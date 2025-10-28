Retiro de AFP: ¿Se puede usar una cuenta bancaria que no está a mi nombre para solicitar?

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas siete entidades financieras y a tu nombre. - Crédito Andina

El registro de solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de AFP se ha retomado esta semana. Hasta el fin de octubre podrán haber ya solicitado sus montos los afiliados con letra y los dígitos 1, 2 y 3 al final del número de su documento de identidad o DNI.

Sin embargo, un gran número de ellos aún no pueden enviar su solicitud y se encuentran preparándose para solicitar las 4 UIT. Si bien necesitan solo su DNI y su clave web para entrar al aplicativo para sus montos, estos también necesitarán la cuenta bancaria a la que desembolsarán los depósitos de su AFP.

Estas no solo deben ser de uno de los bancos y entidades financieras autorizadas (BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Caja Huancayo y Banco Falabella), sino que debe tratarse de una cuenta personal, en soles y no mancomunada. Esta deberá estar también a tu mismo nombre, y debe coincidir con los de tu afiliación a tu AFP.

¿Puedo usar otra cuenta para recibir AFP?

Si el afiliado que quiere retirar AFP no tiene cuenta en una de las entidades autorizadas para recibir el fondo, deberá crearse una a su nombre. No podrá usar una que esté a nombre de otra persona, como su esposo o esposa, un padre o madre, un hijo, hermano o un amigo.

“Para que tu solicitud de retiro pueda ser procesada, es importante que tu documento de identidad y nombres completos registrados en AFP Integra coincidan con los de tu entidad financiera”, resalta AFP Integra sobre este requerimiento.

Las demás AFP también resaltan que esta cuenta debe estar a tu nombre para recibir el monto que has solicitado.

¿Se puede recibir AFP en el Banco de la Nación?

Según las AFP, solo hay siete entidades financieras en que se puede tener cuenta (si no se tiene, se debe crear) para recibir hasta 4 UIT por el octavo retiro (son siete bancos y una caja). Sin embargo, sí se podrá usar una cuenta en el Banco de la Nación en un caso extremo.

“Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó Profuturo AFP en sus redes sociales.

Las siglas UOB, o Única Oferta Bancaria, hace referencia al concepto en que el Banco de la Nación es la única entidad financiera en una localidad. En estos casos, los ciudadanos en estas zonas pueden ser clientes del banco sin ser pensionistas o trabajadores públicos.

¿Se puede pedir con DNI vencido?

Otra de las dudas es si se puede retirar AFP con el DNI vencido. Como se sabe, este sirve para saber cuándo le toca a uno recibir AFP.

Ante esta consulta, AFP Integra responde que “sí, puedes registrar tu solicitud con el DNI vencido, si aún no has tramitado uno nuevo. Asegúrate de ingresar los datos tal como figuran en tu DNI actual. Próximamente compartiremos la página web para el ingreso de solicitudes”.