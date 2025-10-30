Perú

Vinagre de manzana: cómo usarlo para eliminar las arrugas de forma natural

El vinagre de manzana contiene ácido acético, antioxidantes, enzimas y vitaminas A, B y E

Sandra Campó

Usado correctamente, el vinagre de manzana puede ayudar a suavizar las líneas de expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado actual existen numerosos productos destinados al cuidado de la piel: cremas hidratantes, sérums, exfoliantes y mascarillas que prometen rejuvenecer el rostro y mantener una apariencia fresca. Cuidar la piel no solo tiene un propósito estético, sino también de salud, ya que se trata del órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera protectora frente a agentes externos. Según el Ministerio de Salud (Minsa), mantener la piel saludable ayuda a prevenir infecciones y a conservar el equilibrio de humedad del organismo. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que la exposición prolongada al sol, la contaminación y el envejecimiento natural pueden acelerar la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Ante este panorama, muchas personas recurren a cremas o tratamientos comerciales que prometen resultados inmediatos. Sin embargo, también existen alternativas naturales que pueden contribuir a mejorar la apariencia de la piel sin recurrir a químicos agresivos. Uno de los ingredientes más versátiles y económicos que se ha popularizado en los últimos años es el vinagre de manzana, un producto natural que, usado correctamente, puede ayudar a suavizar las líneas de expresión y reducir las arrugas.

Cómo usar el vinagre de manzana para eliminar las arrugas

Se debe diluir el vinagre de manzana en agua antes de aplicarlo, ya que su acidez puede irritar la piel si se usa puro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana contiene ácido acético, antioxidantes, enzimas y vitaminas A, B y E, componentes que ayudan a equilibrar el pH de la piel, eliminar impurezas y estimular la regeneración celular. Además, posee propiedades astringentes que limpian los poros y reducen la acumulación de grasa, lo que contribuye a que la piel se vea más firme y luminosa.

Para usarlo con fines cosméticos, es importante diluir el vinagre de manzana en agua antes de aplicarlo, ya que su acidez puede irritar la piel si se usa puro. La mezcla básica consiste en una parte de vinagre de manzana por dos partes de agua.

Estas son las instrucciones para aplicarlo:

  1. Limpia el rostro con agua tibia y un jabón neutro para eliminar restos de maquillaje o suciedad.
  2. Empapa un algodón con la mezcla de vinagre de manzana diluido.
  3. Aplica suavemente sobre las zonas con líneas de expresión o arrugas (frente, contorno de ojos y boca).
  4. Deja actuar entre 5 y 10 minutos y luego enjuaga con abundante agua fría.
  5. Aplica una crema hidratante o unas gotas de aceite natural (como el de rosa mosqueta o almendras) para nutrir la piel.

El uso regular del vinagre de manzana puede mejorar la textura de la piel, promover una ligera exfoliación natural y estimular la producción de colágeno, reduciendo así la aparición de líneas finas.

Cuántas veces a la semana debe usarse el vinagre de manzana

Después de usar el vinagre de manzana hay que aplicar unas gotas de aceite natural para nutrir la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el vinagre de manzana es un ingrediente natural, su acidez requiere un uso moderado. Los dermatólogos recomiendan aplicarlo de dos a tres veces por semana, especialmente si es la primera vez que se utiliza en el rostro.

Usarlo con esta frecuencia permite que la piel se adapte gradualmente y evita irritaciones o resequedad. Si la piel es sensible o seca, se puede empezar con una aplicación semanal y observar la reacción. En caso de enrojecimiento o ardor, es mejor suspender su uso y optar por una dilución más suave.

Además, es fundamental no combinar el vinagre de manzana con otros exfoliantes o productos que contengan ácidos (como el ácido glicólico o el retinol), ya que podría alterar el equilibrio natural de la piel.

Para potenciar sus beneficios, se puede alternar el uso del vinagre con mascarillas naturales de avena, miel o aloe vera, que ayudan a hidratar y calmar el rostro.

Cuándo usar el vinagre de manzana

El mejor momento del día para aplicar el vinagre de manzana es por la noche, antes de dormir. Durante las horas de descanso, la piel entra en su fase de reparación celular, por lo que los ingredientes activos tienen mayor efectividad. Además, aplicar vinagre de manzana por la noche evita que la piel quede expuesta al sol inmediatamente después, lo que podría causar manchas o irritación. Después de enjuagarlo, es importante hidratar bien la piel y dejar que respire durante la noche.

