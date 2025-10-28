John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

John Kelvin, el controversial cantante de cumbia, fue captado por las cámaras de “Magaly TV La Firme” muy cariñoso con la modelo chiclayana Alexa Samamé, quien saltó a la fama tras confesar un romance clandestino con Christian Domínguez.

Las imágenes, registradas durante el concierto del mexicano Cristian Castro en San Miguel, muestran a ambos disfrutando del evento, compartiendo miradas y gestos de evidente complicidad.

La escena no pasó desapercibida para el equipo del programa de espectáculos, que rápidamente difundió el material, despertando la curiosidad del público. En el video, se observa a Alexa observando embelesada a John Kelvin, mientras este conversa animadamente y parece disfrutar de su compañía. La cercanía entre ambos fue tan notoria que las cámaras no dejaron dudas de que entre ellos existe una química especial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que al día siguiente volvieron a ser vistos juntos. Esta vez, en el conocido evento Oktoberfest, también realizado en el distrito de San Miguel. Lejos de tratarse de una simple coincidencia, ambos llegaron casi al mismo tiempo y se mantuvieron juntos durante gran parte de la velada. Las imágenes difundidas muestran nuevamente a John Kelvin y Alexa Samamé compartiendo risas, abrazos y miradas cómplices, lo que avivó aún más los rumores de un posible romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado una relación sentimental. Pero la naturalidad con la que se muestran en público ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores del género cumbia y los usuarios de redes sociales, quienes no han tardado en especular sobre un nuevo vínculo amoroso dentro de la farándula peruana.

¿Quién es Alexa Samamé?

La presencia de Alexa no es casualidad. La joven chiclayana se hizo conocida en febrero del año pasado, cuando apareció en el programa de Magaly Medina para revelar que había tenido un affaire con Christian Domínguez, mientras el cantante mantenía una relación estable con Pamela Franco. En aquella ocasión, su testimonio causó gran revuelo, pues presentó mensajes comprometedores en los que el cumbiambero coordinaba encuentros con ella en un hotel de la capital.

Uno de esos mensajes se volvió viral por su tono íntimo: “Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé”, se leía en uno de los chats exhibidos en televisión. Esa revelación fue suficiente para colocar a Alexa en el centro del escándalo mediático y convertirla en una figura recurrente en los programas de espectáculos.

Ahora, su cercanía con John Kelvin, otro personaje marcado por la controversia, vuelve a situarla bajo los reflectores. El cantante, quien recientemente retomó su carrera artística tras enfrentar problemas legales y mediáticos que lo mantuvieron alejado de los escenarios, parece haber encontrado en Alexa una nueva compañía con la que comparte momentos de diversión y cercanía.

Fuentes cercanas al entorno de ambos señalaron que la conexión entre John y Alexa habría surgido en eventos del medio musical, donde coincidieron en varias oportunidades. Según estas versiones, comenzaron a frecuentarse hace algunas semanas y, aunque tratan de mantener un perfil bajo, su asistencia conjunta a dos eventos consecutivos ha despertado las sospechas de un incipiente romance.

