Corte de agua para este 27 de octubre por más de 10 horas en estos distritos: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció, mediante sus redes sociales, sobre la interrupción temporal del suministro de agua potable este lunes 27 de octubre en varios sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará zonas residenciales y comerciales durante varias horas.

Según la empresa, la suspensión responde a un plan técnico orientado al mantenimiento y actualización de la red de distribución. Las labores previstas contemplan el reemplazo de componentes esenciales, la inspección de conductos y la optimización de los sistemas de control y seguridad.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La entidad precisó sobre las zonas de los distritos que se quedarán sin el servicio de agua por un determinado tiempo. Además, proporcionó información acerca de los horarios:

Chaclacayo

Sector 157

Urb. El Cuadro

R2, R3, R4 y R5

Hora: 7 a. m. - 7 p . m.

Pachacámac

Sector 446

Sector Nuevo Progreso

Asoc. de Viv. Las Casuarinas

Comunidad Campesina Collanac Parcela 135

Asoc. de Viv. Las Palmeras

Centro Poblado Rural Huertos de Manchay

A.H. Nueva Esperanza

Sector 24 de Junio - Collanac

8 a. m. - 8 p. m.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

San Juan de Miraflores

Sector 304

Av. Guillermo Billinghurst

Av. César Canevaro

Av. Enrique del Villar

Av. Belisario Suárez

Av. Víctor Castro Iglesias

Av. Felipe Arancibia

Av. Tomas Guzmán

Jr. José Morales

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Chaclacayo

Urb. El Cuadro Mz M-N, Ca. B - C, PS. 8-15-23-24-25

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Freepik.

Carabayllo

Sector 373

Asoc. de Prop. de Viv. Santa Lucía I etapa

C.P. San Lorenzo

P.V. San Diego de Carabayllo II etapa

P.V. Las Torres de Copacabana

Tablada La Virgen

Las Torres de Copacabana I, II, III, IV etapa

P.V. Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo

P.V. Residencial Santa Rosa

Las Torres de Copacabana El Trébol I y II etapa

P.V. Residencial Santa Rosa de Villa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacenar agua en recipientes limpios para uso doméstico, asegurando una reserva suficiente para beber, cocinar y necesidades básicas.

Utilizar baldes, bidones o botellas grandes para contar con agua disponible en el baño y para la limpieza.

Priorizar el uso de agua almacenada para consumo y preparación de alimentos, evitando el desperdicio en tareas secundarias.

Cubrir los recipientes almacenados para evitar contaminación y mantenerlos en lugares frescos y protegidos de la luz solar directa.

Reservar agua para la higiene personal, como el lavado de manos, cepillado de dientes y aseo general.

Mantener agua separada para limpiar el inodoro; luego de usarlo, verter la cantidad necesaria para asegurar el funcionamiento.

Limitar el uso de electrodomésticos que requieran agua, como lavadoras o lavavajillas, hasta que se restablezca el servicio.

Preparar comidas fáciles que no requieran gran cantidad de agua en su preparación o limpieza posterior.

Lavarse las manos con alcohol en gel o toallitas húmedas en caso de no disponer de suficiente agua.

Vigilar que niños y adultos mayores tengan acceso suficiente a agua potable para evitar riesgos a la salud.

Descartar el agua almacenada si presenta olor, color o sabor inusual antes de consumirla.

Informarse a través de medios oficiales sobre la hora estimada de restablecimiento y cualquier actualización sobre la situación.