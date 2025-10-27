Perú

¿Adiós a los viejos testamentos?: fideicomisos ganan terreno frente a embargos y disputas familiares en Perú, según TMF Group

Este mecanismo, célebre en países como EEUU, México y Colombia, permite separar los activos del patrimonio personal, protegiéndolos de embargos y conflictos familiares. ¿Desde cuánto se puede participar?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El interés por proteger el
El interés por proteger el patrimonio familiar impulsa el uso de fideicomisos en Perú. Estados Unidos, México y Colombia lideran su uso entre familias de alto patrimonio.

La búsqueda de instrumentos legales para proteger el patrimonio familiar despierta cada vez mayor interés entre familias peruanas, especialmente ante escenarios de incertidumbre. Según un análisis difundido por TMF Group, los fideicomisos aparecen como una opción versátil que permite anticiparse a conflictos sucesorios y resguardar los activos familiares con reglas claras y ejecución inmediata.

En países como Estados Unidos, México y Colombia, el uso de fideicomisos constituye una práctica habitual entre familias de alto patrimonio interesadas en asegurar la continuidad de sus bienes. Este mecanismo, reporta TMF Group, ha demostrado su eficacia al facilitar una administración transparente y establecer condiciones adaptables para la distribución del legado después del fallecimiento del titular.

Fideicomisos ganan terreno en la protección del patrimonio en Perú

Geraldo Arosemena, Managing Director de TMF Group para Perú y Bolivia, explica que el fideicomiso “ofrece una protección integral del patrimonio” porque permite definir la entrega de bienes, el tiempo y la forma en que los beneficiarios podrán acceder a ellos, e incluso contempla la administración escalonada si los beneficiarios son menores o si el propietario lo desea. “Es una herramienta flexible y totalmente segura desde el punto de vista legal”, detalla el ejecutivo en declaraciones recogidas por TMF Group.

El proceso resulta sencillo para quienes buscan blindar su legado ante terceros o posibles disputas familiares. El fideicomitente transfiere activos —dinero, inmuebles, acciones— a una entidad fiduciaria, que los administra conforme a instrucciones específicas.

Al morir el titular original, la fiduciaria implementa lo pactado sin demoras judiciales, lo que reduce la posibilidad de litigios. TMF Group destaca que este sistema convierte a la fiduciaria en un “administrador neutral e independiente”, lo que representa una garantía adicional de cumplimiento de la voluntad del fundador.

Aumenta el uso de fideicomisos para blindar herencias en Perú, según TMF Group

Los expertos resaltan las ventajas de los fideicomisos sobre los testamentos tradicionales. La ejecución inmediata y la seguridad jurídica impiden que el proceso se extienda debido a trámites judiciales.

Asimismo, el diseño a medida de cada contrato permite condicionar la entrega de recursos al cumplimiento de metas determinadas, como la culminación de estudios o el inicio de un emprendimiento. El contrato permanece en el ámbito privado —no se inscribe en registros públicos— y garantiza la continuidad generacional de los bienes.

De acuerdo con datos recogidos por TMF Group, los activos transferidos adquieren el carácter de “patrimonio autónomo”. “Los bienes que se transfieren al fideicomiso quedan separados legal y contablemente de los patrimonios del fundador, la fiduciaria y los beneficiarios”, precisa Arosemena.

De esta forma, los activos no pueden ser embargados ni utilizados para cubrir deudas personales, y se mantienen al margen de disputas familiares o sucesorias. Este nivel de resguardo patrimonial posiciona al fideicomiso como una de las fórmulas preferidas para quienes buscan estabilidad y previsión a largo plazo.

¿Activos en fideicomiso quedan protegidos de embargos y deudas personales?

El perfil de quienes recurren a esta figura responde a familias propietarias de patrimonios superiores a 2,5 millones de dólares estadounidenses, aunque existen estructuras posibles para sumas menores. Arosemena puntualiza que el fideicomiso dejó de concebirse sólo como una herramienta de gestión empresarial y gana peso como método para la planificación del legado familiar.

“Cada vez más peruanos están entendiendo que el fideicomiso no es solo un mecanismo empresarial o financiero, sino también una herramienta de planificación familiar y de legado. Es parte de una cultura de prevención que debemos seguir democratizando”, menciona.

La elección de una empresa fiduciaria regulada resulta esencial para que los activos permanezcan bajo resguardo seguro. El análisis de TMF Group concluye que la confiabilidad, transparencia y previsión que ofrece el fideicomiso justifican su creciente demanda y lo sitúan como un pilar en la administración moderna de patrimonios familiares.

Temas Relacionados

fideicomisosTMF Groupembargostestamentosempresasperu-economia

Más Noticias

Millennials son la generación más endeudada en Perú: tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas presionan su economía

Un estudio de Equifax revela que los millennials peruanos acumulan una deuda promedio de S/ 9,614 y que el 43% mantiene pagos atrasados

Millennials son la generación más

Joven de 27 años es asesinado al intentar defender a su padre durante asalto en restaurante de Arequipa

El asesino de Anthony Centeno Durand escapó del lugar en una motocicleta. Hasta el momento la PNP no lo ha identificado y tampoco se conoce su paradero

Joven de 27 años es

El Tren de Aragua puede renacer en Perú, alerta la Fiscalía tras caída de cabecillas en Colombia

A pesar de los golpes policiales, la estructura criminal mantiene presencia en la región y ahora por Estados Unidos y Canadá, con actividades ilícitas que incluyen trata de personas y extorsión

El Tren de Aragua puede

CTS 2025: ¿Cuándo se deposita y cómo calcular el monto correcto?

Los trabajadores del régimen privado deberán recibir el segundo abono de la CTS correspondiente al semestre mayo-octubre de 2025. La norma permite retirar hasta el 100% de los fondos hasta diciembre de 2026

CTS 2025: ¿Cuándo se deposita

Delincuentes secuestran por 24 horas a mujer y le roban 22 mil soles de sus cuentas bancarias

Una licenciada en enfermería fue retenida por falsos colectiveros en pleno centro de Lima. Durante su cautiverio, la golpearon, la drogaron y la obligaron a entregar las claves de sus tarjetas para vaciar sus cuentas.

Delincuentes secuestran por 24 horas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresistas critican a Lucinda Vásquez

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

La mayoría de peruanos considera que la Policía cometió excesos durante la marcha de la ‘Generación Z’

Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

ENTRETENIMIENTO

Good Time de Mario Irivarren,

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

DEPORTES

Edison Flores deja dudas sobre

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes