Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

La madre de Milett Figueroa se suma al famoso programa familiar y promete sacudir la convivencia con su personalidad directa, generando nuevas expectativas sobre los secretos y polémicas que podrían salir a la luz (Instagram)

Doña Marthita Valcárcel, madre de la modelo y actriz Milett Figueroa, arribó a Argentina para participar en las grabaciones de la nueva temporada del reality “Los Tinelli”, que retrata la vida del conductor argentino Marcelo Tinelli y su entorno familiar.

Su presencia fue confirmada tras la publicación de varias imágenes en redes sociales donde aparece en una cena con el presentador y su equipo de producción.

La matriarca peruana, conocida por su personalidad directa y por defender abiertamente a su hija en los medios, se une al proyecto en medio de un clima de curiosidad y expectativa sobre su rol dentro del programa, que incluirá también escenas grabadas recientemente en Perú.

Un viaje que despierta atención mediática

Doña Marthita viajó a Argentina para unirse a las grabaciones del reality “Los Tinelli”, y su encuentro con Marcelo Tinelli desató reacciones en redes por la cercanía entre ambos. (Instagram)

Doña Marthita llegó a Buenos Aires hoy 28 de octubre, según confirmaron allegados a la producción. Su viaje forma parte de las grabaciones de “Los Tinelli”, un reality show que combina la vida familiar del presentador con escenas de su entorno profesional y personal.

Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales una fotografía junto a la madre de Milett, acompañada del mensaje: “Llegó mi suegra Marta. Muy divertida comida con Milett”. La publicación se viralizó de inmediato, generando comentarios tanto en Argentina como en Perú. En la imagen se observa a Marthita sonriente, en una reunión que, según el conductor, formó parte de la agenda de rodaje con el equipo de Prime Video.

En la misma publicación, Tinelli agradeció al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino por facilitar el ingreso del equipo de grabación al estadio donde filmaron junto al futbolista Leandro Paredes, uno de los invitados del programa. Este gesto fue interpretado como una señal del creciente vínculo entre el conductor y su entorno, en el que ahora Milett y su madre parecen tener un rol más visible.

El arribo de Doña Marthita ha sido comentado ampliamente por los programas de espectáculos, que resaltan cómo su participación podría aportar un tono más espontáneo al reality, dado su estilo extrovertido y su cercanía con la pareja.

De Lima a Buenos Aires: la huella del reality

“Los Tinelli” incluirá imágenes grabadas en Lima y Cusco, donde la pareja compartió experiencias familiares y culturales que formarán parte de la nueva temporada del programa. (Instagram)

Las grabaciones de “Los Tinelli” no se limitan a Argentina. Hace unas semanas, el equipo de producción viajó al Perú para registrar la visita de Marcelo y Milett a Cusco, donde recorrieron Machu Picchu y otras locaciones emblemáticas.

El material grabado en territorio peruano incluirá momentos familiares, escenas de convivencia y parte del encuentro entre las familias Figueroa y Tinelli. Entre los acompañantes estuvieron el primo de Marcelo, Luciano “El Tirri”, y varios de sus hijos, quienes también participan del formato.

En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia a Milett Figueroa como una de las protagonistas de las grabaciones, mientras que Tinelli aparece en actitud relajada, disfrutando del viaje y mostrando su entusiasmo por la conexión cultural entre ambos países.

La presencia del equipo de Prime Video en el Perú fue confirmada por distintas fuentes que detallaron que las grabaciones se desarrollaron tanto en Lima como en Cusco. La serie promete mostrar una mirada íntima de la vida del conductor y de su entorno, con un tono más humano y familiar.

El estreno de la nueva temporada está previsto para finales de año y, según se ha adelantado, tendrá un enfoque más emocional, centrado en las relaciones personales del presentador argentino y en su etapa actual junto a Milett.

Expectativa por el rol de Doña Marthita

Su inclusión en el reality de Marcelo Tinelli generó curiosidad entre los seguidores, que esperan verla mostrar su faceta más cercana y espontánea frente a las cámaras. (Instagram)

La participación de Doña Marthita en “Los Tinelli” ha generado un revuelo mediático tanto en Perú como en Argentina. Su figura se ha consolidado como un personaje conocido por su carácter frontal y su tendencia a responder sin rodeos ante las críticas hacia su hija.

Previo a su viaje, la madre de Milett fue protagonista de varios titulares al salir en defensa de la relación de la modelo con el conductor argentino, desmintiendo rumores de distanciamiento y criticando las versiones que ponían en duda la autenticidad del vínculo.

Su inclusión en el reality ha sido interpretada por los seguidores como una oportunidad para mostrar una faceta distinta, más cercana y familiar, en medio de las constantes especulaciones mediáticas. Sin embargo, también ha despertado curiosidad sobre cómo manejará su exposición en un formato televisivo de gran alcance.

Productores allegados al programa señalaron que su participación busca reflejar el entorno más íntimo de Milett Figueroa y cómo su llegada a Argentina ha influido en la vida de Tinelli. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su intervención, se espera que aparezca en varios episodios junto al resto del clan Tinelli.

En el ambiente del espectáculo, las expectativas son altas. Algunos programas de farándula argentinos ya la mencionan como “el nuevo personaje del reality”, anticipando que su presencia podría añadir momentos de humor y espontaneidad.

Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores de la pareja celebran su incorporación y destacan el papel de Doña Marthita como una madre protectora y carismática que ha sabido mantenerse cercana a Milett incluso en medio de la atención mediática.