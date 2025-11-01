Andrés Hurtado podría salir en libertad en diciembre, estima su abogado: “Confío en que se dé”

Abogado de Andrés Hurtado buscará su libertad. Video: Canal N

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, espera que se revoque la prisión preventiva de 18 meses impuesta al conductor de televisión ahora que la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta recuperó su libertad tras una revisión judicial de su caso.

En entrevista con Canal N, Riera indicó que “es claro el mensaje” en referencia a los argumentos del juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley para ordenar la excarcelación de Peralta. En su resolución, Checkley consideró que, si bien existen graves y fundadas pruebas de que la fiscal habría cometido delitos, no hay peligro de fuga u obstaculización para mantenerla en prisión preventiva.

“Es que ya es claro el mensaje, respecto a esta resolución que emitió el juez supremo por el caso de la doctora Peralta: no existen elementos suficientes para mantener a una persona privada de su libertad con la intención de que fiscalíe investigue", dijo Riera.

Andrés Hurtado 'Chibolín' solicitó junto a su defensa la variación de la medida de prisión preventiva en su contra por el caso que se le sigue por presunto tráfico de influencia. (Justicia TV)

Cabe precisar que el magistrado Checkley ya determinó que Andrés Hurtado siga en prisión preventiva, decisión que ha sido apelada por Elio Riera a fin de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revise y decida si confirma o revoca el fallo.

“Nos toca una audiencia donde vamos a solicitar justamente que se aplique ese criterio (del caso de la fiscal Elizabeth Peralta). Con la bendición de Dios, confío que finalmente se dé la razón. (¿Para diciembre, cree usted?) Confío de verdad y apelo finalmente de ello, porque sería un mensaje muy correcto para él, para su familia, para su pequeña hija, por la cual estamos luchando", indicó Riera.

Elio Riera confirma postulación

Por otro lado, el abogado Elio Riera confirmó que postulará a la Cámara de Diputados del Congreso por Alianza para el Progreso.

“Me propusieron el número 6, pero a raíz de algunas conversaciones, algunas propuestas también de militantes internos, se me propuso el número 4. Lo he aceptado. Finalmente, soy respetuoso de las propuestas que dan los propios militantes y confío que es un honor, el cual me permite a mí trasladar la propuesta de los jóvenes profesionales, en este caso, al Congreso de la República”, dijo.

Riera indicó que su nombre no aparece en la lista de precandidatos de Alianza para el Progreso debido a que será designado candidato por designación directa, es decir, invitación.

Durante la entrevista, el abogado también defendió a César Acuña de las críticas por sus constantes vacaciones cuando era gobernador regional de La Libertad em pleno aumento de la inseguridad ciudanana en el norte del país y negó que se repita lo mismo en una eventual presidencia.

“Es un cargo que, lógicamente, considero va a cumplir a cabalidad. Y con respecto al tema de las vacaciones, ya es un tema ya, considero yo, zanjado. (...) todo funcionario público e incluso privado, como en tu caso y el mío, tenemos un derecho que no podemos renunciar. (...) Hay supuestos objetivos en los cuales tiene que dejar (temporalmente la Presidencia), justamente para eso están la primera y segunda vicepresidencia. No solamente por un tema vacacional o no, un tema de salud, por un encargo directamente diplomático y otros factores que justifican la norma”, indicó.