Vania retoma su carrera musical con su tema “No existe”: su nueva era tras más de dos años de silencio artístico

Vania regresa a la música con ‘No Existe’: su nueva era tras más de dos años de silencio artístico

Después de más de dos años de pausa musical, la cantante peruana VANIA —antes conocida como Ania— regresa a la escena con un nuevo tema que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera: “No Existe”, disponible desde este 24 de octubre en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento no solo representa el retorno de una de las voces femeninas más destacadas del pop peruano contemporáneo, sino también un renacer artístico y personal, donde la artista se muestra más madura, sensible y conectada con su esencia.

Un regreso bajo su verdadero nombre: Vania Mitre

La decisión de retomar su carrera bajo su nombre real, VANIA, no fue casual. La intérprete explica que este cambio responde a una búsqueda de autenticidad y a la necesidad de reconectar con su verdadero yo.

“Este regreso representa creer en mí, en lo que siento y en lo que quiero transmitir. Más allá de las expectativas, lo importante es disfrutar cada momento y mantener mi esencia”, señala con emoción.

El proceso creativo de esta nueva etapa comenzó tras un periodo de introspección y crecimiento personal. Durante su pausa musical, Vania se alejó de los escenarios y de las redes para enfocarse en su bienestar emocional y artístico. Fue un tiempo necesario para redescubrir su propósito y reencontrarse con la pasión que siempre la motivó a cantar.

“Mi regreso se dio de manera natural, cuando el corazón volvió a pedirme cantar”, confiesa la artista.

Bogotá: el punto de partida para un nuevo sonido

A inicios de 2025, Vania viajó a Bogotá (Colombia) para reunirse con su productor y amigo Juan David Morales, con quien ya había trabajado en proyectos anteriores. Allí nació “No Existe”, un tema compuesto junto a Andrés Sánchez y Andrés Gómez, que fusiona el estilo pop moderno con un toque de nostalgia.

La canción conserva la frescura pop que caracteriza a la cantante, pero incorpora una nueva sensibilidad sonora y emocional. Con influencias de artistas como Dua Lipa, Little Mix y Lola Índigo, el sencillo propone una mezcla de energía, ritmo y honestidad emocional.

“No Existe refleja una etapa más sincera, más real. Es una canción que nació desde la necesidad de expresar lo que sentía en ese momento, sin filtros”, explica VANIA.

“No existe”: una historia de amor y distancia

El nuevo tema narra la historia de un amor a distancia, en la que la protagonista acepta que no siempre es posible estar con la persona ideal, pero elige hacerlo desde el respeto y la libertad.

Con una letra que combina melancolía y esperanza, “No Existe” invita a reflexionar sobre las relaciones modernas, los vínculos emocionales y el proceso de soltar.

“Habla de aceptar que hay amores que simplemente no pueden ser, pero que dejan huellas hermosas. No se trata de olvidar, sino de agradecer y seguir adelante”, comenta la intérprete.

El videoclip, grabado entre Lima y Bogotá, acompaña visualmente esta historia con una estética minimalista, íntima y elegante, resaltando la fuerza interpretativa de VANIA.

Disponible en todas las plataformas

“No Existe” ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer y todas las plataformas digitales.

En redes sociales, sus seguidores podrán encontrarla como @VaniaMitre en TikTok, Instagram y X, mientras que en los servicios de streaming aparece simplemente como VANIA.

El tema promete posicionarse como uno de los lanzamientos pop más destacados de la escena peruana, no solo por su sonido internacional, sino por la honestidad emocional con la que está construido.

VANIA: Una etapa más madura y libre

A sus casi 31 años, VANIA asegura sentirse en su mejor momento artístico. Lejos de las presiones de la industria o las expectativas externas, su nuevo enfoque está centrado en la libertad creativa y en hacer música que conecte con las emociones reales del público.

“He aprendido a no rendirme y a confiar en mis procesos. Este regreso no busca la perfección, sino la verdad. Y eso es lo más importante”, señala.

La cantante, que se dio a conocer hace algunos años con éxitos dentro del pop peruano, como “Danza” y “Soy Ania”, considera que esta nueva etapa simboliza un renacer emocional.

Nuevos proyectos para 2026

El lanzamiento de “No Existe” es solo el inicio de una serie de proyectos que marcarán el regreso oficial de VANIA a la música. La artista confirmó que prepara un EP de cuatro canciones, donde explorará diferentes matices del pop, el soul y la electrónica, manteniendo siempre una narrativa íntima y honesta.

Además, planea una gira de presentaciones en vivo para reencontrarse con su público y compartir este nuevo capítulo de su carrera.

“Quiero volver a cantar frente a la gente, sentir esa energía, esa conexión. Estoy muy emocionada por todo lo que viene”, adelantó la intérprete.

