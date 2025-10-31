Perú

Castillo de Chancay ofrecerá ingreso gratuito por Halloween: estos son los requisitos y actividades programadas

Durante el 31 de octubre y 1 de noviembre, el emblemático recinto abrirá sus puertas con espectáculos, recorridos temáticos y espacios ambientados para celebrar en familia

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Halloween en el Castillo de
Halloween en el Castillo de Chancay: experiencias temáticas y acceso gratuito para participantes con disfraz. (Foto: Castillo de Chancay)

El Castillo de Chancay anunció una jornada especial para celebrar Halloween, ofreciendo ingreso gratuito los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La iniciativa busca atraer a familias, turistas y amantes de esta festividad, quienes podrán disfrutar de experiencias temáticas, espectáculos y recorridos históricos sin costo de entrada. La propuesta forma parte de la agenda cultural del recinto, que cada año incorpora nuevas actividades para las festividades de octubre.

Según informó la organización del parque temático, el beneficio aplicará únicamente para los visitantes que acudan disfrazados. No será necesario seguir una temática específica; sin embargo, se exige que el atuendo sea completo y represente claramente un personaje o estilo festivo. De esta manera, se busca promover la participación activa del público y mantener la atmósfera propia de Halloween en los espacios del castillo.

“Queremos que grandes y chicos vivan una experiencia inmersiva, donde la diversión, la historia y la creatividad se encuentren en cada rincón”, indicaron voceros del recinto, destacando que el evento está diseñado para garantizar entretenimiento familiar y momentos memorables en un entorno único frente al mar.

Celebración de Halloween en el
Celebración de Halloween en el Castillo de Chancay: acceso sin costo para quienes asistan disfrazados. (Foto: Castillo de Chancay)

Experiencia temática y recorridos

Durante las dos fechas, el Castillo de Chancay se transformará con decoraciones alusivas a Halloween y una ambientación que combinará fantasía, misterio y tradición. El programa contempla presentaciones artísticas, concursos de disfraces, zonas temáticas y dinámicas para niños y adultos. Además, los asistentes podrán recorrer las áreas históricas del recinto, conocer sus pasadizos y jardines, y tomarse fotografías en escenarios diseñados especialmente para la ocasión.

En paralelo, el complejo ofrecerá tres tours temáticos que permitirán a los visitantes sumergirse en diferentes relatos y experiencias:

  • Exploradores del Mundo: recorrido dedicado a culturas y civilizaciones, con elementos históricos y escenográficos.
  • Viajeros del Tiempo: propuesta que permite atravesar distintas épocas, incluyendo referencias a fósiles y contextos antiguos.
  • Guardianes del Rey: experiencia centrada en leyendas, historia y misterios asociados al castillo.

Cada tour ha sido diseñado para potenciar el componente inmersivo e incentivar el aprendizaje y la diversión en familia, combinando elementos didácticos con espectáculos visuales y personajes.

Castillo de Chancay lanza jornadas
Castillo de Chancay lanza jornadas gratuitas por Halloween con tours temáticos y casa del terror. (Foto: Castillo de Chancay)

Atracciones especiales y opciones de estadía

Una de las actividades más esperadas será la Casa del Terror, donde los asistentes podrán explorar ambientes oscuros, efectos especiales y pasadizos enigmáticos. Esta experiencia está dirigida principalmente al público que disfruta de emociones intensas y busca vivir una aventura sensorial que combine sustos, adrenalina y dramatización con personajes y escenarios inspirados en clásicos del terror.

Para quienes deseen extender su visita, el castillo cuenta con dos hoteles dentro del complejo: Camelot y Madre Perla. Ambos ofrecen habitaciones temáticas y vistas privilegiadas, además de paquetes especiales que incluyen hospedaje, acceso a atracciones y tours. Estas opciones permiten convertir la celebración de Halloween en una experiencia completa de fin de semana, ideal para familias y grupos que buscan descanso y entretenimiento en un mismo lugar.

Castillo de Chancay anuncia actividades
Castillo de Chancay anuncia actividades especiales por Halloween y entrada libre para el público caracterizado. (Foto: Castillo de Chancay)

Destino familiar para Halloween

Además de las actividades temáticas, el complejo pondrá a disposición zonas de descanso, servicios turísticos y experiencias recreativas para niños, incluyendo Castillandia y espectáculos en vivo. La organización señaló que el objetivo es posicionar al Castillo de Chancay como una alternativa segura y cultural para celebrar Halloween en familia.

Con esta programación, el recinto reafirma su rol como destino turístico para actividades estacionales y experiencias educativas, combinando recreación, historia y ambientación temática. La administración invitó al público a participar con sus mejores disfraces y disfrutar de un fin de semana lleno de magia, tradición y diversión.

