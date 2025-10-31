Perú

Perú mantiene calificación BBB estable, pero con su presidente aún vulnerable a censura

Fitch Ratings dio la lectura del panorama económico y político del país. Reafirmaron su anterior calificación en BBB y perspectiva estable, pero no ven seguro el liderazgo de José Jerí

Guardar
El país recibe su primera
El país recibe su primera calificación crediticia con José Jerí al mando. ¿Qué ha dicho sobre el Perú pos Dina Boluarte? - Crédito Presidencia Perú

Llegan las primeras calificaciones crediticias del Perú bajo el gobierno del presidente José Jerí, quien asumió el cargo el pasado 10 de octubre tras la vacancia de la exmandataria Dina Boluarte.

“La agencia internacional Fitch Ratings reafirmó la calificación crediticia del Perú en ‘BBB’, con perspectiva estable. La decisión se sustenta en la sólida liquidez externa del país, su historial de estabilidad macroeconómica y el bajo y sostenible nivel de deuda pública en comparación con economías con similar calificación”, informa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Pero si bien Fitch Ratings ha mantenido su calificación de BBB con perspectiva estable, la misma que hace un año, sí tiene algunos apuntes sobre la política peruana. A pesar de la salida de Boluarte, “a unos seis meses de las elecciones, el Ejecutivo sigue siendo vulnerable a la censura y se encuentra limitado para resistir las medidas populistas del Congreso. Fitch prevé que la inestabilidad social y la incertidumbre política persistirán, afectando la gobernabilidad, como lo reflejan los débiles indicadores de gobernanza del Perú”.

Fitch Ratings reveló la calificación
Fitch Ratings reveló la calificación crediticia del Perú. - Crédito REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Fitch Ratings mantiene a Perú en BBB

La calificadora Fitch destacó que la estabilidad macroeconómica se ha mantenido, pese a la reciente vacancia presidencial, gracias a una gestión fiscal prudente, sólidos amortiguadores externos y un crecimiento económico dinámico. Pero si bien la agencia estima que el desempeño de la economía peruana se mantendrá favorable y que continuará la política fiscal responsable bajo la gestión del presidente José Jerí, sí señala que la incertidumbre sobre la dirección de las políticas del país podrían crecer mientras la campaña por la presidencial se va intensificando hacia abril del 2026.

“En el ámbito fiscal, Fitch señaló que la consolidación de las cuentas públicas ha ganado impulso, respaldada por un buen desempeño de los ingresos y un crecimiento moderado del gasto. Estos resultados reflejan la fortaleza de la actividad económica y el efecto positivo de los altos precios de las materias primas. La calificadora resaltó además el compromiso del Perú con el cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, resaltó el MEF.

Pero además Fitch identifica algunos factores que podrían conducir a una mejora en la calificación crediticia, de manera individual o conjunta, a futuro.

  • Una mejora en la gobernabilidad y la reducción del riesgo político
  • El retorno a mayores tasas de crecimiento económico acompañado de reformas estructurales
  • La continuidad del proceso de consolidación fiscal, que contribuya a la reducción de la deuda pública o al fortalecimiento del espacio fiscal.
A pesar de grandes obras
A pesar de grandes obras como el Megapuerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el Perú solo se mantendrá creciendo a 3% hacia el 2028. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

“Con esta ratificación, el Perú mantiene su posición dentro del grupo de economías con grado de inversión, reflejando la confianza de los mercados internacionales en su solidez macroeconómica y en la continuidad de políticas responsables y sostenibles”, resalta el MEF.

Pero aún hay riesgo político

Fitch reconoce que la incertidumbre política aumentó tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por el Congreso el 10 de octubre. A pesar de esto, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido en general intacta, “gracias a una gestión monetaria prudente, fuertes reservas externas y un crecimiento sólido”.

El escenario base de Fitch Ratings supone que el crecimiento económico se mantendrá favorable y que se respetarán “políticas fiscales prudentes” bajo la presidencia interina de José Jerí, pero que las incertidumbres sobre la dirección de las políticas públicas podrían aumentar a medida que se intensifica la campaña electoral de cara a las elecciones de abril de 2026.

En este escenario, a unos seis meses de las elecciones, la calificadora considera que el Ejecutivo sigue siendo vulnerable a la censura y se encuentra limitado para resistir las medidas populistas del Congreso. Prevén que “la inestabilidad social y la incertidumbre política persistirán, afectando la gobernabilidad, como lo reflejan los débiles indicadores de gobernanza del Perú”.

Temas Relacionados

Economía peruanaCalificaciones crediticiasJosé JeríFitch ratingsperu-economia

Más Noticias

Mujer es diagnosticada con enfermedad exclusiva de hombres y ahora acusa a EsSalud de negligencia

Una septuagenaria fue informada de que padecía una enfermedad exclusiva de hombres tras realizarse un control ginecológico en un centro de salud, lo que derivó en una denuncia formal por error y maltrato

Mujer es diagnosticada con enfermedad

PPK tilda de ‘partidos-banda’ a Fuerza Popular, APP y Podemos Perú: “Han apoyado la minería ilegal”

Tras anunciar su candidatura al Congreso, el exmandatario acusó a las fuerzas de Keiko Fujimori, César Acuña y José Luna de obstaculizar reformas clave en el Congreso

PPK tilda de ‘partidos-banda’ a

Expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirma que postulará al Senado a sus 87 años con Fuerza y Libertad

PPK participa en la coalición Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú. La candidata presidencial será Fiorella Molinelli, quien fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno del exmandatario

Expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirma

Crimen en San Martín de Porres: hallan sin vida a carpintero dentro de su taller

El principal sospechoso del asesinato de Víctor Luna Morales, de 71 años, es uno de los inquilinos, quien permanece desaparecido

Crimen en San Martín de

Yessenia Lozano, la autodenominada hija política de César Acuña, fue presentada como precandidata de APP a diputada

La trabajadora parlamentaria aspira ser elegida en la Cámara de Diputados del próximo Congreso Bicameral

Yessenia Lozano, la autodenominada hija
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK tilda de ‘partidos-banda’ a

PPK tilda de ‘partidos-banda’ a Fuerza Popular, APP y Podemos Perú: “Han apoyado la minería ilegal”

Expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirma que postulará al Senado a sus 87 años con Fuerza y Libertad

Yessenia Lozano, la autodenominada hija política de César Acuña, fue presentada como precandidata de APP a diputada

César Acuña oficializa a sus exministros aliados de Dina Boluarte como precandidatos de APP al Senado

Sala ordenará la ubicación y captura de Betssy Chávez si falta otra vez al juicio por el golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Neutro y Mayra Goñi desconciertan

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

Jessica Newton responde a denuncia de estafa que hizo Thalía Vera tras ser coronada Miss Perú La Libertad: “Afecta mi imagen”

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Edison Flores confrontó a Eddie Fleischman por polémico comentario sobre el antidoping: “No se puede estar jugando con la integridad de un grupo”

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Jamás voy a cerrar las puertas a nadie”, el guiño de Luis Advíncula sobre su posible fichaje a Alianza Lima

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″