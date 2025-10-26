Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Panamericana Televisión se sacude: Karla Tarazona dejaría el canal por el regreso de Gisela Valcárcel. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En las últimas semanas, Karla Tarazona se ha convertido en el foco de atención tras los rumores que apuntan a su posible salida de Panamericana Televisión. La conductora del programa matutino Préndete enfrenta una ola de especulaciones surgidas por la eventual vuelta de Gisela Valcárcel al canal, así como por el reciente cambio en la propiedad de la histórica señal.

Las versiones sobre la renuncia de Tarazona crecieron después de que Pati Lorena, exproductora de la ‘Señito’, afirmara en televisión que la presentadora y su espacio serían los primeros en dejar la parrilla de Panamericana TV como parte de una reestructuración impulsada por la reciente compra del canal. La adquisición está a cargo de Susana Umbert y el Grupo Paltarumi, una empresa minera.

La exproductora Pati Lorena destacó que “ya se habrá ido”, en alusión a la conductora Karla Tarazona, vinculando el conflicto a tensiones originadas años atrás. En más de una oportunidad, la presentadora de Préndete ha mostrado su rechazo hacia Gisela Valcárcel, indicando que la rubia le prohibió la entrada a América TV. Esto en el tiempo que Christian Domínguez le fue infiel a Isabel Acevedo.

En aquel momento, la relación pasó a primer plano en la agenda del espectáculo, por lo que Gisela Valcárcel terminó invitándolos a su programa. Esta situación alimentó diferencias con Tarazona.

Karla Tarazona responde sobre la posibilidad de dejar Panamericana TV.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su estadía en Panamericana?

Consultada sobre el tema por el periodista Samuel Suárez en una entrevista para la plataforma Instarándula, Karla Tarazona manifestó con firmeza su postura al ser cuestionada sobre una posible disculpa pública a Valcárcel por una situcación pasada que generó controversia.

“Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina. Jamás me arrepentiría. Yo soy frontal, no hipócrita, menos meto a Dios”, respondió Tarazona, quien hasta el momento, no confirmó su salida pero sí admitió que evalúa otros proyectos profesionales fuera del canal.

Hasta el momento, la nueva administración no ha hecho oficial ningún despido ni reubicación de espacios. No se descarta que los próximos días traigan anuncios formales acerca de cambios en la programación. Por su parte, la conductora de Préndete mantiene un discurso desafiante, sin confirmar ni desmentir la presunta renuncia, aunque dejó abierto el escenario de una posible salida y posterior incorporación a otros proyectos televisivos.

Karla Tarazona no aceptaría estar en Panamericana si Gisela Valcárcel regresa. (Infobae Perú).

Gisela Valcárcel estaría detrás de la compra de Panamericana TV

La reciente venta de Panamericana Televisión generó una ola de comentarios en el sector mediático peruano.En la segunda semana de octubre, la familia Schütz confirmó la transferencia total del canal, una decisión derivada de deudas acumuladas que puso fin a décadas de administración familiar. La adquisición por parte de los empresarios mineros Jimmy Pflicker y Enrique Franco marcó un giro en la historia del medio.

La designación de Susana Umbert como una de las figuras clave en la nueva administración del canal desató diversas especulaciones sobre el futuro de la televisora y sus vínculos con otras figuras del espectáculo. La exproductora Pati Lorena señaló en su cuenta de TikTok que la presencia de Umbert podría responder a su cercanía con Gisela Valcárcel, señalando la posibilidad de que la conocida conductora esté involucrada en la operación.

Gisela Valcárcel estaría detrás de la compra de Panamericana TV: “Si es una empresaria televisiva”, afirma Pati Lorena

“La Gise tiene que estar detrás de todo eso, el señor minero cómo va a confiar en Susana, solo en ella. Yo estoy casi segura que la Gise está atrás de eso también”, afirmó Lorena.

Valcárcel permanece actualmente fuera de los principales espacios televisivos tras su salida de América TV y el distanciamiento de otros canales importantes. La reputación de la presentadora como empresaria del sector ha sido mencionada como un factor central en la confianza de los nuevos inversionistas, según palabras de Lorena: “Gisela sí es una empresaria televisiva, dijo pongo la plata”.

Por su parte, Susana Umbert declaró que Panamericana Televisión busca reposicionarse mediante una estrategia orientada a reconectar con la audiencia nacional y recuperar el liderazgo perdido. El canal incorporó a Leonardo Bigott como gerente general y CEO, apostando por una renovación estructural que apunta a una nueva etapa de competencia y transformación en el mercado televisivo del Perú.

Susana Umbert toma control total de Panamericana Televisión.