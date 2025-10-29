Perú

Paro de transportistas del 4 de noviembre: a qué hora inicia, cuánto durará y todo lo que se sabe

Representantes del gremio evalúan ampliar la protesta a nivel nacional si no se atienden sus demandas como medida de protesta a la escalada de violencia y falta de respuestas del gobierno

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El gremio de transporte urbano
El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones. (Andina)

El sector transporte en Lima Metropolitana se prepara para un nuevo paro convocado este martes 4 de noviembre, una medida que busca hacer frente a la escalada de criminalidad, extorsión y asesinatos contra choferes y operadores.

Según lo anunciado por Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte urbano de los conos de la ciudad, la paralización comenzará desde las primeras horas del martes y se prolongará durante 24 horas.

Aunque no se precisó un horario oficial de inicio, se prevé que las acciones arranquen desde las 5 de la mañana, como sucedió el pasado 6 de octubre y en jornadas anteriores.

Un nuevo paro de transporte
Un nuevo paro de transporte se acatará este martes 4 de noviembre en Lima y Callao, anunció Martín Ojeda. (Andina)

La convocatoria responde al incremento de la violencia y extorsión que afecta no solo a quienes trabajan en el transporte, sino que se extiende a mercados, tiendas y colegios, según declaraciones de Miguel Palomino, otro de los principales dirigentes.

El propio líder gremial dijo en Buenos Días Perú que, tras la asunción del presidente José Jerí, la situación no ha cambiado y que “es la continuación de lo que dejó Dina (Boluarte)”. “Las extorsiones continúan y no se han respetado los acuerdos previos”, señaló Palomino, quien describió una crisis de seguridad “en aumento”.

Las mesas de diálogo y los compromisos asumidos por el Ejecutivo han resultado insuficientes para frenar la ola de crímenes. El gremio trasladó una lista de siete puntos a Palacio de Gobierno, pero, de acuerdo con los dirigentes, no se ha cumplido ninguno.

Transportistas se preparan para el paro del 4 de noviembre en medio de desacuerdos entre sus líderes

“Pedimos comprensión total a la población, porque realmente no podemos seguir permitiendo que más conductores sigan siendo víctimas de asesinato. No solamente los conductores, sino la población en general”, manifestó.

Exigencias a las autoridades

Entre los reclamos principales figura la solicitud de una reunión de emergencia de alto nivel con todos los poderes del Estado y, de manera urgente, la anulación de un paquete de leyes consideradas por el gremio como promotoras de la impunidad.

“Exigimos la inmediata nulidad de todas las leyes y disposiciones que favorecen directa o indirectamente a la criminalidad y a quienes hoy detentan el poder”, enfatizó Palomino.

Efectivos de la unidad PNP
Efectivos de la unidad PNP denominados 'Los Halcones' detienen a un sujeto requisitoriado en una carretera principal del país. (Mininter)

El dirigente detalló que, entre estas normativas, destacan la ley 31990, que según el gremio “limita la colaboración eficaz y favorece la impunidad”; la ley 32130, que transfiere funciones del Ministerio Público a la Policía Nacional; y la ley 32108, que redefine el concepto de organización criminal y dificulta los allanamientos.

Estas leyes, advirtió el dirigente, “han debilitado la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Nuestro planteamiento ha sido reiterado desde hace meses sin respuesta concreta ni acción efectiva por parte de las autoridades”.

Conductores y usuarios

El impacto de la violencia se refleja en cifras y testimonios. “Ahorita ya están asesinando una persona cada cuatro horas. Hay que tener mucho cuidado”, subrayó Palomino, quien también apuntó que los emprendimientos familiares, mercados, colegios y empresas de transporte se ven forzados a operar con temor.

La gente reacciona mientras viaja
La gente reacciona mientras viaja en un autobús mientras las empresas de transporte público realizan una huelga para exigir más medidas contra el aumento de la delincuencia y la extorsión, en Lima, Perú, el 10 de octubre de 2024. REUTERS/Gerardo Marin

El dirigente sostuvo que medidas como la instalación de policías, botones de pánico o lunas antibalas no resuelven el fondo del problema. “Por más que pongamos seguridad en los patios de maniobra de los transportes, no va a solucionar la criminalidad.

El reclamo de seguridad es compartido por los propios usuarios. Se recogió testimonios de pasajeros en avenidas clave, quienes afirmaron su comprensión ante la protesta, aunque señalaron los perjuicios derivados de la medida. E

n jornadas recientes, algunos usuarios debieron abandonar los vehículos durante operativos de protesta, incluso en rutas principales como Nestor Gambetta, y se reportaron casos de vehículos vandalizados.

Una mujer pasa junto a
Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

Advertencia de nuevas acciones

El propio gremio adelantó que, de persistir la inseguridad, no se descarta la ampliación del paro a nivel nacional, con la participación de otras bases sociales y colectivos.

“Estamos evaluando un paro nacional para la segunda quincena de noviembre”, aseguró el dirigente en declaraciones reproducidas por Buenos Días Perú.

Además, advirtió que el éxodo de conductores hacia otros rubros pone en riesgo la subsistencia de las empresas de transporte y afecta la movilidad urbana.

Por el momento, las demandas del sector se centran en el cese inmediato de la violencia, la derogación de normas consideradas lesivas y la convocatoria a un diálogo de alto nivel con compromisos verificables.

Las 24 horas de paralización previstas para el martes 4 de noviembre se desarrollarán bajo vigilancia ciudadana, con atención puesta en la respuesta de las autoridades y el impacto sobre millones de usuarios.

Temas Relacionados

Paro de transporte LimaParo de transportistas4 de noviembreperu-noticias

Más Noticias

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima y Mannucci definirán su pase a la final del Torneo Clausura 2025 este domingo 2 de noviembre. Entérate de los detalles de los cruciales duelos

Programación de las semifinales de

Qué se celebra el 29 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, cultura y desafíos contemporáneos

La fecha reúne expresiones culturales y memoria colectiva, invitando a la sociedad a repensar su identidad y los retos actuales que enfrenta el país en medio de celebraciones y homenajes

Qué se celebra el 29

Trámites del DNI se podrán pagar por Yape: Reniec y BCP lanzan plataforma

BCP, Yape y Reniec se unen en una alianza para resolver y pagar trámite rápidamente, justo previo a las elecciones electorales del 2026

Trámites del DNI se podrán

Pedro Castillo insiste en que fue mal vacado: “Sigo siendo presidente constitucional”

Durante la audiencia de cese de prisión preventiva, el golpista dice que contra él se ha cometido el “abuso de todos los abusos”

Pedro Castillo insiste en que

Día Mundial de la Psoriasis: una fecha para visibilizar la enfermedad y el testimonio de artistas peruanos que la padecen

El testimonio de figuras públicas peruanas revela cómo la psoriasis trasciende lo físico, evidenciando la necesidad de un enfoque integral en la atención y la comprensión social de la enfermedad

Día Mundial de la Psoriasis:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo insiste en que

Pedro Castillo insiste en que fue mal vacado: “Sigo siendo presidente constitucional”

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

ENTRETENIMIENTO

Doña Marthita llega a Argentina

Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

El emotivo adiós de Natalia Salas a “Eres mi bien”: así fue su último día como ‘Mechita’

Liam Neeson narra documental que destaca las amunas del Perú como ejemplo mundial de sostenibilidad hídrica

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Leslie Shaw lanza adelanto de videoclip con indirectas a Micheille Soifer en medio de su rivalidad musical

DEPORTES

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26