Perú

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri

Con humor, virtuosismo y espíritu italiano, la Orquesta Filarmónica de Lima revive los mejores momentos de ‘El barbero de Sevilla’

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri. IG

La Orquesta Filarmónica de Lima se alista para ofrecer una velada imperdible dentro de su Temporada 2025. Este miércoles 29 de octubre a las 8:00 p. m., el Teatro Mario Vargas Llosa será el escenario del concierto 'Un Barbero a la Italiana’, una celebración de la ópera cómica más famosa de todos los tiempos: ‘El barbero de Sevilla’ de Gioachino Rossini.

Bajo la dirección del maestro italiano Lorenzo Tazzieri, la orquesta promete una noche llena de frescura, humor y la energía característica del genio de Rossini. Será un espectáculo ideal tanto para los aficionados de la música clásica como para quienes se acercan por primera vez al universo de la ópera.

Una joya cómica de todos los tiempos

‘El barbero de Sevilla’ es una de las obras más queridas del repertorio operístico mundial. Estrenada en 1816, esta ópera bufa —o cómica— conquistó al público por su ritmo vertiginoso, su humor ingenioso y la vitalidad de su música. Su protagonista, Fígaro, el barbero más famoso de la historia, es símbolo de picardía, inteligencia y libertad, rasgos que Rossini tradujo magistralmente en una partitura llena de energía y virtuosismo vocal.

En Un Barbero a la Italiana, la Orquesta Filarmónica de Lima presentará un “resumen escénico-musical” de las mejores escenas y arias de esta obra maestra.

El programa incluirá fragmentos tan inolvidables como la brillante Obertura, la entrada triunfal de Fígaro con 'Largo al factotum’, la célebre aria de Rosina 'Una voce poco fa’, la romántica serenata de ‘Almaviva Ecco ridente in cielo’, y la divertida aria de Basilio 'La calunnia è un venticello’.

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, incluyendo un intermedio de 15 minutos, y promete un equilibrio entre virtuosismo musical y comicidad escénica, dos elementos inseparables en la obra de Rossini.

Orquesta Filarmónica de Lima.
Orquesta Filarmónica de Lima.

Lorenzo Tazzieri: el alma italiana del concierto

La dirección estará a cargo del maestro invitado Lorenzo Tazzieri, uno de los directores italianos más destacados de su generación. Con una sólida trayectoria internacional, Tazzieri es actualmente director artístico y musical del Chile Opera Festival y del Genoa International Music Youth Festival.

Reconocido por su energía, precisión y profundo conocimiento del repertorio operístico italiano, Tazzieri asegura que esta será una noche para disfrutar la esencia de Rossini en su máxima expresión.

Un Barbero a la Italiana será mucho más que un concierto: será una oportunidad de redescubrir a Rossini con toda su chispa, frescura y sabor teatral en un formato ágil y cercano, pensado tanto para los amantes de la ópera como para quienes se acercan a ella por primera vez”, comentó el director en la antesala del evento.

Su presencia reafirma la apuesta de la Orquesta Filarmónica de Lima por traer a figuras internacionales que fortalezcan el intercambio cultural y eleven el nivel artístico de la escena musical peruana.

La Orquesta Filarmónica de Lima
La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri. difusión

Una velada de humor, virtuosismo y pasión por la lírica

Rossini es conocido como el “Mozart italiano” por su capacidad para combinar la perfección melódica con un humor refinado y una energía rítmica inconfundible. El barbero de Sevilla resume ese espíritu: cada nota parece sonreír, cada aria vibra con ingenio y picardía.

“Un Barbero a la Italiana” busca capturar precisamente esa esencia. El espectáculo ofrecerá un recorrido por los momentos más emblemáticos de la ópera, en una versión compacta y escénica que permitirá al público revivir las emociones de un montaje operístico completo, pero en un formato dinámico y accesible.

La Filarmónica de Lima, conocida por su versatilidad y su excelencia interpretativa, volverá a demostrar su capacidad de adaptarse a repertorios que van desde lo sinfónico hasta lo teatral. Bajo la dirección de Tazzieri, el conjunto promete una interpretación vibrante y profundamente italiana.

Un espectáculo pensado para todos los públicos

La cita en el Teatro Mario Vargas Llosa reunirá a melómanos, amantes del teatro y nuevos públicos deseosos de descubrir el encanto de la ópera. “Un Barbero a la Italiana” está diseñado para que todos disfruten: desde los conocedores de Rossini hasta quienes nunca han asistido a una función lírica.

La puesta en escena cuidará cada detalle visual y sonoro, recreando la atmósfera alegre y traviesa de ‘El barbero de Sevilla’. Además, contará con destacados solistas invitados, quienes darán vida a los personajes más entrañables de la ópera: Fígaro, Rosina, el Conde Almaviva y Don Basilio, todos envueltos en enredos amorosos y cómicos malentendidos.

Las entradas para este espectáculo están disponibles a través de Joinnus y en la boletería del teatro. La organización recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que suelen tener los conciertos temáticos de la temporada.

La Orquesta Filarmónica de Lima
La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri. Difusión

Temas Relacionados

Orquesta Filarmónica de LimaUn Barbero a la Italianaconciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el cuarto set. Las ‘pumas’ comenzaron perdiendo el juego, pero luego levantaron y lograron ponerse 2-1. Sigue las incidencias de este gran duelo por el inicio del campeonato local

Universitario vs Géminis EN VIVO

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Los conductores de ‘Ponte en la cola’ dieron por terminado su programa y se unirán al magazine de Fernando Díaz y Santi Lesmes

Ricardo Rondón y Michelle Soifer

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

Pesquera Superfish S.A.C. acusa a Jackson y Tilsa de apropiarse ilegalmente de un vehículo y falsificar documentos notariales, según denuncia ingresada al Ministerio Público.

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Mivivienda ofrece bonos de hasta S/ 27.400 para que más peruanos puedan comprar su casa propia

Hoy en día, más de 19 mil viviendas forman parte de 264 proyectos habitacionales ubicados en diversas zonas del territorio nacional

Mivivienda ofrece bonos de hasta

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

El estado de emergencia en Lima obliga a los organizadores de estos eventos musicales a pedir nuevos permisos.

¿Qué pasará con los conciertos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella comparte detrás de

Nicola Porcella comparte detrás de cámara de escena íntima y Rafael Cardozo causa polémica con su reacción

Mayra Couto confiesa que solo volvería a ‘Al fondo hay sitio’ para una aparición especial y no como parte del elenco fijo

Oktoberfest Perú 2025: orquestas, actividades y horarios del festival cervecero

Jefferson Farfán disfruta de Miami con Xiomy Kanashiro y sus hijos, mientras Darinka Ramírez estalla en redes

Jazmín Pinedo presume la espectacular casa que construyó en Uruguay junto a Pedro Araujo

DEPORTES

Facundo Morando fue autocrítico tras

Facundo Morando fue autocrítico tras triunfo de Alianza Lima vs Fluminense en Noche Blanquiazul 2025: “El desafío es mantener la intensidad”

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la Noche Blanquiazul 2025: así van los partidos de Alianza Lima en su presentación

Alianza Lima vs Fluminense 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en vóley por ‘Noche Blanquiazul’ 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada