Perú

Reanimar la mirada: el alma que la máquina no puede imaginar

La IA no crea; combina, predice, simula. Su valor está en lo que amplifica, no en lo que origina

Por Yuddy Gallegos

Miles de personas en más de 40 países participan en actividades que resaltan la importancia histórica y cultural de la animación, una disciplina que fusiona arte y tecnología desde su primera proyección pública en París (Freepik)

Antes de aprender a escribir, los seres humanos ya dibujábamos movimiento. En las paredes de piedra, en los cueros, en la arena: una secuencia de cuerpos, manos y sombras que parecía decir lo imposible, que algo inmóvil podía tener vida. Esa fue la primera forma de animar.

Desde entonces, la animación se convirtió en el gesto más puro de la imaginación: dar alma a lo inerte, creer que lo que no existe puede moverse, sentir y respirar. Porque animar no es solo crear imágenes; es crear existencia. ¿Y si la verdadera amenaza no fuera que la inteligencia artificial aprenda a crear, sino que nosotros olvidemos cómo imaginar?

Vivimos rodeados de imágenes generadas en segundos, pero cada vez miramos menos. La perfección del algoritmo seduce, pero también anestesia. En la animación, quizá el arte más cercano a la idea de dar vida, lo esencial nunca fue la técnica, sino la mirada. Animar no es mover figuras: es reanimar el alma. Y ese gesto sigue siendo, por ahora, irremplazablemente humano.

En el ámbito local, en Perú hay al menos 38 estudios de producción de animación listados que cubren 2D y 3D, lo que evidencia una infraestructura creativa consolidándose en el país. Según Precedence Research (2024), el mercado global de la animación supera los 436 mil millones de dólares y se duplicará hacia 2034. Una industria monumental que, paradójicamente, enfrenta su mayor reto: no el de producir más, sino el de seguir sintiendo. Porque si la IA puede sintetizar el trazo, ¿qué queda del pulso humano que lo originó?

La historia del arte siempre caminó junto a la tecnología. Del carbón en la piedra a la cámara de cine, cada invención expandió nuestra manera de imaginar. Pero el punto de quiebre actual no está en la herramienta, sino en quién imagina a través de ella. La IA no crea; combina, predice, simula. Su valor está en lo que amplifica, no en lo que origina.

Y ahí radica la diferencia entre lo técnico y lo creativo: el humano no calcula el asombro, lo siente.

Tecnodiversidad: imaginar desde donde somos

En América Latina, la creatividad no se mide por megapíxeles, sino por mirada. Nuestra relación con la tecnología es profundamente diversa: la tomamos, la transformamos, la mestizamos. Ese fenómeno, conocido como tecnodiversidad, nos recuerda que la tecnología no es neutra: se hace cultural. En nuestras manos, los algoritmos pueden tener acento, memoria, identidad. Una animación hecha desde el Sur no busca imitar Pixar, busca decir el mundo desde otro ritmo.

La tecnodiversidad no niega la IA: la domestica. Nos enseña que el futuro creativo no será posthumano, sino transhumano, una colaboración donde la máquina amplifica pero no sustituye. Donde el conocimiento técnico se combina con sensibilidad, historia y emoción. Porque ningún modelo generativo puede recordar la infancia de quien dibuja, ni entender por qué un color duele o una pausa conmueve.

Animar en tiempos de algoritmos

Animar hoy es un acto de resistencia: detenerse a mirar cuando todo invita a producir.

En un mundo donde las imágenes se multiplican por millones, la verdadera creatividad será mirar de nuevo, no solo pedirle a la IA que mire por nosotros.

La animación, en su raíz, es un ejercicio espiritual. El animador observa lo invisible y le da ritmo; convierte la quietud en relato. Ese proceso, de observación, de emoción, de intuición, es lo que ninguna red neuronal puede replicar. Porque imaginar no es procesar datos: es interpretar el mundo desde lo que sentimos.

La IA podrá modelar movimientos, pero no motivos. Podrá aprender estilos, pero no razones. Y mientras nosotros sigamos haciéndonos preguntas, esas que ninguna máquina sabe formular, la creatividad no responde a comandos: responde a emociones siendo nuestra forma más pura de libertad.

Y mientras existan personas capaces de mirar el mundo con asombro, como aquellos primeros seres humanos que dibujaban movimiento en la piedra, la imaginación seguirá siendo el territorio donde lo humano se renueva.

La inteligencia artificial podrá predecir el siguiente trazo, pero nunca el primer impulso. Porque el futuro de la creatividad no será generado: será sentido.

