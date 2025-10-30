Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Por Omar López

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este viernes, 31 de octubre es:

Cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 29ºC mientras que la mínima de 10ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Ayacucho: Cornisa de iglesia del Centro Histórico se desploma y provoca la muerte de una mujer

Los escombros cayeron sobre un grupo de personas que hacía fila para ingresar al Banco de la Nación. También se reportaron varios heridos

Ayacucho: Cornisa de iglesia del

Dina Boluarte podría ser inhabilitados por 10 años para ejercer un cargo público: Edwin Martínez presenta denuncia constitucional

El congresista de Acción Popular también presentó la denuncia contra los exministros de Baluarte, Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, de Economía y Transportes, respectivamente

Dina Boluarte podría ser inhabilitados

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

El delantero peruano, de 33 años, se siente satisfecho por su despunte goleador en Liga 1 2025, aunque su mente se encuentra puesta en cerrar decorosamente la temporada en Arequipa

Jhonny Vidales ubica el éxito

Tren Lima-Chosica: revelan que MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

La comuna modificó una factura para encubrir un pago a proveedores de Estados Unidos vinculados al proyecto ferroviario Lima-Chosica, una gestión realizada sin la autorización previa del Concejo Metropolitano, según La Encerrona

Tren Lima-Chosica: revelan que MML

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Dina Boluarte podría ser inhabilitados por 10 años para ejercer un cargo público: Edwin Martínez presenta denuncia constitucional

Asesores de congresista Lucinda Vásquez revelan que padece de cáncer’: “A veces se desmaya y tenemos que auxiliarla”

TC anula investigación contra Fernando Camet por lavado de activos en el caso Interoceánica Sur

José Jerí habló con el secretario de estado de Donald Trump sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal rechaza ser parte

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

DEPORTES

Jhonny Vidales ubica el éxito

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Perú vs Bolivia: día y estadio confirmado del último amistoso de la ‘blanquirroja’ en 2025