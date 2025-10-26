Perú

Entre planes familiares y un embarazo a punto de anunciarse: las pistas que rodean el asesinato del policía en Carabayllo

El alférez Jordy Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado la noche del 22 de octubre frente a su pareja embarazada. Testigos y familiares reconstruyen los minutos previos y las pistas que rodean el ataque

Abigail Villantoy Gómez

El asesinato del joven policía no fue al azar. Estas son las piezas que reconstruyen sus últimos momentos y la hipótesis que hoy sigue la Dirincri. | Domingo al Día

La noche del 22 de octubre comenzó como cualquier otra para el joven alférez Jordy Escobedo Mori, quien planeaba compartir un momento especial con su pareja de 27 años. La mujer está embarazada y ambos iban a darle la noticia a sus familias, tras ocho meses de relación. Mensajes, llamadas y detalles de aniversario marcaron las horas previas a lo que sería la última salida de Jordy. Su alegría y emoción contrastaban con la tragedia que ocurriría minutos después.

A través de una investigación del programa Domingo al Día, se muestra que el ataque ocurrió cerca de la vivienda de la joven, en el distrito de Carabayllo, donde tres sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se encontraban. A pocos metros de la puerta de su hogar, los criminales dispararon contra el alférez, quien trató de reaccionar y proteger a su pareja. Las balas impactaron en su frente y mentón, causándole la muerte inmediata. La joven logró escapar y correr para pedir ayuda, mientras los agresores se daban a la fuga en una camioneta que los esperaba.

Últimos minutos y ataque armado

Escobedo llegó alrededor de las 23:30 al lugar, conduciendo su camioneta. Según la declaración de su pareja y vecinos, ambos permanecieron dentro del vehículo intercambiando palabras sobre el embarazo y los planes de futuro. En ese momento, dos hombres se acercaron de manera sospechosa, lo que generó alerta inmediata.

Restos del policía Jhordy Escobedo
Restos del policía Jhordy Escobedo son trasladados a Chachapoyas: alcalde de Leimebamba expresa condolencias| Panamericana

El alférez intentó proteger a su pareja sacando su arma. Sin embargo, un tercer sujeto abrió la puerta del copiloto y disparó directamente contra él. Las balas impactaron en su frente y mentón, provocando la muerte instantánea. La joven logró escapar y correr hacia la vivienda de un vecino para pedir ayuda mientras los agresores huyeron en una camioneta que los esperaba, dejando la escena cubierta de casquillos y la pistola del oficial en el suelo.

Trayectoria policial y vida personal

Jordy Escobedo Mori había ingresado a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional tras varios intentos, destacándose por su disciplina y dedicación. Era el menor de tres hermanos y se trasladó a Lima junto a su madre para cumplir sus metas y convertirse en un orgullo familiar. Durante sus primeros años en la comisaría de Carabayllo, se ganó el respeto de sus compañeros y la comunidad local.

Participaba activamente en actividades deportivas en su tierra natal, Palmira, y mantenía un vínculo cercano con su familia. Su madre fue su principal apoyo tras la muerte de su padre. Jordy soñaba con construir un futuro sólido, proyectando su carrera y su vida familiar junto a la pareja con la que mantenía un romance estable.

Caso del policía asesinado en
Caso del policía asesinado en Carabayllo: investigan vínculo entre la víctima y su visita al penal de Ancón días antes del crimen| Panamericana

Contexto familiar y relación de pareja

El alférez y su pareja compartían proyectos de matrimonio y la ilusión de convertirse en padres. La noticia del embarazo se había confirmado solo días antes del crimen y ambos decidieron dar la noticia a sus familiares esa misma noche. La pareja sobreviviente se convirtió en testigo clave, brindando detalles precisos sobre la secuencia de los hechos y la mecánica del ataque.

Tras el ataque, la joven relató a las autoridades cada momento del suceso, desde la llegada del alférez hasta la intervención de los atacantes y su propia huida. Sus declaraciones ayudaron a reconstruir los últimos minutos de Jordy y a establecer la secuencia de los hechos que llevaron a su muerte.

Investigación y pistas del crimen

Cuerpo de policía asesinado en Carabayllo será enterrado en Chachapoyas| Panamericana

La policía recuperó la pistola de Escobedo y tres casquillos en el lugar del ataque. No se registró robo de pertenencias, por lo que se descarta un asalto común y se plantea la hipótesis de un ataque dirigido. La División de Homicidios de la Dirincri continúa con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer los móviles.

Cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y la declaración de la pareja forman parte de la investigación. Cada detalle de la escena y de los relatos contribuye a la reconstrucción del crimen, que ha conmocionado a Carabayllo y a la comunidad de Palmira, donde familiares y vecinos exigen justicia mientras se mantiene la memoria del joven policía.

