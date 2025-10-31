Inscripción a elecciones primarias vencen hoy: Esta es la lista oficial de precandidatos a la presidencia del Perú

Este viernes 31 de octubre vence el plazo para las primarias. Foto: Andina / Andina / Andina

El proceso de inscripción para los aspirantes a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino finaliza hoy, viernes 31 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026. La responsabilidad de registrar a los candidatos recae en los órganos electorales internos de las organizaciones políticas, que gestionan cada etapa conforme a sus propios reglamentos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que, durante esta fase, no interviene en la selección ni el registro de postulantes, una tarea reservada a los comités electorales de los partidos. No obstante, se ha puesto a disposición la Ventanilla Única, herramienta digital que permite verificar los antecedentes de los candidatos, accesible solamente para las agrupaciones inscritas.

Lista de precandidatos a la fórmula presidencial de Perú Primero | Foto composición: Infobae Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este plazo como “clave en la ruta hacia la competencia electoral”, ya que marca el punto de partida para la definición de fórmulas y listas hacia los comicios del 2026. Las organizaciones políticas contarán luego con hasta el 7 de noviembre para remitir su nómina definitiva de candidatos a la ONPE, la cual, conforme al procedimiento, será revisada antes de pasar a la siguiente etapa.

El calendario electoral fijó como primera fecha relevante el 30 de noviembre, día en que los afiliados de partidos y alianzas votarán para escoger a los delegados de cada organización. Una semana después, el 7 de diciembre, estos delegados determinarán las listas de candidatos que representarán a sus agrupaciones en las Elecciones Generales 2026. Tras esta doble instancia de votación, los partidos estarán obligados a inscribir a sus candidatos ante el JNE hasta el 23 de diciembre de este año.

Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas - Andina

Modalidades de primarias

Las elecciones primarias en Perú cumplen la función de definir qué candidatos serán los representantes oficiales de los partidos. La normativa vigente establece tres modalidades para estos comicios: semiabierta, cerrada y por delegados. La primera permite la participación tanto de afiliados como de electores no afiliados previamente registrados; sin embargo, el JNE informó que ninguna agrupación presentó la relación de no afiliados antes del 1 de septiembre de 2025. Por tanto, no habrá primarias semiabiertas en esta ocasión,.

Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas en abril de 2026 para las elecciones generales. (Foto: Onpe)

De acuerdo al reporte de la ONPE, 34 partidos políticos y 3 alianzas (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por la modalidad de delegados. En este esquema, se desarrollan dos etapas: en la primera, solo los afiliados votan para elegir delegados; en la segunda, los delegados seleccionan a los candidatos. El Partido Aprista Peruano fue el único que escogió la modalidad cerrada para sus primarias, mientras que Cooperación Popular no comunicó su modalidad en plazo.

La ley establece que la modalidad de elección definida antes del 1 de septiembre no puede modificarse. Además, cada partido solo podrá avanzar a los comicios generales si supera el umbral mínimo del 10% de votos válidos en sus primarias, proporción que se calcula en base al padrón de afiliados en los casos de elección cerrada o sobre los votos de los delegados en la modalidad correspondiente.

Estos comicios internos permitirán definir no solo a los candidatos titulares, sino también a quienes ocuparán eventuales cargos en caso de reemplazos a lo largo del proceso electoral. Cada partido puede presentar hasta 263 postulaciones diferentes para los cargos en disputa durante las Elecciones Generales 2026.

Candidatos confirmados

Estos son los precandidatos que han anunciado su precandidatura a la presidencia de la República:

Partido Morado: Mesías Guevara y Richard Arce Fuerza y Libertad: Fiorella Molinelli Juntos por el Perú: Roberto Sánchez Libertad Popular: Rafael Belaunde Llosa Primero la Gente:Miguel del Castillo Un camino diferente: Rosario Fernández Unidad Nacional: Roberto Chiabra Venceremos: Vicente Alanoca Acción Popular: Juio Chávez, Victor Andres García Belaunde y Julio Chávez Ahora Nación: Alfonso López Chau Alianza para el Progreso: César Acuña País Para Todos: Carlos Álvarez Avanza País: Philip Butters y César Combin Fe en el Perú: Álvaro Paz de la Barra Fuerza Popular: Keiko Fujimori Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Apra: Jorge del Castillo, Javier Verlasquez Quesquen Renovación Popular: Rafael López Aliaga Progresemos: Paul Jaimes