico, donde líderes juveniles, activistas y defensoras de derechos humanos provenientes de Tumbes, Piura, La Libertad y Áncash se reunieron para consolidar una propuesta política regional. El evento, titulado “Agenda Colectiva por la Igualdad 2026”, se llevó a cabo en Piura del 24 al 26 de octubre y representó un paso decisivo para la articulación territorial de juventudes y movimientos sociales.

Durante tres días, las organizaciones participantes pusieron en acción su objetivo principal: fortalecer la participación política de mujeres y personas LGBTIQA+ mediante propuestas concretas que respondan a los retos de desigualdad en la región. El foco estuvo dirigido hacia las próximas elecciones generales y regionales, con miras a promover una presencia activa y significativa en los espacios de toma de decisiones.

Este proceso de construcción colectiva provino de un enfoque feminista y queer. “La iniciativa coloca en el centro las voces de mujeres y personas LGBTIQA+ de la macronorte, quienes buscan hacer frente a las brechas de desigualdad y fortalecer la participación política desde un enfoque feminista y queer”, explicó Ale Rodríguez, representante de La Libertad en la Red Norte Feminista Queer.

Organizaciones feministas y queer del norte articulan propuesta política hacia las elecciones 2026. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Análisis político y experiencias regionales

Las jornadas del I Encuentro Feminista Queer del Norte permitieron analizar el panorama electoral nacional y compartir experiencias sobre la realidad política de cada región. Leslie Chira, representante de Piura en la Red Norte Feminista Queer, relató: “Durante la jornada, las participantes expusieron la realidad política de sus regiones, compartieron dificultades y avances, y dialogaron sobre estrategias colectivas para influir en las agendas públicas del 2026”.

El encuentro propició la identificación de desafíos específicos y el intercambio de estrategias entre regiones, impulsando la colaboración y la definición de una agenda común. Este diálogo fue clave para tejer alianzas y visibilizar las problemáticas que atraviesan los territorios del norte.

A través de debates y talleres, se establecieron consensos sobre los ejes prioritarios a incluir en las propuestas políticas y sociales. El propósito fue claro: articular una agenda que trascienda fronteras y niveles de gobierno, emplazando las demandas de juventudes y diversidades en el debate público.

Juventudes del norte presentan Agenda Colectiva por la Igualdad 2026 para fortalecer participación de mujeres y población LGBTIQA+. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Propuestas para salud, educación, participación y justicia

El taller central permitió la elaboración de propuestas en torno a cuatro temas prioritarios. En materia de salud, se destacó la importancia de garantizar acceso digno, integral y libre de discriminación, con abastecimiento permanente de medicamentos, programas nacionales articulados de salud mental y la actualización de normativas para asegurar la atención a personas trans.

En el eje de educación, la agenda propone fortalecer la educación sexual integral, incorporar contenidos sobre diversidad sexual e identidad de género en el currículo nacional, impulsar leyes que garanticen escuelas inclusivas y ampliar programas de becas para estudiantes LGBTIQA+.

Respecto a la participación política, las propuestas incluyen asegurar la representación efectiva de mujeres y diversidades en los espacios de decisión a través del financiamiento y la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género. Además, se planteó reformar la Ley de Partidos para garantizar cuotas de diversidad y crear consejos regionales enfocados en esta temática.

Encuentro regional en Piura impulsa agenda política de mujeres y diversidades para próximos comicios. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Hacia una agenda para la incidencia política

En el ámbito de seguridad y justicia, la Agenda plantea la urgencia de enfrentar la violencia y los crímenes de odio mediante la creación de protocolos nacionales, registros unificados, atención inmediata y una ley específica contra los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género. Se busca además fortalecer fiscalías, Centros Emergencia Mujer y defensorías, junto a la capacitación de las fuerzas del orden para prevenir prácticas discriminatorias.

Leslie Chira subrayó que el objetivo del taller fue visibilizar las necesidades reales de los territorios y construir un marco de propuestas que pueda presentarse a candidatos a la Presidencia, el Congreso y los gobiernos regionales en 2026.

Ale Rodríguez anunció que “La Agenda Colectiva por la Igualdad 2026 será difundida públicamente como una herramienta de articulación e incidencia política que busca colocar en debate las demandas y propuestas de las juventudes de la macronorte para construir un país más justo, igualitario y libre de discriminación”.