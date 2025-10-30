Perú

Contraloría investiga al Reniec por exposición de datos en el padrón electoral

La publicación digital del padrón electoral reveló datos personales de millones, incluida información de funcionarios, lo que provocó la intervención del ente de control

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Organismo investiga exposición de datos personales. | Canal N

La Contraloría General de la República del Perú inició una investigación preliminar contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), liderado por Carmen Velarde, tras la exposición de información confidencial en el padrón electoral inicial publicado para los comicios generales de 2026. La pesquisa tiene base en denuncias en redes sociales sobre la accesibilidad a datos sensibles de millones de ciudadanos.

Según informó la entidad fiscalizadora, el miércoles notificó oficialmente a la titular del organismo sobre la diligencia de oficio para que otorgue las facilidades del caso durante el proceso de recopilación de información.

Jefa de la Reniec bajo
Jefa de la Reniec bajo el foco público por filtración masiva de datos personales. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

La controversia surgió luego de que se detectara que el padrón inicial, disponible en la plataforma digital del Reniec, permitía el acceso a direcciones exactas de más de 27 millones de peruanos aptos para votar. Según explicó la institución, el mecanismo pretende que la ciudadanía valide y corrija su información antes del cierre definitivo del registro; no obstante, el alcance y la naturaleza de los datos expuestos motivaron cuestionamientos de especialistas en derecho digital y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD).

La exposición pública de domicilios afectó incluso a funcionarios de alto perfil, como el presidente del Congreso, José Jerí, y a parlamentarios en ejercicio. Este incidente generó alarma entre juristas y defensores de la privacidad. El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte declaró a Exitosa Noticias: “La información de la ciudadanía la tiene en custodia Reniec. No le pertenece a Reniec, sino que la tiene en custodia. Esto, en el ejercicio de sus funciones, tiene que cumplir la legislación vigente (…) Parte de las obligaciones que tienen en dicha legislación es resguardar que la información no sea pública o publicada directamente sin un mayor control”.

Reniec sostuvo que la publicación del padrón responde a obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de Elecciones. De acuerdo con su comunicado, la difusión de los datos permite detectar y corregir errores en el padrón, verificar la legitimidad de los votantes e impedir prácticas irregulares como el llamado “golondrinaje” (registro fraudulento de domicilio para influir en la elección de representantes municipales). Además, la institución remarcó que cada acceso a la plataforma queda registrado como medida de seguridad y que la publicación tiene un periodo limitado a cinco días.

Reniec afirmó que la exposición
Reniec afirmó que la exposición de datos de peruanos en el padrón inicial para las Elecciones 2026 es conforme a ley. (Foto: RENIEC)

Sin embargo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) remarcó que existe una prohibición expresa de divulgar datos como domicilio y huellas dactilares en el padrón electoral. Un informe consultivo emitido en 2021 por la autoridad, accesible desde la propia web del Ministerio, recalca que la publicidad del padrón debe restringirse a información esencial para la verificación, dejando fuera datos sensibles protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales.

La propia ANPD advirtió que “la información del Padrón Electoral debe ser solo la necesaria para la verificación ciudadana, y no debe incluir datos personales sensibles como el domicilio”. Además, anunció el inicio de una labor de supervisión para determinar si Reniec respetó los principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de los datos publicados.

Sobre Publicidad de Datos Personales Contenidos en El Padrón Electoral by David Amez Rengifo

Temas Relacionados

ReniecCarmen Velardepadrón electoralContraloríaperu-noticias

Más Noticias

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Alianza Lima y Sporting Cristal seguirán sufriendo el 2026″

El popular ‘Cocoliche’ vaticina una hegemonía absoluta de la ‘U’, que va en busca de un histórico tetracampeonato, dejando a un lado de la carrera a los clásicos rivales

La advertencia de Germán Leguía

¿Quiénes no deben tomar jugos verdes?

Estas bebidas pueden tener efectos contraproducentes sobre la salud si se preparan sin control, se consumen en exceso o se incluyen ingredientes inadecuados para ciertas condiciones médicas

¿Quiénes no deben tomar jugos

Sheyla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición de Estados Unidos de Jossimar Cabrera por caso de feminicidio

Sheyla Gutiérrez fue hallada sin vida tras su desaparición en California. Las autoridades peruanas aprobaron la entrega de Jossimar Cabrera, principal sospechoso, y dispusieron nuevas medidas para proteger a los hijos de la víctima

Sheyla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición

Museos Abiertos: este domingo 2 de noviembre, más de 50 museos en todo el país invitan a escribir nuevas historias

El ingreso libre estará acompañado de talleres, exposiciones, ferias y actividades pensadas para todas las edades

Museos Abiertos: este domingo 2

Andrés Hurtado podría salir del penal de Lurigancho ante el fallo que ordenó excarcelar a la fiscal Elizabeth Peralta

La liberación de la fiscal Elizabeth Peralta abriría una posibilidad para que el expresentador recupere su libertad. La defensa considera que los riesgos procesales fueron descartados y que ambos podrían resultar absueltos

Andrés Hurtado podría salir del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí señala que evita

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

Martín Valeriano, representante de transportistas, pide licencia a Anitra para postular como diputado en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano descarta contratar a

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual

DEPORTES

Sporting Cristal pondrá a prueba

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Maguilaura Frías deslumbró en su debut en la Challenge Cup de Europa: fue MVP y máxima anotadora del triunfo de su equipo

Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025