Perú

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero en planta de gas de Malvinas, en Cusco

La aeronave realizaba maniobras de carga dentro del complejo operado por Pluspetrol, en el distrito de Megantoni

Jazmine Angulo

Jazmine Angulo

Accidente aéreo en la planta
Accidente aéreo en la planta de gas natural Malvinas, ubicada en Megantoni (La Convención, Cusco). (Composición: Infobae)

La tarde del miércoles 29 de octubre, la tranquilidad de las operaciones en la planta de gas natural Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco), se interrumpió por un accidente aéreo que costó la vida a tres personas. Un helicóptero de la empresa Helisur, contratado para maniobras de carga, se precipitó dentro del área de operaciones aéreas del complejo administrado por Pluspetrol.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se registró alrededor de las 2:30 p. m., mientras la aeronave ejecutaba maniobras logísticas en una zona donde el tránsito aéreo es permanente por el traslado de suministros y personal técnico. En el helicóptero se encontraban tres tripulantes, todos trabajadores de Helisur, quienes perdieron la vida en el acto.

En la región de La Convención, las operaciones aéreas cumplen un rol clave en el traslado de insumos hacia los proyectos energéticos situados en plena Amazonía. Los helicópteros de Helisur son empleados con frecuencia por empresas del sector hidrocarburos para conectar áreas que solo pueden alcanzarse por vía aérea o fluvial.

Respuesta inmediata y coordinación institucional

A través de un comunicado, Pluspetrol expresó su pesar por el accidente y detalló las medidas adoptadas tras conocerse el hecho. “Con mucho pesar confirmamos el lamentable deceso de las tres personas”, indicó la empresa, precisando que, junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur, “también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este tipo de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes”.

La compañía indicó además que “mantiene comunicación y coordinación permanente con la empresa Helisur; así como con las autoridades correspondientes” para facilitar las investigaciones y las acciones de rescate y recuperación en la zona.

En la misma nota, Pluspetrol precisó que el accidente ocurrió “mientras el helicóptero realizaba maniobras de carga en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas”. La aeronave realizaba tareas rutinarias dentro del plan logístico de la operación.

Comunciado de pluspetrol
Comunciado de pluspetrol

Operaciones aéreas y contexto

Fuentes de Infobae Perú señalaron que Helisur presta servicios de transporte aéreo a diversas compañías dedicadas a la exploración y producción energética en la selva. La empresa realiza de manera habitual el traslado de personal y materiales en la zona. En esta ocasión, la maniobra aérea involucraba a tripulantes, que fallecieron, que cumplían labores dentro del complejo de Malvinas.

Las autoridades locales de Megantoni fueron notificadas del hecho y se desplegaron equipos para asegurar la zona y coordinar la llegada de los especialistas encargados de investigar las causas del accidente.

Noticia en desarrollo...

