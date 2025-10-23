Fiscalía pide comparecencia e impedimento de salida del país para policía investigado por asesinato de músico en protesta

Fuente: Canal N

El Ministerio Público solicitó este jueves al Juzgado de Investigación Preparatoria la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país para el suboficial de tercera Luis Magallanes, investigado por el asesinato del músico urbano Eduardo Ruiz (‘Trvco’) durante la protesta antigubernamental del pasado 15 de octubre.

El pedido fue presentado por la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, según un informe de Canal N.

El despacho fiscal informó que Magallanes permanece bajo custodia en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, con una orden judicial de detención preliminar que venció en esta jornada, y solicitó al juzgado fijar fecha y hora para la audiencia respectiva.

Las restricciones propuestas buscan garantizar la presencia del suboficial ante las autoridades y evitar el riesgo de fuga. Además, se remitieron copias digitalizadas de los elementos de convicción a las instancias competentes para sustentar la solicitud.

General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

El Instituto de Defensa Legal Policial había presentado un habeas corpus a favor de Magallanes alegando que la detención vulneró derechos fundamentales y que la medida aplicada contraviene la Ley 32181, una norma que restringe la detención y la prisión preventiva para efectivos policiales cuando actúan en cumplimiento de sus funciones o emplean su arma “bajo los parámetros reglamentarios”.

Un informe de balística forense concluyó, además, que el proyectil que causó la muerte del músico urbano ingresó a su cuerpo tras rebotar en una superficie y no por un disparo directo. El análisis, elaborado por la Unidad de Criminalística de la PNP, determinó que la bala, de aproximadamente nueve milímetros, no dejó indicios de disparo a corta distancia y presentaba deformaciones atribuibles al impacto previo.

La necropsia señaló lesiones en varios órganos internos y la forma irregular del proyectil impide identificar con exactitud el arma utilizada.

Magallanes permanece bajo custodia en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz con una orden judicial de detención que venció

Cambios

La semana pasada, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, pidió perdón a los deudos tras señalar que el autor del disparo fue Magallanes. También mencionó que otro agente, Omar Saavedra, lo acompañaba y presenció a Ruiz herido en una calle del centro de Lima.

Posteriormente, el alto mando policial modificó su versión e inició un pedido de libertad para el agente investigado por homicidio calificado. “Esperamos que salga en libertad. En las investigaciones han dado que cuando él hace el disparo salía de haber librado una gresca que lo agrede feroz y con crueldad”, señaló ante la prensa durante un operativo realizado bajo el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Añadió que las imágenes evidencian un ataque contra el agente, quien además fue despojado de su arma. “Actuó más que en legítima defensa, mucho más que en legítima defensa. Tiene eximentes que lo exoneran de la responsabilidad penal. Él no debería siquiera estar detenido en estos momentos”, afirmó.