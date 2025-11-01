Perú

Juventudes del norte presentan Agenda 2026 para fortalecer participación de mujeres y población LGBTIQA+

Durante tres días, activistas y defensoras de derechos humanos debatieron desafíos territoriales, compartieron experiencias regionales y establecieron consensos para incidir en agendas públicas

Guardar
Líderes juveniles del norte consolidan
Líderes juveniles del norte consolidan hoja de ruta para la igualdad y la participación política en 2026. (Foto: Agencia Andina)

El norte del país fue escenario de un encuentro histórico, donde líderes juveniles, activistas y defensoras de derechos humanos provenientes de Tumbes, Piura, La Libertad y Áncash se reunieron para consolidar una propuesta política regional. El evento, titulado “Agenda Colectiva por la Igualdad 2026”, se llevó a cabo en Piura del 24 al 26 de octubre y representó un paso decisivo para la articulación territorial de juventudes y movimientos sociales.

Durante tres días, las organizaciones participantes pusieron en acción su objetivo principal: fortalecer la participación política de mujeres y personas LGBTIQA+ mediante propuestas concretas que respondan a los retos de desigualdad en la región. El foco estuvo dirigido hacia las próximas elecciones generales y regionales, con miras a promover una presencia activa y significativa en los espacios de toma de decisiones.

Este proceso de construcción colectiva provino de un enfoque feminista y queer. “La iniciativa coloca en el centro las voces de mujeres y personas LGBTIQA+ de la macronorte, quienes buscan hacer frente a las brechas de desigualdad y fortalecer la participación política desde un enfoque feminista y queer”, explicó Ale Rodríguez, representante de La Libertad en la Red Norte Feminista Queer.

Organizaciones feministas y queer del
Organizaciones feministas y queer del norte articulan propuesta política hacia las elecciones 2026. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Análisis político y experiencias regionales

Las jornadas del I Encuentro Feminista Queer del Norte permitieron analizar el panorama electoral nacional y compartir experiencias sobre la realidad política de cada región. Leslie Chira, representante de Piura en la Red Norte Feminista Queer, relató: “Durante la jornada, las participantes expusieron la realidad política de sus regiones, compartieron dificultades y avances, y dialogaron sobre estrategias colectivas para influir en las agendas públicas del 2026”.

El encuentro propició la identificación de desafíos específicos y el intercambio de estrategias entre regiones, impulsando la colaboración y la definición de una agenda común. Este diálogo fue clave para tejer alianzas y visibilizar las problemáticas que atraviesan los territorios del norte.

A través de debates y talleres, se establecieron consensos sobre los ejes prioritarios a incluir en las propuestas políticas y sociales. El propósito fue claro: articular una agenda que trascienda fronteras y niveles de gobierno, emplazando las demandas de juventudes y diversidades en el debate público.

Juventudes del norte presentan Agenda
Juventudes del norte presentan Agenda Colectiva por la Igualdad 2026 para fortalecer participación de mujeres y población LGBTIQA+. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Propuestas para salud, educación, participación y justicia

El taller central permitió la elaboración de propuestas en torno a cuatro temas prioritarios. En materia de salud, se destacó la importancia de garantizar acceso digno, integral y libre de discriminación, con abastecimiento permanente de medicamentos, programas nacionales articulados de salud mental y la actualización de normativas para asegurar la atención a personas trans.

En el eje de educación, la agenda propone fortalecer la educación sexual integral, incorporar contenidos sobre diversidad sexual e identidad de género en el currículo nacional, impulsar leyes que garanticen escuelas inclusivas y ampliar programas de becas para estudiantes LGBTIQA+.

Respecto a la participación política, las propuestas incluyen asegurar la representación efectiva de mujeres y diversidades en los espacios de decisión a través del financiamiento y la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género. Además, se planteó reformar la Ley de Partidos para garantizar cuotas de diversidad y crear consejos regionales enfocados en esta temática.

Encuentro regional en Piura impulsa
Encuentro regional en Piura impulsa agenda política de mujeres y diversidades para próximos comicios. (Foto: FB/@Revista Regional Encuentro)

Hacia una agenda para la incidencia política

En el ámbito de seguridad y justicia, la Agenda plantea la urgencia de enfrentar la violencia y los crímenes de odio mediante la creación de protocolos nacionales, registros unificados, atención inmediata y una ley específica contra los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género. Se busca además fortalecer fiscalías, Centros Emergencia Mujer y defensorías, junto a la capacitación de las fuerzas del orden para prevenir prácticas discriminatorias.

Leslie Chira subrayó que el objetivo del taller fue visibilizar las necesidades reales de los territorios y construir un marco de propuestas que pueda presentarse a candidatos a la Presidencia, el Congreso y los gobiernos regionales en 2026.

Ale Rodríguez anunció que “La Agenda Colectiva por la Igualdad 2026 será difundida públicamente como una herramienta de articulación e incidencia política que busca colocar en debate las demandas y propuestas de las juventudes de la macronorte para construir un país más justo, igualitario y libre de discriminación”.

Temas Relacionados

Agenda Colectiva por la Igualdad Juventudes LGBTIQA+ Feminismoperu-noticias

Más Noticias

El 98% de peruanos cree que las extorsiones afectan su tranquilidad y seguridad, según el Barómetro de Seguridad de Verisure

En Lima, la preocupación por las extorsiones alcanza su punto más alto, el 99% de la población manifiesta que este delito afecta su tranquilidad y seguridad, posicionándose como una de las principales amenazas en la capital

El 98% de peruanos cree

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El defensor marcó el 2-2 definitivo en la última jugada del partido por la fecha 17 disputado en el estadio Alejandro Villanueva

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

El técnico arequipeño, disgustado con el arbitraje, fue a gritarle al cuarto referí después de que su defensor anote el segundo tanto en Matute

Gol de Matías Lazo para

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito empataron en el último minuto ante el ‘dominó’ lo que lo complica en su posición de cara al Acumulado

Alianza Lima vs Melgar 2-2:

Especialistas alertan que datos personales se trafican en redes y advierten incremento de suplantación, acoso y extorsión

Entre enero y setiembre se reportaron más de 7 mil casos de acoso y más de 5 mil de suplantación de identidad, lo que evidencia la vulnerabilidad digital de los ciudadanos

Especialistas alertan que datos personales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile