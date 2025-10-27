Perú

Link retiro AFP: consulta con tu DNI si puedes solicitar hoy el desembolso de hasta 4 UIT, según el cronograma oficial

Miles de peruanos evalúan retirar hasta S/ 21 400 de sus cuentas previsionales. Para ello, es importante que tengas en cuenta realizar el trámite en la fecha que te toca

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Conoce si hoy puedes hacer
Conoce si hoy puedes hacer tu retiro AFP. | Infobae Perú

El proceso para solicitar el octavo retiro extraordinario de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) está en marcha desde el 21 de octubre y permite a los afiliados retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400. El trámite, que es gratuito y se realiza solo de manera virtual, está disponible para los más de seis millones de afiliados de AFP Integra, AFP Habitat, Prima AFP y Profuturo AFP.

La modalidad para registrar la solicitud depende tanto de la administradora a la que pertenece el usuario como del cronograma establecido según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los interesados deben ingresar su solicitud únicamente a través de los portales oficiales: 

El retiro está disponible para todos los afiliados, tanto activos como desempleados y personas cercanas a la jubilación. No se aplica restricción por edad, tiempo de aporte ni situación laboral. La Resolución SBS n.° 03444-2025 determina que el valor de la UIT aplicable será el vigente al momento de la solicitud, ajustándose automáticamente si el valor es modificado por la autoridad tributaria.

Realiza los trámites correspondientes para
Realiza los trámites correspondientes para desembolsar hasta 4 UIT. | Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Consulta con tu DNI si puedes solicitar hoy el retiro AFP

El calendario para presentar la solicitud depende necesariamente del número con el que termina el DNI del afiliado, buscando así evitar la congestión en los canales virtuales y garantizar la seguridad del proceso. Para ello, basta con que ubiques el último dígito de tu DNI en el siguiente calendario a fin de conocer en qué fechas realizar tu solicitud:

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

El procedimiento es gratuito y no requiere de intermediarios ni gestores. Las solicitudes solo pueden realizarse en línea, y cada una será validada mediante biometría y la verificación documental, atendiendo las necesidades también de peruanos residentes en el exterior o personas con discapacidad. Según la reglamentación difundida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, únicamente se impondrá retención sobre los retiros en caso de deudas alimentarias, con un límite de hasta el 30 % del monto solicitado.

Cabe mencionar que si cambias de idea y ya no deseas efectuar el retiro, puedes desistir presentando una comunicación a la AFP al menos diez días antes de la fecha de desembolso programada, evitando así cualquier retiro no deseado.

¿Hasta cuándo podré solicitar el retiro AFP?

El proceso de solicitud de retiro estará vigente hasta el 18 de enero de 2026, y el primer desembolso comenzó a realizarse a partir del 21 de octubre de 2025, según la fecha de presentación. Las transferencias se harán en un máximo de tres partes, y cada cronograma individual depende del monto y la AFP correspondiente, según la programación interna de cada administradora.

Las dudas que persistan pueden ser absolutas en los canales de atención de las propias AFP, la SBS, o consultando mediante el servicio gratuito de orientación al usuario en www.sbs.gob.pe.

En paralelo, agencias estatales como Indecopi y la Defensoría del Pueblo recordaron a los afiliados que todas las quejas y reclamos por el servicio pueden presentarse sin costo a través de los aplicativos de reclamos de cada administradora, o por vía telefónica o virtual.

Temas Relacionados

Retiro AFPDNIperu-economia

Más Noticias

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Norma Yarrow y Jorge Montoya solicitaron el desafuero de la legisladora, quien enfrenta una segunda denuncia por parte de la Comisión de Ética debido al uso indebido de personal de su despacho para tareas personales

Piden desafuero inmediato de congresista

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

El entrenador peruano ha quedado sumamente golpeado por la reciente derrota de Alianza Universidad, con goles dramáticos de por medio, a manos de UTC. El descenso se asoma

Roberto Mosquera arremete en contra

Murió el jefe del Comando Unificado de Pataz, confirmó el Ejército del Perú: lo que se sabe sobre su fallecimiento

El líder militar, responsable de la coordinación en la zona más conflictiva de La Libertad, murió al concluir una inspección, según reportaron medios locales

Murió el jefe del Comando

Temperaturas bajas y fuertes ráfagas de viento en Cusco y varias regiones del Perú: Senamhi anuncia nuevo fenómeno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología estima que durante este evento se registrará un clima poco habitual para esta época del año

Temperaturas bajas y fuertes ráfagas

Por qué las mujeres obtienen más beneficios cardiovasculares del ejercicio físico que los hombres

Los ejercicios cardiovasculares son aquellos que aumentan la frecuencia cardíaca y hacen trabajar al corazón y los pulmones

Por qué las mujeres obtienen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden desafuero inmediato de congresista

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

ENTRETENIMIENTO

Edwin Sierra responde con humor

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

DEPORTES

Roberto Mosquera arremete en contra

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”