Magaly Medina comenta los detalles de la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa: “Él no era maleducado, era inmaduro”. Video: Magaly TV La Firme

Las recientes revelaciones sobre la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han generado revuelo en la opinión pública española, especialmente tras la publicación del libro de la socialité, donde se exponen detalles inéditos sobre la convivencia con el escritor. En este contexto, Magaly Medina analizó en su programa las actitudes del Nobel peruano, describiendo su comportamiento como el de un “quinceañero”, en referencia a los episodios de celos y reacciones emocionales que, según el testimonio de Preysler, marcaron la dinámica de la pareja.

La figura de Mario Vargas Llosa aparece retratada en el relato de Isabel Preysler como la de un hombre profundamente celoso, incapaz de acompañarla a los compromisos sociales que ella frecuentaba y que, ante la negativa de asistir, optaba por retirarse temporalmente a un departamento propio en el centro de Madrid.

Magaly Medina subrayó que, lejos de tratarse de una cuestión de mala educación, estas actitudes respondían a una inmadurez emocional: “Él no era maleducado, era inmaduro”, afirmó la conductora, quien interpretó los hechos narrados por Preysler como muestras de un comportamiento adolescente por parte del escritor.

Los celos de Mario Vargas Llosa hacia Isabel Preysler

El libro de Isabel Preysler ha reavivado el interés por los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja. Según lo relatado por la empresaria, la acumulación de escenas de celos y la falta de acompañamiento en eventos sociales terminaron por desgastar la relación. En una de las cartas que Preysler dirigió a Vargas Llosa para poner fin al vínculo, la socialité expresó su hartazgo ante la “forma maleducada” en que era tratada, aunque Magaly Medina matizó este punto, insistiendo en que la raíz del problema era la falta de madurez emocional del escritor.

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina repasó los episodios más significativos descritos por Preysler, como la ocasión en que, tras regresar tarde de un cóctel de una reconocida marca de champán, Vargas Llosa le recriminó en un tono elevado su demora. Estos desencuentros, según la conductora, solían derivar en que el Nobel abandonara temporalmente la vivienda compartida para instalarse en su propio departamento, repitiendo un patrón de distanciamiento y reconciliación que, finalmente, llevó a la ruptura definitiva.

Sale a la luz la carta con la que Isabel Preysler terminó con Mario Vargas Llosa: “Por respeto a mí misma, no habrá una tercera vez”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El testimonio de Isabel Preysler también incluye la reacción de Patricia Vargas Llosa, esposa del escritor, quien en una carta dirigida a la socialité advertía sobre la naturaleza cíclica de la relación con el Nobel. Según la misiva, “llevo casada con él cerca de cuarenta años o más y siempre vuelve a casa. Como tú, ha habido muchas”, una frase que, en palabras de la reportera española citada en el programa de Magaly Medina, revela la existencia de un acuerdo tácito entre Patricia y Mario para mantener la discreción sobre sus relaciones extramatrimoniales.

El equipo de Magaly TV La Firme destacó que, tras la separación de Preysler, Vargas Llosa regresó con su familia, cumpliendo así el pronóstico de Patricia. El reportero peruano del programa señaló que el libro de la socialité “está sacando chispas”, ya que el escritor no solo aparece como un hombre enamorado, sino también como alguien celoso y con conductas poco maduras.

En el análisis de Magaly Medina, la carta final de Isabel Preysler a Vargas Llosa resulta especialmente reveladora. En ella, la empresaria le reprocha: “¿Cómo es posible, que esto no es un hotel? Mi casa no es un hotel”, en alusión a las constantes idas y venidas del escritor. La conductora relató que, tras la ruptura, Vargas Llosa envió un camión para recoger todas sus pertenencias, incluidos sus libros y su computadora, del domicilio que compartía con Preysler.

La tolerancia de Patricia Vargas Llosa, descrita por Isabel Preysler

El trasfondo de la relación entre Mario Vargas Llosa y Patricia Vargas Llosa también fue abordado en el programa, donde se recordó la existencia de un pacto entre ambos para mantener la discreción sobre las relaciones del escritor. En una carta que, según Magaly Medina, ya había sido difundida en medios españoles años atrás, Patricia advertía a Preysler: “Hemos hecho un pacto pero no lo hagas público, porque él va a terminar volviendo a mi casa. Como ha sucedido en otras ocasiones”.

Magaly comenta el pacto entre Patricia Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa sobre sus infidelidades. Video: Magaly TV La Firme

La conductora expresó su sorpresa ante la aparente tolerancia de Patricia Vargas Llosa hacia las infidelidades del Nobel, cuestionando los motivos que podrían haber llevado a la pareja a mantener el matrimonio pese a las crisis: la existencia de bienes en común, los hijos o el deseo de preservar una imagen ante la sociedad. “No me imaginaba de verdad a Patricia como una mujer que consintiera eso en su marido, por muy escritor famoso, laureado que fuera el marido”, comentó Magaly Medina.

El interés del público español por los detalles de la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha superado incluso la curiosidad por otros episodios de la vida de la socialité, como su relación con Julio Iglesias. Según Magaly Medina, el libro de Preysler ha provocado un auténtico revuelo en España, donde la audiencia busca comprender las razones que llevaron al final de una de las parejas más mediáticas de los últimos años.