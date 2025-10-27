Perú

Sedapal: corte de agua en Lima y Callao este 28 y 29 de octubre hasta por 16 horas en siete distritos

Numerosos residentes enfrentarán interrupciones en el servicio, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura, según comunicó la empresa

Por Jordan Arce

Sedapal contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Lima y Callao, administrando y recolectando eficientemente el agua. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) realizará entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre una serie de cortes programados en Lima y Callao que alcanzarán hasta 16 horas de duración y perjudicarán a siete distritos, de acuerdo con los comunicados oficiales difundidos.

Esta pausa en el servicio responde a labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura para asegurar la calidad del agua, de acuerdo a lo informado por la empresa estatal en sus canales oficiales.

Martes 28 de octubre

El primer día de las restricciones contempla interrupciones en distintos sectores de la ciudad y el puerto, iniciando en franjas horarias que se extienden por la mayor parte de la jornada.

Sedapal anuncia cortes de agua de hasta 16 horas en siete distritos de Lima y Callao. Foto: Composición Infobae Perú

Callao

  • Motivo: Cambio de válvula
  • Localidad/área: Urb. La Colonial, cuadras de Av. Óscar Benavides, Av. Faucett, Av. Conde Lemos, Av. Hipólito Unanue
  • Sector: 102
  • Hora de inicio: 10:00 a.m.
  • Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

San Borja

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Localidad/área: Urb. La Merced, cuadrante de Av. José Gálvez Barrenechea, Jr. Claudio Galeno, Av. San Borja Sur, Jr. Alberto Barajas
  • Sector: 67
  • Hora de inicio: 12:00 m.
  • Hora de restablecimiento: 11:00 p.m.

San Juan de Miraflores / Villa María del Triunfo

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidad/área: Sectores 305-SJM y 311-VMT, agrupaciones y asociaciones vecinales desde Solidaridad Zeta etapa I, San Antonio de Padua, El Arenal, El Mirador, entre otras, y Villa María del Triunfo: Jr. David Briard 1era etapa
  • Hora de inicio: 8:00 a.m.
  • Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.
El martes 28 y miércoles 29 de octubre se realizarán trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y cambio de válvulas. (Andina)

Carabayllo

Se reportan dos áreas con suspensión por limpieza de reservorio.

1. - Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, cuadrante de Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth

- Sector: 372

- Hora de inicio: 12:00 m.

- Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

2. - Casa Huerta Villa Nazareth, agrupación Familiar Primavera, Asociación Civil Villa Nazareth, Asociación Proyecto Integrado Las Lomas Cruz del Norte, Asociación Vivienda La Rinconada, Urb. San Benito 8va etapa

- Sector: 372

- Hora de inicio: 12:00 m.

- Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

Chorrillos

También se han programado dos cortes para el martes:

1. - Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona II, Asociación A.R.I.A., Delicias de Villa Zona III, Asociación A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera), Asociación de Propietarios y Padres de Familia, Cercado

- Sectores: 91, 92

- Hora de inicio: 5:00 a.m.

- Hora de restablecimiento: 9:00 p.m.

2. - Las Garzas de Villa, Asociación A.H. La Sagrada Familia, Asociación Delicias de Villa, Asociación Vivienda Municipal, Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona I

- Sectores: 91, 92

- Hora de inicio: 5:00 a.m.

- Hora de restablecimiento: 9:00 p.m.

Una ama de casa junta en una olla un poco de agua a vísperas de un corte de agua programado por Sedapal en Lima Metropolitana. (Andina)

Miércoles 29 de octubre

El miércoles se mantiene la agenda de trabajos técnicos en otros distritos y sectores, con interrupciones que se inician desde horas tempranas.

San Isidro

  • Motivo: Cambio de válvula
  • Localidad/área: Urb. El Rosario, cuadrante de Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Aurelio Miró Quesada
  • Sector: 51
  • Hora de inicio: 12:00 m.
  • Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

Carabayllo

Se desarrollarán dos cortes simultáneos este día, ambos por limpieza de reservorio.

1. - Asociación Las Lomas de Carabayllo, Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, Asociación Santa Rosa, San Benito 1ª, y zonas aledañas

- Sector: 372

- Hora de inicio: 12:00 m.

- Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

2. - Asociación Las Lomas de Carabayllo, Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, Asociación Santa Rosa, San Benito 1ª, Asociación Chalán, Asociación Los Jardines del Sector La Quebrada

- Sector: 372

- Hora de inicio: 12:00 m.

- Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

Sedapal comunicó sobre la interrupción temporal del servicio en diversas zonas de Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

Chorrillos

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidad/área: A.H. General Miguel Iglesias, A.H. Intillacta, A.H. Marcavila
  • Sector: 75
  • Hora de inicio: 5:00 a.m.
  • Hora de restablecimiento: 9:00 p.m.

San Juan de Miraflores

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidad/área: Asociación Néstor Batanero, Asociación El Inti, Coop. América, Coop. Vivienda Umamarca, Paman Sur, Mariano Santos, Las Perlas, Alipio Ponce, Villa El Huerto, Asociación Solidaridad San Antonio, Santa Rosa, Conci, San Antonio Viejo
  • Sector: 88
  • Hora de inicio: 8:00 a.m.
  • Hora de restablecimiento: 8:00 p.m.

Consultas a Sedapal

Las zonas y sectores exactos para cada distrito han sido identificados en los comunicados de Sedapal y disponibles también a través del Centro de Atención Aquafono (317-8000), donde se recomienda realizar consultas para resolver dudas específicas sobre la interrupción temporal del servicio.

Las jornadas de corte afectarán a siete distritos de la capital peruana y el puerto: San Isidro, Carabayllo, Chorrillos, San Juan de Miraflores, San Borja, Callao y Villa María del Triunfo. Cada sector impactado recibirá la notificación respectiva conforme al cronograma difundido oficialmente.

